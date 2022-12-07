УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини
3 477 20

Армії Туреччини та Азербайджану готові діяти разом у випадку будь-якої загрози, - Анкара

азербайджан,туреччина

Будь-яка загроза чи провокація проти Туреччини чи Азербайджану - це загроза проти обох країн. Друзів та ворогів країни бачать однаково й коли необхідно, знають як діяти єдиною армією.

Про це сказав Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, звертаючись до учасників спільних турецько-азербайджанських військових навчань, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми визнаємо, що будь-яка загроза або провокація проти Туреччини та Азербайджану спрямована проти обох країн, незалежно від того, хто їх здійснює. Ми разом бачимо нашого друга як друга, а ворога як ворога. Ми знаємо, як бути єдиною армією, однією силою, одним ударом, коли це необхідно", - сказав міністр.

Акар відзначив успішне виконання військовими цілі навчань та злагодженість їхніх дій.

Також читайте: Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією. Все через Макрона

Туреччина й Азербайджан провели спільні військові навчання із залученням особового складу різних видів військ, бойової та спеціальної інженерно-саперної техніки, а також засобів військової авіації.

Автор: 

Азербайджан (855) Туреччина (3494) Акар Хулусі (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
В связи с этим скажу, что вам теперь делать, кацацы и другие отбросы человечества населяющие дикую и вами же засранную территорию со странным названием "Российская Федерация" - СОСАТЬ.
показати весь коментар
07.12.2022 10:54
+5
С проглотом тя, питун!
показати весь коментар
07.12.2022 10:47
+5
"А у нас " старший брат" однієї віри також схожі культури мова та один славянский етнос взяв та замість допомагати реально та захищати від ворогів вирішив ракетами танками бомбити та нападати "

У "вас" - це у кого?
показати весь коментар
07.12.2022 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С проглотом тя, питун!
показати весь коментар
07.12.2022 10:47 Відповісти
В связи с этим скажу, что вам теперь делать, кацацы и другие отбросы человечества населяющие дикую и вами же засранную территорию со странным названием "Российская Федерация" - СОСАТЬ.
показати весь коментар
07.12.2022 10:54 Відповісти
Зараз там в Сиріїї шорох..Ердоган на домовленності може піти з )(уйлом,в обмін на Україну.
Вже там ООН )(уйлу уступки робить як з зерном..тепер з аміаком.
показати весь коментар
07.12.2022 10:56 Відповісти
і насрати що Туреччина в НАТО..то європейці в памперсах ходять,всього бояться
показати весь коментар
07.12.2022 10:59 Відповісти
а як же НАТО? чи в них вже своє НАТО?
показати весь коментар
07.12.2022 11:01 Відповісти
Мда..що за життя...

"Ми разом бачимо нашого друга як друга, а ворога як ворога Джерело:

А чому це? Бо вони рідні, схожа мова, одна віра, мусульманська, вихідці з Османської імперії, тобто тюрки, реально братні народи, і старший брат Туреччина реально допомагає не такому потужному Азербайджану , наприклад, в карабахе, допомогли перемогти Арменію та майже весь район цей контролюють, та не просто контролюють, а ще і змусили з цим погодитися армян.

А у нас " старший брат" однієї віри також схожі культури мова та один славянский етнос взяв та замість допомагати реально та захищати від ворогів вирішив ракетами танками бомбити та нападати....((
показати весь коментар
07.12.2022 11:02 Відповісти
"А у нас " старший брат" однієї віри також схожі культури мова та один славянский етнос взяв та замість допомагати реально та захищати від ворогів вирішив ракетами танками бомбити та нападати "

У "вас" - це у кого?
показати весь коментар
07.12.2022 11:08 Відповісти
В лапках у мене " старшій брат" , зверніть увагу, звісно, так старші брати не поступають, вони поступають так як Туреччина по відношенню до братського їм народу Азербайджану, про що я написав, і не розуміє, чому заблокували та видалили
показати весь коментар
07.12.2022 15:28 Відповісти
"один славянский етнос"??...можеш назвати декілька прізвищ всім відомих російських слов'ян?
показати весь коментар
07.12.2022 11:11 Відповісти
Бутусов, Буданов, Данілов))
показати весь коментар
07.12.2022 15:31 Відповісти
який нах "брат"??? кацапи не словяни, вони все вкрали - і нашу віру, і наші звичаї і частину нашої мови , вони помісь мокшан з татарами. А ми дурні століттям вірили в братні "народи" та "старшого брата".
А по факту цей "брат" лише вбивав та гнобив століттями
показати весь коментар
07.12.2022 11:49 Відповісти
Та там вони і свій і наш і багато інших народів вбивали чи репресували, коли влада їхня там з глузду зїджала, звісно це проблема та горе було при чому не тільки для українців але і для самих росіян та навіть для всього цивілізованого демократичного світу. Але треба розуміти, що життя більш складне і наприклад полякі нас попрекають Волинською різнею, але одночасно допомагають зараз оборонятись, бо розуміють, що і як було тоді коли це було, а яка тепер ситуація, а не заклеймілі всіх без виключення українців пропадайте ви тепер за те що 70 років назад хтось зробив кого ми наприклад особисто і незнаємо
показати весь коментар
07.12.2022 15:38 Відповісти
З яких це пір, цікаво, чєчєнци, буряти і тд - одної "віри" чи "етноса" з "нашими"? Та й про яку ще "віру", бляха, йде мова?
З підключенням, ольгінський підарас! А заодно - і з відключенням)))
показати весь коментар
07.12.2022 12:01 Відповісти
Чеченці та буряти не однієї віри та крові з нами, і вони виконують накази, але, якби тіки вони напали, враховуючи розмір України та співставляючі чисельність їх та нашу навіть так банально порівняти не кажучі про рівень підготовки та армію нашу - ми б вже закінчили цю війну перемогою.

Але нажаль не все так просто.
показати весь коментар
07.12.2022 15:24 Відповісти
"НивсьоТакАдназначна?"

Схоже, що з тобобю все абсолютно обнозначно! Ти - троль.
показати весь коментар
07.12.2022 15:47 Відповісти
А как же подписать мирный план? Или Едик только нам впаривает *мир* с Московским Каганатом
показати весь коментар
07.12.2022 11:03 Відповісти
знатно кацапам по губам поводили
показати весь коментар
07.12.2022 11:04 Відповісти
Думаєш Туреччина буде воювати з росією?
показати весь коментар
07.12.2022 11:12 Відповісти
Може й ні. Але армянам зараз треба дуже добре думати - після цієї заяви навряд чи кремль полізе. Це дія на упередження.
показати весь коментар
07.12.2022 11:20 Відповісти
а чом би й ні? шо від кацапів залишиться після України? скоро багато сусідів рашки стануть дуже сміливими
показати весь коментар
07.12.2022 12:27 Відповісти
 
 