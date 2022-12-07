Російський телеканал "Дождь" припинить мовлення в Литві після анулювання ліцензії в Латвії
У Литві анулювали ліцензію російському телеканалу "Дождь".
Про це повідомляється на сайті Литовської комісії з радіо та телебачення, передає Цензор.НЕТ.
Це було зроблено після того, як Національна рада електронних медіа Латвії анулювала ліцензію "Дождю" через загрозу національній безпеці та громадському порядку.
Ця ліцензія діяла від 6 червня 2022 року та давала право на розповсюдження контенту в Європейському Союзі, Росії, США та інших країнах.
"Телеканал був включений до списку програм, що відтворюються ретрансляторами телевізійних програм, що надають послуги в Латвії, послуг провайдерів аудіовізуальних медіапослуг на замовлення, доступних на платформі обміну відео YouTube", — пояснили в Литовській комісії з радіо та телебачення.
Рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня.
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Дождь в прямом эфире сказал что поддерживают русский фашизм.
Нах с Европы.
без дождя ,😂
Знайшли дурних хохлів, які ваше г... за осьце 💰 будуть купувати? 😂