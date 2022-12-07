УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9140 відвідувачів онлайн
Новини
18 846 86

У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот. Серед підозрюваних - громадянка РФ

німеччина

У Німеччині від ранку 7 грудня тисячі поліцейських ведуть обшуки у більш як сотні помешкань за підозрою в підготовці державного перевороту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що три тисячі правоохоронців обшукують понад 130 будинків та квартир по всій країні.

За даними ЗМІ, у причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 людей. 25 підозрюваних вже заарештовані. Серед підозрюваних присутні екскомандир підрозділу спецпризначення німецького Бундесверу, політики, а також представник німецького дворянства.

"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Воно відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також перевіряють зв'язки заколотників із Росією. Серед затриманих за підозрою у підготовці держперевороту у Німеччині є громадянка Росії, заявили у Генпрокуратурі ФРН.

У середу вранці, за кілька хвилин до початку обшуку, один із підозрюваних написав у Telegram: "Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0".

Згідно з висновками слідчих, змовницька структура ділилася на політичне крило, що отримало назву "Рада", і військове крило, завданням якого було збройне повстання. За версією слідства, окремі змовники силовиків, серед іншого, розглядали напад на Бундестаг та захоплення депутатів у заручники.

Читайте: Розвідка не бачить ознак підготовки до перевороту у РФ, - Скібіцький

Автор: 

