Російські окупанти обстрілювали Донеччину на кількох напрямках, поранено одну людину в Бахмуті, - ОВА

Російські загарбники обстрілюють територію Донеччини, внаслідок чого поранення дістала 1 особа у Бахмуті.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку - без постраждалих, але є руйнування. Під вогнем інфраструктурні об'єкти у Курахівській громаді. Авдіївка зазнала удару з Градів уночі та артобстрілу вранці. Також зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки", - йдеться в повідомленні.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Бахмуті. У місті пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю та приміщення підприємства. Також у громаді пошкоджено підприємство і клуб в Іванівському.

На Лисичанському напрямку зафіксовано близько 40 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади. Наслідки уточнюємо.

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