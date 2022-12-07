Росіяни копають в Бєлгородскій області непотрібні окопи заради патріотизму, - британська розвідка
Росіяни будують фортифікації у Бєлгороді, щоб посилити патріотичні почуття населення, лякаючи його "вторгненням України".
Такого висновку дійшли в розвідці Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідники заявляють, що нещодавно Росія почала розширювати оборону вздовж кордону в Україні та в глибині Бєлгородської області, а 6 грудня місцевий губернатор оголосив про створення "загонів самооборони".
Повідомлення про копання траншей в Бєлгородській області йдуть як мінімум з квітня, але противник став встановлювати нові конструкції, які, ймовірно, призначені для відбиття механізованого нападу.
Британці вважають, що Кремль просуває оборонні приготування на території Росії для розпалювання патріотизму серед населення, проте це також ілюструє хибну віру деяких чиновників РФ у реальну загрозу вторгнення України.
Нестача стратегічної оцінки є однією з критично слабких сторін архітектури РФ: про що свідчить початкове рішення вторгнутися в Україну. Неупереджений аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків, резюмували у зведенні.
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А патріотизм милостиво киває плішивою башкою та удовлєтворьонно почісує маленького пітуна - значить, адобряє!