Продукти можуть подорожчати через відключення світла, - Мінагрополітики
Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків. Таке подорожчання очікуються, якщо ситуація буде такою, як зараз.
Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ з посилання на РБК-Україна.
"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", - сказав він.
Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.
Висоцький заявив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.
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Для подорожчання продуктів відключення світла дуже важливе - наші пани вельми метикуваті.
АТБ вже перестав бути самим дешевим, багато чого в Сільпо наприклад дешевше, і акцій більше в Сільпо. Не для реклами, просто спостерігається, До війни було явно навпаки.
В маркетах АТБ полно всего..жри не хочу..., интересно кому они принадлежат..Кучме... Пинчуку или Юле Владимирне?😆
Проблему надумано спекулянтами на людській біді.
А до 24 лютого з якіх?
А до 2014-го з якіх?
Кожного року різні "причини", тільки зростання не змінне...
не скупись... покупай Живопись... 🤒,///Слава ЗСУ 🔱✊❤️🖤🔱та Генералам Залужному Наєву Кривоносу Забродському Сирьскому Марченко 🔱❤️🖤🔱