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Російський телеканал "Дождь" припинить мовлення в Литві після анулювання ліцензії в Латвії

дождь

У Литві анулювали ліцензію російському телеканалу "Дождь".

Про це повідомляється на сайті Литовської комісії з радіо та телебачення, передає Цензор.НЕТ.

Це було зроблено після того, як Національна рада електронних медіа Латвії анулювала ліцензію "Дождю" через загрозу національній безпеці та громадському порядку.

Ця ліцензія діяла від 6 червня 2022 року та давала право на розповсюдження контенту в Європейському Союзі, Росії, США та інших країнах.

"Телеканал був включений до списку програм, що відтворюються ретрансляторами телевізійних програм, що надають послуги в Латвії, послуг провайдерів аудіовізуальних медіапослуг на замовлення, доступних на платформі обміну відео YouTube", — пояснили в Литовській комісії з радіо та телебачення.

Рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський телеканал "Дождь" позбавили ліцензії на мовлення в Латвії

Автор: 

Литва (2384) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+19
Молодцы Литовцы.
Дождь в прямом эфире сказал что поддерживают русский фашизм.
Нах с Европы.
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07.12.2022 11:32
+17
Дождь покапал и прошел. Солнце в небе светит! Єто очень хорошо и большим и детям
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07.12.2022 11:31
+17
Эти идоты еще и на первое заседание суда приперлись без переводчика - "зидесь жы усе панимают паруске!1". Имперцы сраные.
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07.12.2022 11:40
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Дождь покапал и прошел. Солнце в небе светит! Єто очень хорошо и большим и детям
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07.12.2022 11:31 Відповісти
+100500!!!
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07.12.2022 12:03 Відповісти
Смерть "хорошому рашизму"! 😂
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07.12.2022 12:53 Відповісти
Молодцы Литовцы.
Дождь в прямом эфире сказал что поддерживают русский фашизм.
Нах с Европы.
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07.12.2022 11:32 Відповісти
Эти идоты еще и на первое заседание суда приперлись без переводчика - "зидесь жы усе панимают паруске!1". Имперцы сраные.
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07.12.2022 11:40 Відповісти
Прогноз погоди по Балтії -
без дождя ,😂
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07.12.2022 12:59 Відповісти
Ні, вони показали, що будь-який росіянин у душі імперець. І це невикоріне.
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07.12.2022 15:47 Відповісти
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07.12.2022 11:35 Відповісти
Домой, домой, на север, в Парашу, к родным бЯрёзкам среднЯй паласы.
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07.12.2022 11:36 Відповісти
супер !!! руській ліберал закінчується там де постає українське (балтійське, казахське, білоруське, тощо) питання - він відразу стає імперіалістом, шовіністом і банальним фашистом !!!!
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07.12.2022 11:37 Відповісти
Тобто, "руззкій" ліберал закінчується за МКАДом. Або навіть за Бульварним кільцем.
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07.12.2022 12:05 Відповісти
десь приблизно так !!!

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07.12.2022 12:07 Відповісти
НЕхорошая росия 😂
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07.12.2022 12:54 Відповісти
Невелика втрата
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07.12.2022 11:38 Відповісти
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07.12.2022 11:39 Відповісти
Стесняюсь спросить..А в Украине вещает эта псевдооппозиционная дрянь?
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07.12.2022 11:40 Відповісти
На скільки я знаю - ні. Може тільки на Ютубі.
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07.12.2022 11:44 Відповісти
Колись була, за гроші

Знайшли дурних хохлів, які ваше г... за осьце 💰 будуть купувати? 😂
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07.12.2022 12:57 Відповісти
Які хитрі русаки, поїхали по Європі збирати гроші на своїх вояк. Це все що треба знати про "харошіх руськіх".
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07.12.2022 12:30 Відповісти
Ich mag keinen Regen.
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07.12.2022 12:31 Відповісти
 
 