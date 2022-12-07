Росіяни копають в Бєлгородскій області непотрібні окопи заради патріотизму, - британська розвідка

Росіяни будують фортифікації у Бєлгороді, щоб посилити патріотичні почуття населення, лякаючи його "вторгненням України".

Такого висновку дійшли в розвідці Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники заявляють, що нещодавно Росія почала розширювати оборону вздовж кордону в Україні та в глибині Бєлгородської області, а 6 грудня місцевий губернатор оголосив про створення "загонів самооборони".

Повідомлення про копання траншей в Бєлгородській області йдуть як мінімум з квітня, але противник став встановлювати нові конструкції, які, ймовірно, призначені для відбиття механізованого нападу.

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Британці вважають, що Кремль просуває оборонні приготування на території Росії для розпалювання патріотизму серед населення, проте це також ілюструє хибну віру деяких чиновників РФ у реальну загрозу вторгнення України.

Нестача стратегічної оцінки є однією з критично слабких сторін архітектури РФ: про що свідчить початкове рішення вторгнутися в Україну. Неупереджений аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків, резюмували у зведенні.

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