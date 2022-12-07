У Курській області РФ поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ, - Генштаб
У Росії поширюються чутки про нібито можливе вторгнення українських військ на територію Курської області, й на прикордонних районах зводять укріплення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян", - розповіли у відомстві.
Також в українському Генштабі, у російському місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ.
"У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що вони соплі жують.
А все не нападает никто
КУ́РЩИНА - північно-західна частина найбільшого історико-географічного регіону України Слобожанщини. Пд. К. належить до етніч. укр. земель, колонізов. українцями.
Перші спроби приєднання Курщини до Русі відбулися ще 985 року - після походу Володимира Великого на Волзьку Булгарію. Остаточно цей процес завершив його син Ярослав Мудрий, включивши ці землі до Переяславського князівства.
З 1360 року ці землі входять до складу Великого князівства Литовського, в складі яких перебували понад 140 років. Міста та укріплення відбудовували, землі намагались освоїти. Період розквіту тривав до 1503 року, коли сюди вперше ступила нога московитського загарбника.
не було такого і не буде