Німеччина (7336) переворот (214)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Хто би сумнівався...де кацапський зброд - там засівають "руззкій мір". Ото вам політика Меркель та прийом кацапів. Ще Грузія наприймала, чекайте і там буде подібне, не за горами.
Лише Прибалти дивують своєю послідовністю викорінити все що повязане з кацапією. То має бути прикладом для інших
показати весь коментар
07.12.2022 10:43
+50
Штази разбудили кацапские выплятки. Интересно шмеркель есть в этом списке.
показати весь коментар
07.12.2022 10:39
+44
Ось так...закінчується дружба з рашашвайнами...
показати весь коментар
07.12.2022 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гоніть від себе ціх шльондр.
показати весь коментар
07.12.2022 10:37 Відповісти
Комсомолка Меркель и есть та гражданка россии. Без нее не обошлось.
показати весь коментар
07.12.2022 11:35 Відповісти
Бабкє Рібєнтроп-ачєрєдной прівєт...
показати весь коментар
07.12.2022 10:38 Відповісти
Штази разбудили кацапские выплятки. Интересно шмеркель есть в этом списке.
показати весь коментар
07.12.2022 10:39 Відповісти
до чого тут штазі?
штазі-це аналог НКВД в ГДР!
показати весь коментар
07.12.2022 11:19 Відповісти
Горсточка иди отов на 83 миллиона жителей Германии.. На что они надеялись - непонятно. И причины? Наверное, миграция в первую очередь, уже заколебали вконец эти черные, потом - повышение налога на вывоз мусора, обнаглело государство вконец..
показати весь коментар
07.12.2022 11:20 Відповісти
Під псевдо анка-комсомолка.
показати весь коментар
07.12.2022 11:58 Відповісти
Іду зроблю попкорн, як раз світло увімкнули ))
показати весь коментар
07.12.2022 10:40 Відповісти
підозрюю, що аналогічні дії планувалисі в угорщині, сербіі і тп. не таке вже хло тупе, але не врахувало бучанську самооборону
показати весь коментар
07.12.2022 10:42 Відповісти
Ось так...закінчується дружба з рашашвайнами...
показати весь коментар
07.12.2022 10:43 Відповісти
Хто би сумнівався...де кацапський зброд - там засівають "руззкій мір". Ото вам політика Меркель та прийом кацапів. Ще Грузія наприймала, чекайте і там буде подібне, не за горами.
Лише Прибалти дивують своєю послідовністю викорінити все що повязане з кацапією. То має бути прикладом для інших
показати весь коментар
07.12.2022 10:43 Відповісти
Все правильно, лиш не "прибалти" (це москальський термін), а, припустім, "балти".
показати весь коментар
07.12.2022 10:52 Відповісти
Я з повагою відношусь до Естонії, Латвії та Литви, але яким чином назва Прибалтійські країни їх зневажає? Та і кажучи Прибалтика, а не країни Балтії всі розуміють що мова йде виключно про три бувших заручника СРСР, а не про Німеччину чи Фінляндію, наприклад. Також балтійські країни.
показати весь коментар
07.12.2022 11:06 Відповісти
Зараз усі розуміють, що "країни Балтії" - це насамперед Литва, Латвія та Естонія. І ні в кого не виникає думки додавати сюди Фінляндію чи Німеччину зі Швецією та Данією...
"Прібалтіка" - це суто кацапами вигадана "обзивалка", самі "прібалти" навіть за часів совка ображалися на таке йменування
показати весь коментар
07.12.2022 11:31 Відповісти
Так оно и есть. Это кацапское погоняло для обозначения прикарманенных "младших братьев" из восточного побережья Балтийского моря. "Укры" из той же оперы.
показати весь коментар
07.12.2022 11:45 Відповісти
З украми, як і з укропами - трохи інша ситуація. Це суто неофіційні обзивалки, які від безсилої злості вигадала кацапня десь у 2014 році.
Офіційної назви, накшталт "Прібалтіка" у України не було. А неофіційно раніше називали Хохляндія, за що у відповідь отримували - Кацапстан. (Про теперішнє паРаша - я вже і не кажу )
показати весь коментар
07.12.2022 11:56 Відповісти
Я уже где-то писал об этом. Балтию выдумали те же самые кацапы, для формулы "страны СНГ и Балтии". Это как бы привязывает их к россии. Для них ведь важна словесная магия, недаром тамвойну нельзя называть войной (и не только словесная, шаманы тоже в цене).
показати весь коментар
07.12.2022 12:43 Відповісти
Ба́лти - етномовна група людей, які розмовляють балтійськими мовами більшої балто-слов'янської мовної гілки індоєвропейських мов. і в І-ХІ століттях населяли південно-східну Балтію до Верхнього Дніпра.
показати весь коментар
07.12.2022 12:31 Відповісти
Страни балтii.... ☺️
показати весь коментар
07.12.2022 14:27 Відповісти
Чомусь впевнений, що тут без Засрашки не обійшлося.
показати весь коментар
07.12.2022 10:43 Відповісти
Оце так поворот!
показати весь коментар
07.12.2022 10:49 Відповісти
любить ***** рибку в мутній воді половити, а особливо спочатку самому щоб цю воду і замутити. але як писав класик(и): скоро ваша ботоксна харя примелькається, і вас просто почнуть бити.
показати весь коментар
07.12.2022 10:49 Відповісти
Вот никогда такого не было и вот опять.
показати весь коментар
07.12.2022 10:50 Відповісти
Было. Только нужных людей просто покупали без шума и экскурсий на танках.
показати весь коментар
07.12.2022 11:01 Відповісти
Поиздержались москали денег не хватает всех покупать. Пошли ва-банк методом гиркина. Захват зданий власти.
показати весь коментар
07.12.2022 11:21 Відповісти
Похоже список номинантов денег русни работает.
показати весь коментар
07.12.2022 12:41 Відповісти
От и вся безхребетность ЕС ..25 человек достаточно что б захватить телеграф
показати весь коментар
07.12.2022 10:50 Відповісти
Кіно і німці.
показати весь коментар
07.12.2022 10:50 Відповісти
Ой, а хто ш за цим стоїть?
показати весь коментар
07.12.2022 10:52 Відповісти
Брудні лапи і морди агентів ФСБ там точно є.
показати весь коментар
07.12.2022 10:53 Відповісти
Штирлиц,вы почему просрали ГДР?
Герр путлер,я не виноват,это Конрад Аденауэр с Черчиллем и президентом США Эйзенхауэром договорить развалить сраный Ссср...
Штирлиц,вы пургу не гоните,,, Ссср сдох 24 августа 1991 года,когда Украина объявила Независимость...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦✊💪 🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
07.12.2022 10:53 Відповісти
Получается весь ссср держался на Украине, вышла Украина и нет ссср.
показати весь коментар
07.12.2022 10:55 Відповісти
Ну це ще троцкій казав: "Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли Черного моря Россия существовать не может: она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с вами"...
показати весь коментар
07.12.2022 11:01 Відповісти
розумний був чувак.
показати весь коментар
07.12.2022 12:05 Відповісти
Цікаво скільки там путінферштеєрів серед підозрюваних. Щоб часом не всі
показати весь коментар
07.12.2022 10:54 Відповісти
тут явно торчат уши *****
показати весь коментар
07.12.2022 10:54 Відповісти
И не только уши! AfD - порождение рашки! Все русские (не русскоязычные, а именно русские в Германии) СМИ "топят" за AfD - почему бы? Перед выборами в Германии моя русскоязычная (родом, кажется, из Азербайджана) соседка спросила у меня совета, за кого голосовать. И хорошо, что спросила! Потому что её подружки пропели ей все уши об AfD с основным аргументом: "Это же русская партия, там же все наши, они же за нас!" Переубедить удалось, голосовала за что-то приемлемое (то ли за FDP, то ли за "зелёных"). Но про AfD окончательно стало ясно.
показати весь коментар
07.12.2022 11:36 Відповісти
от газетёнок "искра" - типа "русская германаия" и "русский берлин", с таким же радио, миллионами внедрённых осси и совковых фольксдойче, до привоза теперь уже в берлин, в запломбированном вагоне какого нибудь ленинохуйла ))
показати весь коментар
07.12.2022 10:57 Відповісти
Вот оно что. AfD - кремлёвская контора. Действительно интересно, кто стоит за задержанными. Не удивлюсь что концы уйдут в Москву. Интересно, а Меркель тоже задержит?
показати весь коментар
07.12.2022 10:58 Відповісти
оце крутий поворот..., оце вони там дострибались зі своєю толерантністю та почуттям вини перед "руським народом"...
показати весь коментар
07.12.2022 10:58 Відповісти
В Німетчині зараз практично захопили владу "обрані". Німців обмежили в правах. Зрештою інформаційний простір теж майже весь в їхніх руках, а нам їхня хуцпа. Думаймо.
показати весь коментар
07.12.2022 11:11 Відповісти
Сепарня готовит почву для референдума ННР а потом путин памаги? Вопрос, зачем русскую шваль пускаете в свою страну?
показати весь коментар
07.12.2022 10:59 Відповісти
Путину не терпится на мерседесе проехать по Блюмерштрассе
показати весь коментар
07.12.2022 10:59 Відповісти
он дальше бункера не выходит
показати весь коментар
07.12.2022 11:12 Відповісти
Було абсолютно очевидно, що принаймі частина німецьких еліт в змові з Рашкою. Наприклад ще задовго до початку війни командувач німецького військового флоту публічно заявив, що Путіну варто довіряти. Його потім відправили у відставку зі скандалом, але ж він не власну думку висловлював, а певного кола дуже впливових людей.

