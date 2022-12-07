УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9571 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 090 38

Пенсіонер у Херсоні допомагав окупантам створити аналог ФСБ, - Офіс Генпрокурора

Чоловік під час окупації співпрацював зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Пенсіонер - ексспівробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган. Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні федеральній службі безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації.

"Також затриманий особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган" ,- додали в Офісі Генпрокурора.

Наразі йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Прокуратура виявила на Херсонщині ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували громадян

Пенсіонер у Херсоні допомагав окупантам створити аналог ФСБ, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

Херсон (3340) Офіс Генпрокурора (3245)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Падло ватное, еще и Украинскую пенсию наверняка получал, тысяч 15.
показати весь коментар
07.12.2022 11:53
+25
на фотці ніби друзі фоткаються на пам'ять..
де кайданки?.. чому нема пакету на голові?.. чому не з речами, для ізолятора?.. чи його ще можуть взяти якимось начальничком до зелених какбєзразніци?
показати весь коментар
07.12.2022 11:57
+20
Чекіст-підерас - це в крові, а не вибір професії
показати весь коментар
07.12.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Падло ватное, еще и Украинскую пенсию наверняка получал, тысяч 15.
показати весь коментар
07.12.2022 11:53 Відповісти
Чекіст-підерас - це в крові, а не вибір професії
показати весь коментар
07.12.2022 11:54 Відповісти
От падлюка! Харчувалася з України і гадила людям! ****, бл'дь!...
показати весь коментар
07.12.2022 11:55 Відповісти
допомагав окупантам створити аналог ФСБ

