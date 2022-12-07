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США погодили оборонний бюджет із рекордною допомогою Україні: дають більше, ніж хотів Байден

сша,сенат,конгрес

Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. доларів, включаючи 800 млн. доларів на військову допомогу Україні.

Про це йдеться в чернетці законопроєкту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ця допомога Україні проходить у законопроєкті як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Вона щорічна з початку війни Росії проти України у 2014 році.

Законодавці США погодилися затвердити на $45 млрд більше загальних військових витрат, ніж запросив президент Джо Байден, і виділити Україні на 500 млн доларів більше, ніж подавав заявку Білий дім.

Читайте: США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп

Сумарний оборонний бюджет США на 2023 фіскальний рік, таким чином, становитиме $857,9 млрд, з них $816,7 млрд – конкретно Пентагону, і $30,3 млрд – на програми національної безпеки під керівництвом Пентагону.

У цю суму входить:

  • забезпечення стратегічної конкуренції з Китаєм та Росією;
  • проривні технології (гіперзвукова зброя, штучний інтелект, 5G та квантові обчислення);
  • модернізація кораблів, літаків та транспортних засобів;
  • підвищення рівня життя військовослужбовців та їхніх сімей.

Законодавці ухвалили рішення про періодичні звіти "про плани Міноборони щодо надання допомоги України у короткостроковій та середньостроковій перспективі".

Також читайте: США не заважають Україні розвивати потужності для ударів великої дальності, - Пентагон

Документ дозволяє тимчасове скасування певних контрактних обмежень щодо боєприпасів для підтримки України або для збільшення запасів Пентагону, а також надає розширені повноваження щодо використання домовленостей про тилове забезпечення НАТО та забезпечує багаторічні закупівлі певних боєприпасів.

У документі наголошується на "незламній прихильності Сполучених Штатів НАТО", а також на "важливості збереження єдиної відповіді на російську несправедливу війну проти України та інші спільні виклики безпеки".

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Законопроєкт "висловлює думку Конгресу, що Сполучені Штати повинні продовжувати допомагати Україні у боротьбі з несправедливим і нічим не спровокованим нападом з боку Росії", і прозорість/аудит такої допомоги "необхідна для забезпечення ефективної та стійкої підтримки".

Передбачається, що голосування за законопроєкт відбудеться у Палаті представників до кінця тижня. Законопроєкт набуде чинності відразу після підписання президентом Байденом.

Автор: 

бюджет (2986) допомога (8322) США (22643)


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Топ коментарі
+37
Дуже файно.
Но контроль за липкими ручонками ЗЕлени должен быть жёсткий.
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07.12.2022 09:52
+18
Боже, бережи Америку!
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07.12.2022 09:57
+16
Дякуємо товаришу Байдіну за наше світле майбутнє!
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07.12.2022 09:54
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Ляпаєш тут тільки ти про те, чого не існує - "необмежена допомога". Це твоє ствердження, тому давати посилання на статті закону повинен ти.
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07.12.2022 13:57 Відповісти
Ви закон цей читали? Ви його хоч шукати пробували?
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07.12.2022 14:18 Відповісти
Для особо розвинутих - закону про "необмежену допомогу" не існує.
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07.12.2022 14:42 Відповісти
А ну доведіть, що Ви самі не ляпаєте язиком. Дайте мені посилання на оригінал та наведіть цитату, яка спростовує те, про що я написав. Тільки без гуглтранслейта і посилаь на ікспердів. САМІ все зробіть. Ось тоді і поспілкуємося.
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07.12.2022 14:24 Відповісти
Якщо ви не знаєте, що докази повинен давати обвинувач, а не обвинувачений, то про що з вами розмовляти? Ви виставили обвинувачення, що нібито десь існує "необмежена допомога". Докажіть це. Але ви вперто не можете послатися на такий закон. Бо його не існує взагалі.
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07.12.2022 14:53 Відповісти
Блаблабла. СлабО? Починаєте викручуватися? Шукати виправдань, щоб цього не робити?

А знаєте чому? Та тому що я маю рацію, а Ви ні.

Ви НІЧОГО не можете зробити, бо: 1) не знаєте англійської 2) не можете знайти закон (через незнання англійської) 3) боїтеся визнати, що НІЧОГО про закон не знаєте (бо звикли користуватися дезінформаційним шлаком)

Ось і все.

