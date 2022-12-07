Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 92 740 осіб, 2935 танків, 1923 артсистем, 5909 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 07 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 92 740 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2935 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,
артилерійських систем – 1923 (+8) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),
крилаті ракети ‒ 592 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,
спеціальна техніка - 163 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Но Кієв за трі дня всьо жі вазмут жи ж?
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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