Зараз ось почалася зачистка цієї кодли. Я думаю, що 25 чоловік це лише початок. Їх там мають бути тисячі.
показати весь коментар
07.12.2022 11:00 Відповісти
Ще до війни бачив, от лише забув на якому каналі ютуба, інформацію про таємний союз парашної *********, кетаю і Німеччини... мовляв, Німеччину задовбало вже ішачить на користь всяких там угорщин і грецій, і вони придумали ось таку вісь світового ***********.

І все б було чудово, але плани світового панування вщент розбилися об загони тероборони і неможливість втарой анало-гавнєтной цілий рік взяти село в донецькій області.



Досі не розумію, звідки на світі беруться кончені, які на серйозних щах намагаються будувати хоч щось разом з парашною **********? Параша - як в принципі логічно виплива із назви - вміє гарно робити лише лайно...
показати весь коментар
07.12.2022 11:58 Відповісти
На Бєрлін!
Брать Рєйхстаг!
показати весь коментар
07.12.2022 11:00 Відповісти
В Германии самая обширная сеть Штирлицов в Европе..., нигде в Мире их столько нет...,точно так было и в 1935 году,,когда Гитлер и Сралин подписали торгово-экономический Союз...
показати весь коментар
07.12.2022 11:01 Відповісти
В соседней Австрии их ещё больше.
показати весь коментар
07.12.2022 11:09 Відповісти
Ага.Даже фрау Штази туда сбежала вместе со Шредером...🤣
показати весь коментар
07.12.2022 11:14 Відповісти
Неправильний переклад з німецької. Назву політичного крила слід перекладати не як "рада", а як "дума", чи "совєт". Бо це пряма калька з кацапів.
показати весь коментар
07.12.2022 11:01 Відповісти
Якась х-ня...
показати весь коментар
07.12.2022 11:03 Відповісти
Але ж громадянка РФ в заколоті із захоплення парламенту - це ще не 5-та стаття? НАТО, альо!