Зробіть все те, про що я написав, і тоді ми продовжимо. Зараз Ви просто балабольством займаєтесь.
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07.12.2022 16:02 Відповісти
Дубль п'ять для альтернативно обдарованих - такого закону не існує, ви самі його знайти не зможете.
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07.12.2022 16:15 Відповісти
Не існує закону про "необмежений розмір допомоги" але існує ленд-ліз , який НЕ МАЄ фінансових обмежень та не потребує узгоджень. В цьому його фішка. Всякі-різні пакети від Байдена діють на українців, як колискова. Але воюють не грошима а «залізом». Оскільки пересічним українцям невідома вартість одиниць зброї, то озвучені суми- то інформація ні про що. Тим більше, що детальний перелік витрат із пакету в українському медіа просторі не розголошується. З законом про ленд-ліз ви можете ознайомитись тут
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
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07.12.2022 16:35 Відповісти
Брехуха, якби ти його читала, то зрозуміла, що він повний фінансових обмежень, а саме зобов'язання позичення та повернення майна, ці зобов' язання прописані у раніше прийнятому законі, на котрий посилається цей акт і зобов' язує виконувати попередній закон. Але ж насправді ніяких обмежень та боргових зобов' язань нема в тій допомозі, яку дають зараз, тому не треба розмахувати лендлізом як святою плащаницею, а якщо по нашому - ви чули дзвін, але не розумієте про що він.
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08.12.2022 00:08 Відповісти
Брехун ти, бо якби читав закон, то побачив би розділ "Винятки... оскільки ці повноваження стосуються України, такі положення закону не застосовуються: (A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
А що ж написано в Section 503(b)(3)? А там чорним по білому сказано "термін позики має фіксовану тривалість, що не перевищує п'яти років, протягом якого така стаття може бути відкликана з будь-якої причини Сполученими Штатами"
https://www.govregs.com/uscode/expand/title22_chapter32_subchapterII_partII_section2311
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08.12.2022 04:27 Відповісти
І розмір допомоги є необмеженим.
----
Це брехня сивої ігуани.
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07.12.2022 10:52 Відповісти
Ви цей закон ХОЧ РАЗ читали? Бачили його хоч взагалі? Чи вся Ваша "обізнаність" грунтується на фрагментарній іформації, насмиканій з різних джерел?
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07.12.2022 11:18 Відповісти
Такого "закону" про "необмежену допомогу" що вигадав ваш 16 битний мозок, не існує в природі, тому читати його неможливо.
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07.12.2022 12:28 Відповісти
Росписалися у невігластві. Тобто закон не читали, а інформацію про нього отримали через треті руки. З чим Вас і вітаю.
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07.12.2022 14:17 Відповісти
І ви його не читали. Бо закону про "необмежену допомогу" не існує. Гуляйте.
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07.12.2022 14:55 Відповісти
Блаблабла. Все ясно. І ця людина ще когось там повчає )) До побачення, шановний.

Коли надасте все те, про що я написав, тоді і поспілкуємося. А з агресивним невіглаством я мати справу не хочу.
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07.12.2022 15:57 Відповісти
Брехун, ти злився. Закону про який ти гавкав, нема.
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07.12.2022 15:58 Відповісти
Дивись вище. Я пропоную Вам чесну і відкриту дискусію.

Виконайте мої умови і ми продовжимо. А поки що Ви всіляко ціього уникаєте. То хто зливається, нешановний?
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07.12.2022 16:05 Відповісти
Я не зобов'язаний вам нічого виконувати, бо я не будував звинувачень, це робили ви. Докази повинен дати той хто звинувачує, або ліпить претензії. Вивчайте поняття презупціі невинуватості, якщо нема глузду. Ви зробили звинувачення - докази на стол або йдіть на*уй.
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07.12.2022 16:13 Відповісти
Занимательная дискуссия, ребятки. Вот есть закон: https://congress.gov/117/plaws/publ118/plaw-117publ118.pdf https://congress.gov/117/plaws/publ118/plaw-117publ118.pdf

