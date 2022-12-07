Армії Туреччини та Азербайджану готові діяти разом у випадку будь-якої загрози, - Анкара
Будь-яка загроза чи провокація проти Туреччини чи Азербайджану - це загроза проти обох країн. Друзів та ворогів країни бачать однаково й коли необхідно, знають як діяти єдиною армією.
Про це сказав Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, звертаючись до учасників спільних турецько-азербайджанських військових навчань, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми визнаємо, що будь-яка загроза або провокація проти Туреччини та Азербайджану спрямована проти обох країн, незалежно від того, хто їх здійснює. Ми разом бачимо нашого друга як друга, а ворога як ворога. Ми знаємо, як бути єдиною армією, однією силою, одним ударом, коли це необхідно", - сказав міністр.
Акар відзначив успішне виконання військовими цілі навчань та злагодженість їхніх дій.
Туреччина й Азербайджан провели спільні військові навчання із залученням особового складу різних видів військ, бойової та спеціальної інженерно-саперної техніки, а також засобів військової авіації.
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Вже там ООН )(уйлу уступки робить як з зерном..тепер з аміаком.
"Ми разом бачимо нашого друга як друга, а ворога як ворога Джерело:
А чому це? Бо вони рідні, схожа мова, одна віра, мусульманська, вихідці з Османської імперії, тобто тюрки, реально братні народи, і старший брат Туреччина реально допомагає не такому потужному Азербайджану , наприклад, в карабахе, допомогли перемогти Арменію та майже весь район цей контролюють, та не просто контролюють, а ще і змусили з цим погодитися армян.
А у нас " старший брат" однієї віри також схожі культури мова та один славянский етнос взяв та замість допомагати реально та захищати від ворогів вирішив ракетами танками бомбити та нападати....((
У "вас" - це у кого?
А по факту цей "брат" лише вбивав та гнобив століттями
З підключенням, ольгінський підарас! А заодно - і з відключенням)))
Але нажаль не все так просто.
Схоже, що з тобобю все абсолютно обнозначно! Ти - троль.