Це путіноїди хотіли зробити отвєточку за німецьку спецоперацію з слєніном і за відхід від мєркєль-політики? Кончені. Представник АДг із принцем в одному заколоті - це вже прикол.
показати весь коментар
07.12.2022 11:04 Відповісти
5 статья была нарушена еще с Скрипаля в Британии, с помощью боевого отравляющего вещества.
показати весь коментар
07.12.2022 11:11 Відповісти
"екскомандир підрозділу спецпризначення німецького Бундесверу, політики" возможно эти крысы и мешали передачи систем Петриот Украине.
показати весь коментар
07.12.2022 11:06 Відповісти
А это очень может быть.
показати весь коментар
07.12.2022 11:11 Відповісти
Нігуя собі страсті в Доичланд .
показати весь коментар
07.12.2022 11:13 Відповісти
а представь что в Венгрии делается, муравейник кишит русней
показати весь коментар
07.12.2022 11:32 Відповісти
Первый братский договор с Пруссаками заключил Петруха Первый в далёком 1710 году.. когда свою племянницу Анну Иоановну отдал в жены немчуре...,а после этой свадьбы на Мацковию повалили разного рода проходимцы...типа ростовщики и прочие купцы... дабы научить холопов опричников уму разуму да коров овец правильно доить...,корова в те времена стоила всего 5 гривен ..🤣
показати весь коментар
07.12.2022 11:20 Відповісти
Шрьодер, Шмеркель і інша філокацапська шолупень!
Не здивуюсь коли все це затівалось на ********* нафто-газові долари!
показати весь коментар
07.12.2022 11:24 Відповісти
А что переворачивать в Германии ?
"Мерседес" должен начать выпускать "Москвич" ?
показати весь коментар
07.12.2022 11:27 Відповісти
Снять санкции с России. Выйти из НАТО. Положить болт на странах, которые в России считает "своими землями" (Украины это тоже касается). Возродить "Северный Поток". Продолжить?
показати весь коментар
07.12.2022 11:49 Відповісти
Навіть важко уявити те , що відбувається в Німеччині через дружбу
з ху@ом
показати весь коментар
07.12.2022 11:30 Відповісти
Мабуть також за неділю попередили, що шмон буде, га, СБУ?
показати весь коментар
07.12.2022 11:36 Відповісти
Том Кленсі: з неопублікованого?)))
показати весь коментар
07.12.2022 12:01 Відповісти
Дуже багатьом свинопсам, дали притулок у Німеччині! Як хрюкає *****: "Все йде за планом!" ...
PS; Коли хамсамалістку фрау рибентроп та інших газпромовських **********, посадите за грати?
показати весь коментар
07.12.2022 12:06 Відповісти
Чем больше будут принимать свинособак тем больше будет бардака.
показати весь коментар
07.12.2022 12:15 Відповісти
Дворянство, принц, державний заколот. Якби не командир спецназу бундесверу, то повне відчуття, що це новина з 19-го століття.
показати весь коментар
07.12.2022 12:15 Відповісти
Как вариант тактики Пуйла - поднять вооруженные майданы в странах ЕС чтобы им было не до Украины.Я бы на месте интерпола и спецслужб уже давно занялся всеми этими правонациками которых кремль подкармлевал десятилетиями.
показати весь коментар
07.12.2022 12:25 Відповісти
Ще мало інформцації щоб будувати теорії.
показати весь коментар
07.12.2022 12:34 Відповісти
Меркель на царя ? 😆
А ви тут кажете що клоуна не можна міняти.
показати весь коментар
07.12.2022 12:33 Відповісти
"Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0". Джерело:
це натяк на примусову вакцинацію? відносно заколоту, тут потрібен відкритий процес щоб не було сумнівів.
показати весь коментар
07.12.2022 12:36 Відповісти
Похоже ***** птерпел провал.
показати весь коментар
07.12.2022 12:37 Відповісти
До ***** наближається пісець.
показати весь коментар
07.12.2022 13:15 Відповісти
черговий ніж у псіну
показати весь коментар
07.12.2022 13:06 Відповісти
Прям операция Валькирия с Томом Крузом
показати весь коментар
07.12.2022 13:18 Відповісти
Серед підозрюваних - громадянка РФ -------срочно проверьте ей трусы. Тамтнаверняка остались ДНК Путина или Писькова
показати весь коментар
07.12.2022 13:22 Відповісти
Ну просто копія Кримського сценарію : захоплення приміщення парламенту і взятя в заручники депутатів.
Кацапи завжди повторюють
показати весь коментар
07.12.2022 13:35 Відповісти
ХА ...!!!
Радистка кет все ж таки вижила...
Знову зібрала навколо себе ШТІРЛІЦІВ охмеривши їх своєю давньою професією кремлядських ласточок....!!!
Але групенфюрер МЮЛЛЕР, шеф таємної поліції, неочікувано воскрес і пробудився від підороського шарудіння в радіопросторі законсервованого радіо-перехвату і РОЗКРИВ підлу змову нащадків підоросів-емігрантів кет-штірлеців, які вже десітиліттями співпрацювали з нквс, смерж, кгб, штазі та фсб підоросії перетворюючи третій рейх у західну мухосранівську область підоросії, своєю какай-разніцей....!!!

