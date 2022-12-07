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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 92 740 осіб, 2935 танків, 1923 артсистем, 5909 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

оос,техніка

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 07 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 92 740 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно становлять: 

особового складу  ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2935 (+6) од,

бойових броньованих машин  ‒ 5909 (+4) од,

артилерійських систем  – 1923 (+8) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів  – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Також читайте: У Білорусі зростає невдоволення серед військових через загрозу втягування республіки у війну проти України, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 92 740 осіб, 2935 танків, 1923 артсистем, 5909 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) знищення (7175) техніка (1824) втрати (4392)


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Топ коментарі
+16
Вже більше тижня тримається планка 500+.
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07.12.2022 10:04
+15
Київ не знаю, проте за щоку точно візьмуть, і навіть не затридні
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07.12.2022 10:08
+11
Ще РАЗ:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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07.12.2022 10:09
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Вже більше тижня тримається планка 500+.
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07.12.2022 10:04 Відповісти
Абажжіті!
Но Кієв за трі дня всьо жі вазмут жи ж?
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07.12.2022 10:07 Відповісти
Київ не знаю, проте за щоку точно візьмуть, і навіть не затридні
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07.12.2022 10:08 Відповісти
Нєдопєрєпіл?
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07.12.2022 10:08 Відповісти
боброїдка заявила шо вже взяли, тому можна розходитися
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07.12.2022 10:42 Відповісти
Ще РАЗ:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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07.12.2022 10:09 Відповісти
Не думаю. Думаю вони ще більш упруться лобами.
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07.12.2022 15:43 Відповісти
День чмобіків на Авто з підтримкою БПЛА та танків.
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07.12.2022 10:11 Відповісти
Похоже начали артиллерию выпиливать, чтобы до Рождества подарок сделать?!
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07.12.2022 10:14 Відповісти
Ахтунг Ахтунг...севодня в Концлагере "путлер Капут' состоится смена белья у ЧОБиков...Буряты меняются м кадыровцами,якуты с монголо-калмыками...
После смены белья состоится футбольный матч сборная бурятов сборная Калмыков... главный судья игры повар ЧМОбиков Пригожин...💀☠️💀☠️💀
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07.12.2022 10:19 Відповісти
а шо так автомобілі пішли? шо праісходіть?
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07.12.2022 13:51 Відповісти
а праісходють нєвєраятния історіі, вот такія Цензор за сьогодні
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07.12.2022 15:53 Відповісти
Ґрунт замерзає - скріпи репають разом із мізками.
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07.12.2022 14:34 Відповісти
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07.12.2022 17:37 Відповісти
 
 