И где здесь про безлимитные поставки? Есть только о "поставках без промедления". И по лендлизу надо будет все вернуть, что уцелеет. Сейчас нам все дарят ДАРОМ. В отличие от лендлиза.
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07.12.2022 16:46 Відповісти
Я саме це цьому неуку і доповів! якби він його читав, замість тупих звинувачень, що я не розумію англійської, то зрозумів би, що він(лендліз) повний фінансових обмежень, а саме зобов'язання позичення та повернення майна, ці зобов' язання прописані у раніше прийнятому законі, на котрий посилається цей акт від 2022 року і зобов' язує виконувати попередній закон. Але ж насправді ніяких обмежень та боргових зобов' язань нема в тій допомозі, яку дають зараз, тому не треба розмахувати лендлізом як святою плащаницею, а якщо по нашому - воно чуло дзвін(лендліз) , але не розуміє про що він.
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08.12.2022 00:14 Відповісти
Мова йшла про 37 з копійками.
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07.12.2022 12:35 Відповісти
Тирнед повний опечаток, це несуттєво. Мильярд туди чи сюди.
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07.12.2022 13:59 Відповісти
God Bless America!
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07.12.2022 11:17 Відповісти
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07.12.2022 11:28 Відповісти
ВАЗ тiльки лЭнкiну скумбрiю небриту закрити може..
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07.12.2022 12:31 Відповісти
God bless USA!! Слава Америке!

У ботов орков траур.....у портянок в телеграмах истерика....а как надеялись придут республиканцы и прикроют помощь ахахах
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07.12.2022 12:16 Відповісти
щось я не вшарив 800 млн на допомогу Україні на цілий рік ? це ж ні про що
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07.12.2022 12:25 Відповісти
Щоб фахово вшарювати , тре було хочу б в початковiй школi ретельно вчитися , а не мух на уроках козюлями з носа годувати..
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07.12.2022 12:38 Відповісти
Читати навчіться. B статті написано включаючи 800 млн. доларів

Це ніби недвозначно натякає що включено всього 800 млн доларів для України
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07.12.2022 14:08 Відповісти
Бачу що у вашому випадку починати треба було ранiше- з дiтячого садка ( ясельна група)...Зара до вас вже не дiйде...Але спробую ще раз:
"Це виклали оборонний бюджет США, а не допомога Україні, тобто ще +800 млн. Заявку на поміч Україні Байден подає окремо від цього. Вона містить 35 млрд на 2023 рік."
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07.12.2022 14:32 Відповісти
вопрос на засыпку. Какой бюджет приняла раша против нас?
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07.12.2022 23:47 Відповісти
Там повинен бути окремий закон про допомогу Україні на 37млрд,якщо заблокують,будуть непереливки(нам).
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07.12.2022 12:41 Відповісти
все Козломордые, запасайтесь егелем))))
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07.12.2022 12:50 Відповісти
Уявляєте який би був рівень життя у світі аби не народжувалися мразотні-нелюди терористи та котрі розв'язують війни й тупі ує#ани котрі за їх лізуть помирати у чужі країни!!! Усі гроші що країни витрачають на Армії аби пішли на соціальні потреби.... рай би був тут - на землі.
P. S. Але у ******** реаліях добре що Україна має союзників у боротьби з нелюлями рашиста-нацистами!
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07.12.2022 16:01 Відповісти
Тобто лише 1/1000 від загальної суми піде для оборони України від росії.

Це принизливо.

Україна знищує ворога який вже продемонстрував агресію і вже оголосив що НАТО (читай США) є головним ворогом росії.

Це реальна загроза, а не віртуальна як китай, який невідомо коли наважиться на агресію.

Ні, американський ВПК буде розпилювать 999/1000 бюджету на віртуальні загрози, і лише 1/1000 дасть Україні.

Жлоби.
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07.12.2022 16:09 Відповісти
почему 1/1000? около 5%.....
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07.12.2022 23:48 Відповісти
Я чего то не понимаю...

"Например, 4 октября 2022 года президент США утвердил 22-й пакет помощи, предполагающий поставку американского оружия и оборудования для Украины на сумму $625 млн из запасов Минобороны США. Это увеличило размер общей военной помощи США Украине до более чем $17,5 млрд. "

"
Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. доларів, включаючи 800 млн. доларів на військову допомогу Україні. Джерело:

Только в октябре 625 млн утвердили, а тут на весь 2023 год 800 млн..

Це зрада чи перемога?..
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07.12.2022 16:32 Відповісти
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