Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Купріянівка, Новотавричеське, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Новоандріївка, Червоне, Степногірськ, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Успенівка, Тимирівка. Надійшло 39 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 45 осіб, з них 8 - діти.

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