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Новини Агресія Росії проти України
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Естонія не зможе допомагати новим українським біженцям: в країні більше немає житла і роботи

біженці,естонія

Поки що в Естонії не було нової хвилі українських біженців, але країна буде не в змозі допомагати новоприбулим на тому самому рівні, що й раніше

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю  Radio 4, інформує Цензор.НЕТ

"Якщо подивитися, як Росія бомбить цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру і намагається зробити життя в Україні абсолютно неможливим, то всі схиляються до того, що буде наступна хвиля біженців. Цікаво те, що до теперішнього часу такого не сталося, ми не бачимо в цифрах, що йде нова хвиля" - зазначила Каллас.

За її словами, Естонія більше не в змозі допомагати біженцям з України на попередньому рівні, однак Фінляндія заявляла, що може приймати більше.

"Я не уявляю, що ми можемо сказати біженцям на кордоні: повертайтеся назад. Ми можемо сказати: ми не можемо вам допомогти на такому рівні, як допомагали раніше, а, наприклад, Фінляндія може допомогти краще" - сказала прем’єрка Естонії.

"Важливим є те, що ми спрямовуємо допомогу Україні, щоб допомогти людям в Україні, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, створити там можливості для життя, щоб люди не мали виїжджати звідти. Усе це ми, природно, робимо. Природно, що у всього є межі, і якщо ми просто більше не в змозі будемо приймати людей, оскільки в нас тут немає більше житла і роботи, тоді інші можуть зробити більше" - пояснила вона.

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Автор: 

біженці (1863) допомога (8322) Естонія (1606) Каллас Кая (256)


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Топ коментарі
+23
Дякуємо друзі за те що ви вже зробили! 💕
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07.12.2022 09:32
+13
Дякуємо Естонії за вашу підтримку!
Ви домогли більше ніж півтора міліардний Китай
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07.12.2022 09:41
+6
А вы отправьте обратно, в Украину, тех, кто призывного возраста. Ну естественно если он не инвалид (настоящий), не имеет трёх деток, и не имеет на иждивении инвалида. И появиться возможность.
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07.12.2022 09:34
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Дякуємо друзі за те що ви вже зробили! 💕
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07.12.2022 09:32 Відповісти
А вы отправьте обратно, в Украину, тех, кто призывного возраста. Ну естественно если он не инвалид (настоящий), не имеет трёх деток, и не имеет на иждивении инвалида. И появиться возможность.
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07.12.2022 09:34 Відповісти
В Польше таких навлом
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07.12.2022 09:50 Відповісти
Ось цих, наприклад, які зі стільцями на підборідді гарцують. Орбан вже й не таке лайно, якщо надав їм свій урядовий будинок відпочинку на Балатоні.
https://www.youtube.com/watch?v=MBeOBHBgxl8&t=0s
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07.12.2022 10:10 Відповісти
Дякуємо Естонії за вашу підтримку!
Ви домогли більше ніж півтора міліардний Китай
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07.12.2022 09:41 Відповісти
Ось і відповідь, чому чоловіків не випускають з країни. Скоріш за все, існує певна домовленість з країнами ЄС. Ресурси у них вже на межі (а може вже й вичерпані як от у Естоніїї), тому їм простіше, щоб всі ці мільйони сиділи тут.
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07.12.2022 09:42 Відповісти
"Ось і відповідь, чому чоловіків не випускають з країни" --- чоловіків не випускають тому що війна в країні,а не тому що існує якась там домовленість, не малюйте ніяких конспірологічних схем. Естонія маленька країна, і те,що у них досить обмежені можливості на рахунок біженців це логічно, крім Естонії є ще достатньо країн которі можуть прийняти біженців без проблем,і це їм навіть на руку
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07.12.2022 09:48 Відповісти
До чого тут конспірологія? Просто Естонія чесно виизнала це. Всі ж інші як завжди мовчать, бо не звикли прямо висловюватися. Ось і все.
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07.12.2022 09:56 Відповісти
Подобається, не подобається, чоловіки мають захищати країну. Якщо, не дай Бог, тих що зараз це роблять, вб'ють, чи скалічать, замість них підуть наступні, і так до перемоги. Хто не хотів так, той мав багато часу і попереджень, щоб виїхати. А якщо ти лишився свідомо, то значить любиш Україну і колись може прийти твій час бути воїном на фронті.
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07.12.2022 09:52 Відповісти
Ви до чого це написали? Це ажніяк не стосується того, про що я написав.
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07.12.2022 09:59 Відповісти
Я написав це тому, що чоловіків, які не мають законного права на виїзд, не випускають саме тому, що у них немає на це права, а не тому, що домовленість є. І навіщо владі домовлятися під килимом про щось з іншими країнами, якщо є закон? Відповідно й конспірологія тут непотрібна. Війна - це не стихійне лихо, щоб усіх випускати.
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07.12.2022 10:17 Відповісти
Влада не випускає за кордон незаконно. Про це Ситник навіть писав. А підкилимні домовленості завжди були і досі існують. Просто вам про них ніхто не розповість ніколи. І дізнатися про них ми можемо лише за непрямими ознаками (як оця заява Естонії).
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07.12.2022 10:24 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/chinna-zaborona-na-vijizd-cholovikiv-z-ukrajini-ne-vidpovidaje-konstitutsiji-nazk.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/chinna-zaborona-na-vijizd-cholovikiv-z-ukrajini-ne-vidpovidaje-konstitutsiji-nazk.html

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07.12.2022 10:25 Відповісти
Яку владу обрали, так вона і працює, якщо є можливість використовувати підзаконні акти і не випускати, то вони не будуть напрягатися і закон приймати. Це ж профани) вони закони приймають аж бігом, коли він комусь вигідний з "інвесторів".
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07.12.2022 10:47 Відповісти
В Естонію і раніше не дуже їхали на заробітки самі естонці працюють в країнах західної Європи.
Це не значить що Естонія не буде приймати біженців- просто треба винаймати квартиру і харчування також треба мати своє.
Щодо роботи якщо в Естонію поїдуть люди пенсійного віку вони там працювати не будуть -тільки далеко не кожний пенсіонер зможе сам себе забезпечити в країнах Європи.
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07.12.2022 09:47 Відповісти
Є критична кількість баласту, яку може прогодувати держава. А тих, хто підіймав економіку, тієї ж Польщі, не випускають. Замкнене коло.
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07.12.2022 10:16 Відповісти
НЕ ПОТРІБНО перенапружувати малі країни, які і так дуже допомагають Україні!
Хто матеріально спроможний: дуже добрі країни Іспанія та Португалія.... в кого немає власних доходів: Норвегія, Швеція...та Швейцарія....
Англійська мова на шкільному рівні ОБОВ`ЯЗКОВА!
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07.12.2022 10:29 Відповісти
Rabotu nado najti ,zit s posobyje eto ocen malo polucajet.
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07.12.2022 10:35 Відповісти
а ви пофільтруйте тих хто там вже є
західних і центральних гоніть нах додому а реальних з півдня та сходу приймайте
бо дуже багато акуєвших бігозаробітчан,
у Вас живуть, отримують допомогу а своє житло здають БІЖЕНЦЯМ в тридорога
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07.12.2022 11:24 Відповісти
 
 