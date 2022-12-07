Армії Туреччини та Азербайджану готові діяти разом у випадку будь-якої загрози, - Анкара

Будь-яка загроза чи провокація проти Туреччини чи Азербайджану - це загроза проти обох країн. Друзів та ворогів країни бачать однаково й коли необхідно, знають як діяти єдиною армією.

Про це сказав Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, звертаючись до учасників спільних турецько-азербайджанських військових навчань, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми визнаємо, що будь-яка загроза або провокація проти Туреччини та Азербайджану спрямована проти обох країн, незалежно від того, хто їх здійснює. Ми разом бачимо нашого друга як друга, а ворога як ворога. Ми знаємо, як бути єдиною армією, однією силою, одним ударом, коли це необхідно", - сказав міністр.

Акар відзначив успішне виконання військовими цілі навчань та злагодженість їхніх дій.

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Туреччина й Азербайджан провели спільні військові навчання із залученням особового складу різних видів військ, бойової та спеціальної інженерно-саперної техніки, а також засобів військової авіації.