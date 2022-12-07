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У Курській області РФ поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ, - Генштаб

зсу

У Росії поширюються чутки про нібито можливе вторгнення українських військ на територію Курської області, й на прикордонних районах зводять укріплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - розповіли у відомстві.

Також в українському Генштабі, у російському місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ.

"У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: В Курську горить аеродром. Росіяни кажуть про атаку безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) росія (65007) ЗСУ (7519) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+16
кажуть, недавно в курській області знімали патріотичне кіно про z, для чого на колону військової автотехніки наліпили українських символів, типу, криваві укри йдуть колоною, перед тим, як отримати по сусалам от руськіх вітязєй. не попереджений вчасно губернатор вибіг с хлібом-сіллю, цілував військовим руки і кричав "слава Україні!", аж поки референти не розібралися в ситуації.
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07.12.2022 08:59
+12
Вот дебилы , да нахер вы нужны , мы только хотим , что бы в Украину не лезли без запрошення Украинцы живут , лучше, чем вы на хера , вы сдались . У нас ,есть гроши, чтобы покупать все новое , а не воровать унитазы и стиралки
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07.12.2022 09:04
+10
То нехай вчать мову.
Що вони соплі жують.
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07.12.2022 08:59
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кажуть, недавно в курській області знімали патріотичне кіно про z, для чого на колону військової автотехніки наліпили українських символів, типу, криваві укри йдуть колоною, перед тим, як отримати по сусалам от руськіх вітязєй. не попереджений вчасно губернатор вибіг с хлібом-сіллю, цілував військовим руки і кричав "слава Україні!", аж поки референти не розібралися в ситуації.
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07.12.2022 08:59 Відповісти
То було в Твері.
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07.12.2022 09:20 Відповісти
в твері був заступник губернатора, кидав зігі і кричав щось про батька Бандеру, не плутайте.
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07.12.2022 10:42 Відповісти
👍😄😄😄
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07.12.2022 11:07 Відповісти
То нехай вчать мову.
Що вони соплі жують.
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07.12.2022 08:59 Відповісти
Там по селам її й так знають.
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07.12.2022 09:18 Відповісти
Вот дебилы , да нахер вы нужны , мы только хотим , что бы в Украину не лезли без запрошення Украинцы живут , лучше, чем вы на хера , вы сдались . У нас ,есть гроши, чтобы покупать все новое , а не воровать унитазы и стиралки
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07.12.2022 09:04 Відповісти
Ти не торохкоти. Україні потрібні споконвічні території, як мінімум мапи 1918 року. Кацапів виселити, а землі засіяти.
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07.12.2022 15:16 Відповісти
Сцыкотно руцькому миру становится. Каждый должен вокруг своего барака выкопать ров глубиной в десять метров.
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07.12.2022 09:06 Відповісти
Так хотят чтобы на них напали

А все не нападает никто
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07.12.2022 09:08 Відповісти
а как жє Кієв ,за три дня?
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07.12.2022 09:10 Відповісти
Біитесь -- не спіть ночами -- може велич і спаде .
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07.12.2022 09:13 Відповісти
Все норм. СВО іде за планом.
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07.12.2022 09:19 Відповісти
Шизофреники с синдромом дауна.
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07.12.2022 09:41 Відповісти
Все правильно. Ми все життя мріяли захопити якийсь розвалений Усть Пи@дюйськ щоб потім москалів годувати.
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07.12.2022 09:50 Відповісти
Це добре, хай дурні витрачають кошти, чим більше, тим краще.
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07.12.2022 11:09 Відповісти
Ні, почекай! Є усть-піздюйськ, а є Курщина:

КУ́РЩИНА - північно-західна частина найбільшого історико-географічно­го регіону України Слобожанщини. Пд. К. належить до етніч. укр. земель, колонізов. українцями.
Перші спроби приєднання Курщини до Русі відбулися ще 985 року - після походу Володимира Великого на Волзьку Булгарію. Остаточно цей процес завершив його син Ярослав Мудрий, включивши ці землі до Переяславського князівства.
З 1360 року ці землі входять до складу Великого князівства Литовського, в складі яких перебували понад 140 років. Міста та укріплення відбудовували, землі намагались освоїти. Період розквіту тривав до 1503 року, коли сюди вперше ступила нога московитського загарбника.
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07.12.2022 11:13 Відповісти
а хтось, колись бачив чи чув щоб нормальні люди і навіть гопота, нападала на ніщебродів???
не було такого і не буде
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07.12.2022 11:32 Відповісти
хай строят и повыше, чтоб беспилотники не смогли перелететь
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07.12.2022 11:37 Відповісти
И Курск и Воронеж и Борисоглебск и Балашиха с Саратовом и Энгельсом. Правильно боятся. Энгельс это Покровск. Украинский город. Захвачен руснёй
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07.12.2022 12:44 Відповісти
 
 