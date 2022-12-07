Рашисти масово вивозять дітей із Луганщини в Чечню для "патріотичного виховання", - Гайдай

Зафіксовано понад сотню таких випадків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання". Подібних випадків депортації підлітків на територію рф уже понад сотня", - йдеться в повідомленні.

Очільник обладміністрації нагадав, що раніше "Центр національного спротиву" повідомив, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

"Завезені з росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію рф", - підсумував він.

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