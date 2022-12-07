США погодили оборонний бюджет із рекордною допомогою Україні: дають більше, ніж хотів Байден

Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. доларів, включаючи 800 млн. доларів на військову допомогу Україні.

Про це йдеться в чернетці законопроєкту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ця допомога Україні проходить у законопроєкті як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Вона щорічна з початку війни Росії проти України у 2014 році.

Законодавці США погодилися затвердити на $45 млрд більше загальних військових витрат, ніж запросив президент Джо Байден, і виділити Україні на 500 млн доларів більше, ніж подавав заявку Білий дім.

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Сумарний оборонний бюджет США на 2023 фіскальний рік, таким чином, становитиме $857,9 млрд, з них $816,7 млрд – конкретно Пентагону, і $30,3 млрд – на програми національної безпеки під керівництвом Пентагону.

У цю суму входить:

забезпечення стратегічної конкуренції з Китаєм та Росією;

проривні технології (гіперзвукова зброя, штучний інтелект, 5G та квантові обчислення);

модернізація кораблів, літаків та транспортних засобів;

підвищення рівня життя військовослужбовців та їхніх сімей.

Законодавці ухвалили рішення про періодичні звіти "про плани Міноборони щодо надання допомоги України у короткостроковій та середньостроковій перспективі".

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Документ дозволяє тимчасове скасування певних контрактних обмежень щодо боєприпасів для підтримки України або для збільшення запасів Пентагону, а також надає розширені повноваження щодо використання домовленостей про тилове забезпечення НАТО та забезпечує багаторічні закупівлі певних боєприпасів.

У документі наголошується на "незламній прихильності Сполучених Штатів НАТО", а також на "важливості збереження єдиної відповіді на російську несправедливу війну проти України та інші спільні виклики безпеки".

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Законопроєкт "висловлює думку Конгресу, що Сполучені Штати повинні продовжувати допомагати Україні у боротьбі з несправедливим і нічим не спровокованим нападом з боку Росії", і прозорість/аудит такої допомоги "необхідна для забезпечення ефективної та стійкої підтримки".

Передбачається, що голосування за законопроєкт відбудеться у Палаті представників до кінця тижня. Законопроєкт набуде чинності відразу після підписання президентом Байденом.