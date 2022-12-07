Саме Росія стоїть на перешкоді будь-якому миру в Україні, - Франція в ООН

Лише позиція Росії заважає припиненню війни в Україні та встановленню миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у своєму виступі під час засідання Ради безпеки ООН заявив Постійний представник Франції при Організації Ніколя де Рів’єр.

"У цьому конфлікті Україна перебуває на боці миру. Поки президент України представляв G20 свій мирний план із 10-ти пунктів, Росія відреагувала масованими ударами по українських містах. Саме Росія стоїть на перешкоді будь-якому миру, нагнітаючи ситуацію у намаганні зламати опір українців", - сказав де Рів’єр.

Він наголосив, що Франція "вітає зусилля президента Зеленського розпочати рух до миру".

"Франція готова допомогти встановити справедливий та тривалий мир. Ми залишаємося повністю мобілізованими на підтримку України та українського народу", - зазначив дипломат.