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Новини Війна
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Росія хоче не переговорів, а "замороження" війни для нової атаки навесні, - Столтенберг

зсу

Умов для мирного врегулювання війни в Україні наразі немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на FT, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами,  хоча ймовірно, що взимку конфлікт увійде в більш спокійну фазу, обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброїти свої сили, і тому країни НАТО повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

"Умов (для дипломатичного врегулювання. - Ред.) зараз немає", - сказав Столтенберг та додав, що Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни.

"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні", - наголосив генсек НАТО.

Столтенберг вважає, що Росія намагається "заморозити" конфлікт перед "початком більшого наступу навесні".

"Зараз Україна має імпульс", - сказав він, додавши, що країни НАТО постійно розглядають, які системи (зброї. - Ред.) поставити Україні.

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Автор: 

росія (65007) Столтенберг Єнс (1595) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+10
Тому Україні і не потрібні умови подібні до Мінських угод
Столтенберг почав розуміти що таке Росія.
І взагалі про які переговори може йти мова коли Росія спирається тільки на силу?
Війни закінчуються поразками або перемогами
Тому якщо країни партнери продовжать підтримку України -звісно перевага буде за Україною (В якості і кількості високоточної зброї)
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07.12.2022 11:36
+8
рашку треба примушувати до миру нещадними ударами по безтолковці .
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07.12.2022 11:34
+5
Так чи інакше, навіть коли ми виженемо парашенців за межі їх болота, якщо на цьому весь процес закінчиться - матимемо не тільки постійні обстріли нашої території, але й нову кривавішу війну. Без трибуналів, знищення військової промисловості та можливостей, без непідйомних контрибуцій та ембарго еtc, світ буде ходити по колу з цією раковою пухлиною... а потерпати буде лише Україна...
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07.12.2022 11:41
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Знову Йенс пи#дить? Та за&бав вже🤦
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07.12.2022 11:31 Відповісти
рашку треба примушувати до миру нещадними ударами по безтолковці .
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07.12.2022 11:34 Відповісти
Тому Україні і не потрібні умови подібні до Мінських угод
Столтенберг почав розуміти що таке Росія.
І взагалі про які переговори може йти мова коли Росія спирається тільки на силу?
Війни закінчуються поразками або перемогами
Тому якщо країни партнери продовжать підтримку України -звісно перевага буде за Україною (В якості і кількості високоточної зброї)
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07.12.2022 11:36 Відповісти
Формула мира зеленского это пойти на шашлыки что-ли?
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07.12.2022 11:54 Відповісти
И скумрияяя по 8 гривен..
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07.12.2022 12:59 Відповісти
хто що доніс і коли ??? з 2019 до 24.02.2022 коли здавали країну і лизали дупу ***** ??? хто розмінував Чоонгар у 2020-21 рр., що дало можливіть кацапам митьєво захопити Херсон, Бердянськ, Мелітополь, оточити Маріуполь, дійти до Бучі, Гостомеля, Ірпеня, тощо ??? Хто замість будувати Нептуни, Громи2, Верби, Стугни, Корсари, Богданни, тощо, розвивати ЗСУ, тупо 2.5 роки закатував гроші в асфальт, і при цьому безбожно крав ???





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07.12.2022 11:56 Відповісти
Так чи інакше, навіть коли ми виженемо парашенців за межі їх болота, якщо на цьому весь процес закінчиться - матимемо не тільки постійні обстріли нашої території, але й нову кривавішу війну. Без трибуналів, знищення військової промисловості та можливостей, без непідйомних контрибуцій та ембарго еtc, світ буде ходити по колу з цією раковою пухлиною... а потерпати буде лише Україна...
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07.12.2022 11:41 Відповісти
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07.12.2022 11:55 Відповісти
Так розумію, слава тупого бота, заточеного на хамство, Вам до вподоби?...
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07.12.2022 12:12 Відповісти
Строго говоря заморозить конфликт на зиму, самим подготовиться и ударить весной для Украины не такой уж плохой план, зато зиму переживем без ракетных ударов по инфре, усилим ПВО и так далее... Хотя, если конечно есть план атаковать зимой и добиться успехов - тогда ок.
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07.12.2022 12:50 Відповісти
 
 