А що з ШТІРЛІЦАМИ...???

Справжня історія Штірліца: развідника Гурєвіча наказали за «ізмену Родінє»

https://www.mk.ru/social/2016/06/09/podlinnaya-istoriya-shtirlica-razvedchika-gurevicha-nakazali-za-izmenu-rodine.html
показати весь коментар
07.12.2022 13:36 Відповісти
Серед підозрюваних - громадянка РФ та колишній член парламенту від AfD. І на цій підставі вирішили, що "змовники" пов'язані з Росією. А може, там інші причини, внутрішні. Або це взагалі не переворот. 52 людини? Смішно. Не вірю.
показати весь коментар
07.12.2022 13:45 Відповісти
Йдеться т.зв. райхсбюргерах. Ось довідка:

Рейхсбю́ргери (нім. Reichsbürgerbewegung; від Reich - імперія, рейх і Bürger - громадянин) - націоналістичний рух у Німеччині, учасники якого не визнають легітимність існування Федеративної Республіки Німеччини і вважають себе громадянами німецького Рейху, що існував з 1871 року. Кордонами Німецької держави вважають кордони, що існували на політичній карті, до 1937 року. Учасники мають власні «посвідчення особи громадян Рейху».

Те, що когось із них звинуватили у спробі держ. перевороту і про це повідомляє "Більд"... Нещодавно та сама бульварна газетянка "Більд" писала про 75-річну пенсіонерку, яка, нібито, збиралася викрасти міністра охорони здоров'я Лаутербаха. "Цензор" передруковує будь-яку туфту, не перевіряючи.
показати весь коментар
07.12.2022 14:30 Відповісти
А князь потомок Данила Галицького.
показати весь коментар
07.12.2022 15:47 Відповісти
А суть то где? Чого хотіли?
показати весь коментар
07.12.2022 16:39 Відповісти
Ось, що значить достроково припинити прийом нейролептиків.
показати весь коментар
07.12.2022 18:50 Відповісти
в европе тысячи компаний принадлежащих рашке....можно только догадыватся сколько там рашистских шпионов и террористов!
показати весь коментар
07.12.2022 20:05 Відповісти
Хехе. Який же це кайф перечитувати свої старі коментарі та розуміти що твоя аналітика та джерела далеко перевершує те що офіційно демонструє більшість держав.



Ну ось і виї6али німецьку елітку що хотіла відродження рейху та своїми лобістами діяла в спільних інтересах з їх ресурсною колонією яким є рф. І зразу ціни на ресурси пішли вниз, а далі нас чекає ще багато веселого та цікавого.



показати весь коментар
15.12.2022 15:44 Відповісти
 
 