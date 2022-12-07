У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот. Серед підозрюваних - громадянка РФ
У Німеччині від ранку 7 грудня тисячі поліцейських ведуть обшуки у більш як сотні помешкань за підозрою в підготовці державного перевороту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зазначається, що три тисячі правоохоронців обшукують понад 130 будинків та квартир по всій країні.
За даними ЗМІ, у причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 людей. 25 підозрюваних вже заарештовані. Серед підозрюваних присутні екскомандир підрозділу спецпризначення німецького Бундесверу, політики, а також представник німецького дворянства.
"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Воно відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці також перевіряють зв'язки заколотників із Росією. Серед затриманих за підозрою у підготовці держперевороту у Німеччині є громадянка Росії, заявили у Генпрокуратурі ФРН.
У середу вранці, за кілька хвилин до початку обшуку, один із підозрюваних написав у Telegram: "Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0".
Згідно з висновками слідчих, змовницька структура ділилася на політичне крило, що отримало назву "Рада", і військове крило, завданням якого було збройне повстання. За версією слідства, окремі змовники силовиків, серед іншого, розглядали напад на Бундестаг та захоплення депутатів у заручники.
Будь ласка, зачекайте...
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штазі-це аналог НКВД в ГДР!
Лише Прибалти дивують своєю послідовністю викорінити все що повязане з кацапією. То має бути прикладом для інших
"Прібалтіка" - це суто кацапами вигадана "обзивалка", самі "прібалти" навіть за часів совка ображалися на таке йменування
Офіційної назви, накшталт "Прібалтіка" у України не було. А неофіційно раніше називали Хохляндія, за що у відповідь отримували - Кацапстан. (Про теперішнє паРаша - я вже і не кажу )
Герр путлер,я не виноват,это Конрад Аденауэр с Черчиллем и президентом США Эйзенхауэром договорить развалить сраный Ссср...
Штирлиц,вы пургу не гоните,,, Ссср сдох 24 августа 1991 года,когда Украина объявила Независимость...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦✊💪 🔱❤️🖤🔱
Зараз ось почалася зачистка цієї кодли. Я думаю, що 25 чоловік це лише початок. Їх там мають бути тисячі.
***********.
І все б було чудово, але плани світового панування вщент розбилися об загони тероборони і неможливість втарой анало-гавнєтной цілий рік взяти село в донецькій області.
Досі не розумію, звідки на світі беруться кончені, які на серйозних щах намагаються будувати хоч щось разом з парашною **********? Параша - як в принципі логічно виплива із назви - вміє гарно робити лише лайно...
Брать Рєйхстаг!
Це путіноїди хотіли зробити отвєточку за німецьку спецоперацію з слєніном і за відхід від мєркєль-політики? Кончені. Представник АДг із принцем в одному заколоті - це вже прикол.
Не здивуюсь коли все це затівалось на ********* нафто-газові долари!
"Мерседес" должен начать выпускать "Москвич" ?
з ху@ом
PS; Коли хамсамалістку фрау рибентроп та інших газпромовських **********, посадите за грати?
А ви тут кажете що клоуна не можна міняти.
це натяк на примусову вакцинацію? відносно заколоту, тут потрібен відкритий процес щоб не було сумнівів.
Кацапи завжди повторюють
Радистка кет все ж таки вижила...
Знову зібрала навколо себе ШТІРЛІЦІВ охмеривши їх своєю давньою професією кремлядських ласточок....!!!
Але групенфюрер МЮЛЛЕР, шеф таємної поліції, неочікувано воскрес і пробудився від підороського шарудіння в радіопросторі законсервованого радіо-перехвату і РОЗКРИВ підлу змову нащадків підоросів-емігрантів кет-штірлеців, які вже десітиліттями співпрацювали з нквс, смерж, кгб, штазі та фсб підоросії перетворюючи третій рейх у західну мухосранівську область підоросії, своєю какай-разніцей....!!!
А що з ШТІРЛІЦАМИ...???
Справжня історія Штірліца: развідника Гурєвіча наказали за «ізмену Родінє»
https://www.mk.ru/social/2016/06/09/podlinnaya-istoriya-shtirlica-razvedchika-gurevicha-nakazali-za-izmenu-rodine.html
Рейхсбю́ргери (нім. Reichsbürgerbewegung; від Reich - імперія, рейх і Bürger - громадянин) - націоналістичний рух у Німеччині, учасники якого не визнають легітимність існування Федеративної Республіки Німеччини і вважають себе громадянами німецького Рейху, що існував з 1871 року. Кордонами Німецької держави вважають кордони, що існували на політичній карті, до 1937 року. Учасники мають власні «посвідчення особи громадян Рейху».
Те, що когось із них звинуватили у спробі держ. перевороту і про це повідомляє "Більд"... Нещодавно та сама бульварна газетянка "Більд" писала про 75-річну пенсіонерку, яка, нібито, збиралася викрасти міністра охорони здоров'я Лаутербаха. "Цензор" передруковує будь-яку туфту, не перевіряючи.
Ну ось і виї6али німецьку елітку що хотіла відродження рейху та своїми лобістами діяла в спільних інтересах з їх ресурсною колонією яким є рф. І зразу ціни на ресурси пішли вниз, а далі нас чекає ще багато веселого та цікавого.