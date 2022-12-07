Пенсіонер у Херсоні допомагав окупантам створити аналог ФСБ, - Офіс Генпрокурора
Чоловік під час окупації співпрацював зі спецслужбами РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Пенсіонер - ексспівробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган. Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні федеральній службі безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.
Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації.
"Також затриманий особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган" ,- додали в Офісі Генпрокурора.
Наразі йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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А створив собі анальні проблеми.
де кайданки?.. чому нема пакету на голові?.. чому не з речами, для ізолятора?.. чи його ще можуть взяти якимось начальничком до зелених какбєзразніци?
і про кадри зелених також турбується Українець, бо саме вони-зелені злочинною бездіяльністю-аматорством чи відвертою зрадою просто як магнітом притягли сюди Велику Війну, а в умовах бєспрєдєла ОПи у військовий час і марафону ******** новин мОжуть призначати і призначАють будь-яке лайно аби тільки воно було максимально теплим, лояльним і заповнювало усі шорохуватості їхніх злочинних схем
Заїбали оці нікчемні напівміри. Да, давайте його в тюрягу посадимо і будемо нашару годувать років 20 за наші з вами податки. Чудова ідея. А може краще падлу кончену до стінки - а податки на армію?
А цей чоловік отримував велику пенсію якщо він працював в СБУ. Замість того щоб на старості з добре жити він шукав пригоди .
Було б добре щоб в нього забрали пенсію. Платники податків повинні сплачувати на таких людей кошти?
які ..шапочки міняють...