УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9140 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 121 16

Росіяни копають в Бєлгородскій області непотрібні окопи заради патріотизму, - британська розвідка

рф,область,окоп,траншея,російська,російський,бєлгородська

Росіяни будують фортифікації у Бєлгороді, щоб посилити патріотичні почуття населення, лякаючи його "вторгненням України".

Такого висновку дійшли в розвідці Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники заявляють, що нещодавно Росія почала розширювати оборону вздовж кордону в Україні та в глибині Бєлгородської області, а 6 грудня місцевий губернатор оголосив про створення "загонів самооборони".

Повідомлення про копання траншей в Бєлгородській області йдуть як мінімум з квітня, але противник став встановлювати нові конструкції, які, ймовірно, призначені для відбиття механізованого нападу.

Читайте: У Курській області РФ поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ, - Генштаб

Британці вважають, що Кремль просуває оборонні приготування на території Росії для розпалювання патріотизму серед населення, проте це також ілюструє хибну віру деяких чиновників РФ у реальну загрозу вторгнення України.

Нестача стратегічної оцінки є однією з критично слабких сторін архітектури РФ: про що свідчить початкове рішення вторгнутися в Україну. Неупереджений аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків, резюмували у зведенні.

Також читайте: В Курській області РФ почали формувати народну дружину

Автор: 

Велика Британія (5563) розвідка (3857) росія (65007) Бєлгород (504)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Пусть копают пригодится чмобиков прятать от военных бухгалтеров.
показати весь коментар
07.12.2022 10:22
+4
непотрібні окопи заради патріотизму

А патріотизм милостиво киває плішивою башкою та удовлєтворьонно почісує маленького пітуна - значить, адобряє!
показати весь коментар
07.12.2022 10:19
+4
Пусть капают, пригодится для могилизации . У нас , говорят ,когда коту ,нечего делать, он лижет яйца
показати весь коментар
07.12.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
непотрібні окопи заради патріотизму

А патріотизм милостиво киває плішивою башкою та удовлєтворьонно почісує маленького пітуна - значить, адобряє!
показати весь коментар
07.12.2022 10:19 Відповісти
Пусть копают пригодится чмобиков прятать от военных бухгалтеров.
показати весь коментар
07.12.2022 10:22 Відповісти
Чим займається собака, коли їй нічого робити? Отож, нехай копають від ранку і до перемоги!
показати весь коментар
07.12.2022 10:29 Відповісти
Пусть капают, пригодится для могилизации . У нас , говорят ,когда коту ,нечего делать, он лижет яйца
показати весь коментар
07.12.2022 10:33 Відповісти
якщо б жив на раісії, я теж відмивав гроші на патрітизмі - це золота жила.
показати весь коментар
07.12.2022 10:33 Відповісти
чого це непотрібні, готуються до протистояння з воронєжскою та курською рєспубліками
показати весь коментар
07.12.2022 10:35 Відповісти
Експілярмус, йой вашу мать.
показати весь коментар
07.12.2022 10:43 Відповісти
"пилите Шура - они золотые"
показати весь коментар
07.12.2022 10:46 Відповісти
Яц це непотрібні?! Білгородщина воліє повернутися додому, в Україну!
показати весь коментар
07.12.2022 10:46 Відповісти
вони просто не довіряють ядерним причандалам пукіна
показати весь коментар
07.12.2022 10:48 Відповісти
Заради патріотизму треба копати колодці - і чим глибше тим краще.
показати весь коментар
07.12.2022 11:02 Відповісти
Не заважайте хай копають, може щось вириють поїсти
показати весь коментар
07.12.2022 11:21 Відповісти
Там їх і зариють.
показати весь коментар
07.12.2022 13:05 Відповісти
это окопы в другую сторону - когда расеяне побегут массово в Украину - их будут расстреливать
показати весь коментар
07.12.2022 14:09 Відповісти
Та то вони під фундамент, щоб стіну нам легше було зводить
показати весь коментар
07.12.2022 15:49 Відповісти
 
 