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6 грудня рашисти 51 раз обстріляли територію Херсонщини, двоє цивільних загинули, - ОВА

херсонщина

Російські окупанти 6 грудня вбили двох мирних жителів деокупованої Херсонщини, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - йдеться в повідомленні.

Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

"На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - зазначив Янушевич.

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Автор: 

обстріл (28316) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5718)


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