А створив собі анальні проблеми.
показати весь коментар
07.12.2022 11:57 Відповісти
на фотці ніби друзі фоткаються на пам'ять..
де кайданки?.. чому нема пакету на голові?.. чому не з речами, для ізолятора?.. чи його ще можуть взяти якимось начальничком до зелених какбєзразніци?
показати весь коментар
07.12.2022 11:57 Відповісти
Пане Космина,ви дуже переживаєте за кадровий "голод" зелених?Випадково не з чекістів,чи мєнтів?Дуже вже знаєтесь про мішки на голові,кайданки...
показати весь коментар
07.12.2022 12:49 Відповісти
Пане Грищенко, якщо ви не місцевий, поясню - кожен притомний Українець "знається на мішках та кайданках" ще з часів Майданів..
і про кадри зелених також турбується Українець, бо саме вони-зелені злочинною бездіяльністю-аматорством чи відвертою зрадою просто як магнітом притягли сюди Велику Війну, а в умовах бєспрєдєла ОПи у військовий час і марафону ******** новин мОжуть призначати і призначАють будь-яке лайно аби тільки воно було максимально теплим, лояльним і заповнювало усі шорохуватості їхніх злочинних схем
показати весь коментар
07.12.2022 13:10 Відповісти
слух,чувирло,людина питає чому ця совкова ******* не в наручниках(кайданках) як і має бути з посібником окупантів,а ти тут розвело соплі про *****
показати весь коментар
07.12.2022 14:32 Відповісти
Да, к сожалению, среди нас, пенсионеров, очень много ватных совкордрочеров. Средми моих знакомых таких так же хватает. Общение с ними свёл до минимумаминиморума.
показати весь коментар
07.12.2022 12:00 Відповісти
их и среди "одно поколение ниже пенсионеров" хватает. сегодня во властях всех уровней, как пример.
показати весь коментар
07.12.2022 12:23 Відповісти
А подростков, что сливали координаты целей рашистам ты на сколько поколений ниже ставишь?! А 20-40 летних наводчиков и пропагадонов?! НЕТ =чистых= от коллаборационизма возрастов, потому хватит гнать!!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:27 Відповісти
Да вы батенька оптимист. Видать забыли факты про подростков, в том же Харькове, которые за обещанные деньги от ФСБ давали наводки и координаты потенциальных целей для руССких нацистов в своём родном городе. Про 20-40 летних наших сограждан и в Киеве, и в Чернигове, и в Житомире, и во Львове, и Одессе, и в Николаеве...... которые очень даже сотрудничали с рашистами, распространяли рашпропаганду в соцсетях, были "блогерами" и "журналистами" распространяющими антиукраинские фейки и т.д. и т.п. ЕСЛИ БЫ дело было в возрасте, то всё было бы просто, но не стоит всех под одну гребёнку ровнять, вспомните тех же пенсионеров, которые за Украину разорвут рашистов и коллаборантов на молекулы, их больше, просто они не рисуются так, как ватники!
показати весь коментар
07.12.2022 12:25 Відповісти
Предатели есть среди всех возрастов населения. Только вот процент среди пенсионеров намного выше чем 20-40 летних и подростков.
показати весь коментар
07.12.2022 12:45 Відповісти
Любви все возрасты покорны, и предательству тоже! Зеленый квартал.
показати весь коментар
07.12.2022 14:51 Відповісти
Согласен. Моя личная статистика среди моих знакомых и сослуживцев в возрасте от 60 до 80 полностью подтверждает ваши выводы.
показати весь коментар
07.12.2022 16:05 Відповісти
Статья была про пенса, и я просто заострил внимание на пенсах из своего круга знакомых и сослуживцев. И не боле. В остальном с вами согласен. Добавлю от себя обобщая их не зависимо от возраста - все они зашторенные, с узким кругозором, ограниченные в знаниях дебилы, сэр.
показати весь коментар
07.12.2022 16:03 Відповісти
Ах ти ж старий пердуняро. Посадити падлу так, щоб до скону просидів у в'язниці.
показати весь коментар
07.12.2022 12:00 Відповісти
То повісити та й годі. А ще краще - віддайте людям, що постраждали безпосередньо від.
Заїбали оці нікчемні напівміри. Да, давайте його в тюрягу посадимо і будемо нашару годувать років 20 за наші з вами податки. Чудова ідея. А може краще падлу кончену до стінки - а податки на армію?
показати весь коментар
07.12.2022 12:04 Відповісти
Суд Линча является противозаконным действием, потому не следует к нему призывать уподобляясь рашистским ********* желающим уничтожения украинцев самыми зверскими и кровавыми методами!!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:19 Відповісти
Ніякого суду Лінча-до дубу і усі справи ...в протоколі зазначити - ... внаслідок суіциїдальних дій ...
показати весь коментар
07.12.2022 12:25 Відповісти
З тими судями, що нині маємо і законами, суд Лінча видається самим справедливим і дієвим. І чи апелював би ти до закону, якби опинився на місці тих кого він здав
показати весь коментар
07.12.2022 12:31 Відповісти
З українською "судовою" системою, суд лінча або розстріл на місці є єдиною можливістю покарати *********. Інакше зелений "суддя" заставить гниду "прачітать два абзаца із кАбзаря" і відпустить.
показати весь коментар
07.12.2022 12:54 Відповісти
Лишить его украинской пенсии и выдворить в рашку.
показати весь коментар
07.12.2022 12:06 Відповісти
Ви б ще написали:"Понять і пгостіть".
показати весь коментар
07.12.2022 13:19 Відповісти
Заслужив на кувалду... або з другого яруса ліжка 10 раз впасти вниз головою.
показати весь коментар
07.12.2022 12:10 Відповісти
Оставь преступное преступникам, не уподобляйся Пригожину и его уголовникам-наёмникам!!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:17 Відповісти
кококо адвокат виліз,тільки показова страта кількох таких ********* протрезвитьь решту "сочуствующіх"
показати весь коментар
07.12.2022 14:35 Відповісти
Знаючи наші суди, отримає умовний термін. Ще й пенсію ментовську тисяч 15 отримуватиме. Нахіба нам таке?
показати весь коментар
08.12.2022 07:49 Відповісти
Вот чего оно не смылось вместе с рашистами?! Наверное на что то расчитывает, например на то, что такие же коллаборанты в спецслужбах, но действующие, или судьи его отмажут, или дадут условный срок, в крайнем случае минимальный. Зато девочку с патриотическими взглядами насильно вывезли из Херсона в Крым и там сейчас третируют за рисунки с украинской символикой и отказ исполнять гимн эРэФии. Страшно не то, что есть коллаборанты, они были и есть во всех странах мира и у всех народов, а то, что их преступления в существующей украинской системе правопорядка и судопроизводства могут остаться безнаказанными!!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:16 Відповісти
Треба і родичів перевіряти.
показати весь коментар
07.12.2022 12:17 Відповісти
Этого мудака оставили как агента. Думаю в Херсоне целая сеть этой сволочи.
показати весь коментар
07.12.2022 12:20 Відповісти
Тому Україна і не може швидко звільняти території бо напевно не тільки в Херсоні а в кожному місті і селі є такі люди що особисто допомагають рашистам.
А цей чоловік отримував велику пенсію якщо він працював в СБУ. Замість того щоб на старості з добре жити він шукав пригоди .
Було б добре щоб в нього забрали пенсію. Платники податків повинні сплачувати на таких людей кошти?
показати весь коментар
07.12.2022 12:21 Відповісти
Нам потрібно повернути смертну кару за військові злочини і злочини проти людства
показати весь коментар
07.12.2022 12:36 Відповісти
Тому щобагато таких людей
які ..шапочки міняють...
показати весь коментар
07.12.2022 12:38 Відповісти
Хай з лагерною адміністрацією тепер співпрацює.
показати весь коментар
07.12.2022 15:13 Відповісти
Мєнти пішли на сотруднічєство з окупантом? Те не може буть!!! Наші мєнти самі непідкупні та порядочні, якби не вони той вже України не було б... Оговор...
показати весь коментар
07.12.2022 15:30 Відповісти
Сеть хотел создать... Замотать его в сеть и на дно Днепра следить за раками.
показати весь коментар
07.12.2022 15:31 Відповісти
 
 