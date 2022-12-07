6 грудня рашисти 51 раз обстріляли територію Херсонщини, двоє цивільних загинули, - ОВА
Російські окупанти 6 грудня вбили двох мирних жителів деокупованої Херсонщини, ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - йдеться в повідомленні.
Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
"На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - зазначив Янушевич.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль