Пенсіонер у Херсоні допомагав окупантам створити аналог ФСБ, - Офіс Генпрокурора

Чоловік під час окупації співпрацював зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Пенсіонер - ексспівробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган. Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні федеральній службі безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації.

"Також затриманий особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган" ,- додали в Офісі Генпрокурора.

Наразі йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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