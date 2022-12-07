Естонія не зможе допомагати новим українським біженцям: в країні більше немає житла і роботи

Поки що в Естонії не було нової хвилі українських біженців, але країна буде не в змозі допомагати новоприбулим на тому самому рівні, що й раніше

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Radio 4, інформує Цензор.НЕТ

"Якщо подивитися, як Росія бомбить цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру і намагається зробити життя в Україні абсолютно неможливим, то всі схиляються до того, що буде наступна хвиля біженців. Цікаво те, що до теперішнього часу такого не сталося, ми не бачимо в цифрах, що йде нова хвиля" - зазначила Каллас.

За її словами, Естонія більше не в змозі допомагати біженцям з України на попередньому рівні, однак Фінляндія заявляла, що може приймати більше.

"Я не уявляю, що ми можемо сказати біженцям на кордоні: повертайтеся назад. Ми можемо сказати: ми не можемо вам допомогти на такому рівні, як допомагали раніше, а, наприклад, Фінляндія може допомогти краще" - сказала прем’єрка Естонії.

"Важливим є те, що ми спрямовуємо допомогу Україні, щоб допомогти людям в Україні, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, створити там можливості для життя, щоб люди не мали виїжджати звідти. Усе це ми, природно, робимо. Природно, що у всього є межі, і якщо ми просто більше не в змозі будемо приймати людей, оскільки в нас тут немає більше житла і роботи, тоді інші можуть зробити більше" - пояснила вона.

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