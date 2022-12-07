У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот. Серед підозрюваних - громадянка РФ

У Німеччині від ранку 7 грудня тисячі поліцейських ведуть обшуки у більш як сотні помешкань за підозрою в підготовці державного перевороту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що три тисячі правоохоронців обшукують понад 130 будинків та квартир по всій країні.

За даними ЗМІ, у причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 людей. 25 підозрюваних вже заарештовані. Серед підозрюваних присутні екскомандир підрозділу спецпризначення німецького Бундесверу, політики, а також представник німецького дворянства.

"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Воно відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також перевіряють зв'язки заколотників із Росією. Серед затриманих за підозрою у підготовці держперевороту у Німеччині є громадянка Росії, заявили у Генпрокуратурі ФРН.

У середу вранці, за кілька хвилин до початку обшуку, один із підозрюваних написав у Telegram: "Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0".

Згідно з висновками слідчих, змовницька структура ділилася на політичне крило, що отримало назву "Рада", і військове крило, завданням якого було збройне повстання. За версією слідства, окремі змовники силовиків, серед іншого, розглядали напад на Бундестаг та захоплення депутатів у заручники.

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