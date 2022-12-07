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Новини Війна
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Рашисти масово вивозять дітей із Луганщини в Чечню для "патріотичного виховання", - Гайдай

війна,діти

Зафіксовано понад сотню таких випадків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання". Подібних випадків депортації підлітків на територію рф уже понад сотня", - йдеться в повідомленні.

Очільник обладміністрації нагадав, що раніше "Центр національного спротиву" повідомив, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

"Завезені з росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію рф", - підсумував він.

Читайте: На Луганщині важкі бої, росіяни підтягують усі резерви, - Гайдай

Автор: 

депортація (720) росія (65007) Чечня (284) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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07.12.2022 10:27 Відповісти
Ніяких запусків трубопроводів аміачних добрив. Поки не буде повернута кожна вкрадена дитина, доти війна не може вважатися закінченою
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07.12.2022 13:55 Відповісти
Ждуны рюZZkoго мира...
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07.12.2022 10:40 Відповісти
Не треба плутати, зомбування - русофобії, з патріотичним вихованням! На копростані, дуже мало патріотів, багато: копростан, це *****, ***** це копростан, - "Дебилы бл#ять!" ...
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07.12.2022 10:46 Відповісти
Жаль діточок. Частина піде в гареми маленьких місцевих падишахів. З іншої частини виростять осло й обів.
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07.12.2022 11:08 Відповісти
Что то мне тоже кажется что приоритетная причина почему их вывозят, что бы насиловать. Никто не спросит по закону, это похищенные дети, даже количество по документам может нигде не числиться, кадырке там всёдозволенность.
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07.12.2022 14:03 Відповісти
Мені здається це зайве. На Луганщині вони й так "виховані" як треба.
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07.12.2022 11:46 Відповісти
 
 