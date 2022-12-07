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Продукти можуть подорожчати через відключення світла, - Мінагрополітики

продукти,пенсіонери,бідність

Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків. Таке подорожчання очікуються, якщо ситуація буде такою, як зараз.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ з посилання на РБК-Україна.

"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", - сказав він.

Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.

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Висоцький заявив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Автор: 

Мінагрополітики (1545) прогноз (1381) продукти (1134) ціни (3917) електроенергія (6185) Електрика (2042) Висоцький Тарас (88) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+9
А до цього вони з якіх причин зростали?
А до 24 лютого з якіх?
А до 2014-го з якіх?
Кожного року різні "причини", тільки зростання не змінне...
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07.12.2022 10:36
+8
вони і без відключень дорожають. Можна ходити кожен день в магазини і фіксувати зміни цін в плюс.
АТБ вже перестав бути самим дешевим, багато чого в Сільпо наприклад дешевше, і акцій більше в Сільпо. Не для реклами, просто спостерігається, До війни було явно навпаки.
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07.12.2022 10:31
+8
Взимку витрати на охолодження при зберіганні менші,
Проблему надумано спекулянтами на людській біді.
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07.12.2022 10:34
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Правильно!
Для подорожчання продуктів відключення світла дуже важливе - наші пани вельми метикуваті.
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07.12.2022 10:25 Відповісти
Це як той анекдот де на початку війни зеленський и ко їли одну мівіну, на всіх.
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07.12.2022 11:26 Відповісти
цей твій виперд з тієї ж опери,що 'бєй жидоф,спасай расєю'
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07.12.2022 10:44 Відповісти
Падаражания! Слава Украине!!!
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07.12.2022 18:28 Відповісти
вони і без відключень дорожають. Можна ходити кожен день в магазини і фіксувати зміни цін в плюс.
АТБ вже перестав бути самим дешевим, багато чого в Сільпо наприклад дешевше, і акцій більше в Сільпо. Не для реклами, просто спостерігається, До війни було явно навпаки.
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07.12.2022 10:31 Відповісти
Гетьманцев каже мне надо бабло в казну..бо американцы не дают ничего..
В маркетах АТБ полно всего..жри не хочу..., интересно кому они принадлежат..Кучме... Пинчуку или Юле Владимирне?😆
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07.12.2022 10:32 Відповісти
цікаво, де та вівця пропала, юлія валадіміравна?
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07.12.2022 10:48 Відповісти
І до повномасштабної війни, постійно ціна збільшувалась на продукти.
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07.12.2022 10:33 Відповісти
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07.12.2022 10:34 Відповісти
Взимку витрати на охолодження при зберіганні менші,
Проблему надумано спекулянтами на людській біді.
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07.12.2022 10:34 Відповісти
А до цього вони з якіх причин зростали?
А до 24 лютого з якіх?
А до 2014-го з якіх?
Кожного року різні "причини", тільки зростання не змінне...
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07.12.2022 10:36 Відповісти
кінченні....
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07.12.2022 10:37 Відповісти
25 грудня Рожество Христово...предновогодняя Скидка...навались народ.
не скупись... покупай Живопись... 🤒,///Слава ЗСУ 🔱✊❤️🖤🔱та Генералам Залужному Наєву Кривоносу Забродському Сирьскому Марченко 🔱❤️🖤🔱
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07.12.2022 10:38 Відповісти
Ну, подорожчанням уже нікого не здивувати. А от збільшення ризику купити щось зіпсоване через те, що холодильники нормально не працюють - це так...
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07.12.2022 10:56 Відповісти
Як подовжути життя акумуляторів у безперебійнику. https://www.youtube.com/watch?v=f9mVpFcdbzI
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07.12.2022 11:11 Відповісти
это как с ценой на нефть и стоимостью автотоплива. обратная пропорциональность. здесь - чем меньше энергии зимой потребляют холодильные установки, тем дороже цена продуктов. в антарктиде, практически вообще нет электричества и если бы там была сеть продуктовых магазинов и складов для длительной заморозки, в частности, то цены на продукты там были бы самыми дорогими в мире и постоянно стремилсь к бесконечности ))
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07.12.2022 11:14 Відповісти
кому війна а кому прибутки. пане шмигаль дайте економічне обгрунтування зростанню цін в умовах війни. для чого вам цілий штат міністрів радників і спеціалістів які не можуть розібратись чому ростуть ціни і куди вагонами зникає гуманітарна допомога.
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07.12.2022 11:23 Відповісти
А потім подорожчають через включення світла. А потім через плями на Сонці. Потім тому, що доллар виріс. А потім тому, що доллар впав.
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07.12.2022 14:00 Відповісти
 
 