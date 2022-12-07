Росія хоче не переговорів, а "замороження" війни для нової атаки навесні, - Столтенберг
Умов для мирного врегулювання війни в Україні наразі немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на FT, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, хоча ймовірно, що взимку конфлікт увійде в більш спокійну фазу, обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброїти свої сили, і тому країни НАТО повинні продовжувати надавати підтримку Україні.
"Умов (для дипломатичного врегулювання. - Ред.) зараз немає", - сказав Столтенберг та додав, що Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни.
"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні", - наголосив генсек НАТО.
Столтенберг вважає, що Росія намагається "заморозити" конфлікт перед "початком більшого наступу навесні".
"Зараз Україна має імпульс", - сказав він, додавши, що країни НАТО постійно розглядають, які системи (зброї. - Ред.) поставити Україні.
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Столтенберг почав розуміти що таке Росія.
І взагалі про які переговори може йти мова коли Росія спирається тільки на силу?
Війни закінчуються поразками або перемогами
Тому якщо країни партнери продовжать підтримку України -звісно перевага буде за Україною (В якості і кількості високоточної зброї)