США погодили оборонний бюджет із рекордною допомогою Україні: дають більше, ніж хотів Байден
Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. доларів, включаючи 800 млн. доларів на військову допомогу Україні.
Про це йдеться в чернетці законопроєкту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Ця допомога Україні проходить у законопроєкті як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Вона щорічна з початку війни Росії проти України у 2014 році.
Законодавці США погодилися затвердити на $45 млрд більше загальних військових витрат, ніж запросив президент Джо Байден, і виділити Україні на 500 млн доларів більше, ніж подавав заявку Білий дім.
Сумарний оборонний бюджет США на 2023 фіскальний рік, таким чином, становитиме $857,9 млрд, з них $816,7 млрд – конкретно Пентагону, і $30,3 млрд – на програми національної безпеки під керівництвом Пентагону.
У цю суму входить:
- забезпечення стратегічної конкуренції з Китаєм та Росією;
- проривні технології (гіперзвукова зброя, штучний інтелект, 5G та квантові обчислення);
- модернізація кораблів, літаків та транспортних засобів;
- підвищення рівня життя військовослужбовців та їхніх сімей.
Законодавці ухвалили рішення про періодичні звіти "про плани Міноборони щодо надання допомоги України у короткостроковій та середньостроковій перспективі".
Документ дозволяє тимчасове скасування певних контрактних обмежень щодо боєприпасів для підтримки України або для збільшення запасів Пентагону, а також надає розширені повноваження щодо використання домовленостей про тилове забезпечення НАТО та забезпечує багаторічні закупівлі певних боєприпасів.
У документі наголошується на "незламній прихильності Сполучених Штатів НАТО", а також на "важливості збереження єдиної відповіді на російську несправедливу війну проти України та інші спільні виклики безпеки".
Законопроєкт "висловлює думку Конгресу, що Сполучені Штати повинні продовжувати допомагати Україні у боротьбі з несправедливим і нічим не спровокованим нападом з боку Росії", і прозорість/аудит такої допомоги "необхідна для забезпечення ефективної та стійкої підтримки".
Передбачається, що голосування за законопроєкт відбудеться у Палаті представників до кінця тижня. Законопроєкт набуде чинності відразу після підписання президентом Байденом.
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А знаєте чому? Та тому що я маю рацію, а Ви ні.
Ви НІЧОГО не можете зробити, бо: 1) не знаєте англійської 2) не можете знайти закон (через незнання англійської) 3) боїтеся визнати, що НІЧОГО про закон не знаєте (бо звикли користуватися дезінформаційним шлаком)
Ось і все.
Зробіть все те, про що я написав, і тоді ми продовжимо. Зараз Ви просто балабольством займаєтесь.
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
А що ж написано в Section 503(b)(3)? А там чорним по білому сказано "термін позики має фіксовану тривалість, що не перевищує п'яти років, протягом якого така стаття може бути відкликана з будь-якої причини Сполученими Штатами"
https://www.govregs.com/uscode/expand/title22_chapter32_subchapterII_partII_section2311
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Це брехня сивої ігуани.
Коли надасте все те, про що я написав, тоді і поспілкуємося. А з агресивним невіглаством я мати справу не хочу.
Виконайте мої умови і ми продовжимо. А поки що Ви всіляко ціього уникаєте. То хто зливається, нешановний?
И где здесь про безлимитные поставки? Есть только о "поставках без промедления". И по лендлизу надо будет все вернуть, что уцелеет. Сейчас нам все дарят ДАРОМ. В отличие от лендлиза.
У ботов орков траур.....у портянок в телеграмах истерика....а как надеялись придут республиканцы и прикроют помощь ахахах
Це ніби недвозначно натякає що включено всього 800 млн доларів для України
"Це виклали оборонний бюджет США, а не допомога Україні, тобто ще +800 млн. Заявку на поміч Україні Байден подає окремо від цього. Вона містить 35 млрд на 2023 рік."
P. S. Але у ******** реаліях добре що Україна має союзників у боротьби з нелюлями рашиста-нацистами!
Це принизливо.
Україна знищує ворога який вже продемонстрував агресію і вже оголосив що НАТО (читай США) є головним ворогом росії.
Це реальна загроза, а не віртуальна як китай, який невідомо коли наважиться на агресію.
Ні, американський ВПК буде розпилювать 999/1000 бюджету на віртуальні загрози, і лише 1/1000 дасть Україні.
Жлоби.
"Например, 4 октября 2022 года президент США утвердил 22-й пакет помощи, предполагающий поставку американского оружия и оборудования для Украины на сумму $625 млн из запасов Минобороны США. Это увеличило размер общей военной помощи США Украине до более чем $17,5 млрд. "
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Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. доларів, включаючи 800 млн. доларів на військову допомогу Україні. Джерело:
Только в октябре 625 млн утвердили, а тут на весь 2023 год 800 млн..
Це зрада чи перемога?..