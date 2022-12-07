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Новини Війна
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Росія планує замовити в Ірану сотні безпілотників і балістичних ракет, - Zeit

путін,іран

Кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок та замовить сотні безпілотників та балістичних ракет в Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zeit із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет до Росії", - зазначило джерело.

Таким чином Кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок.

"Я не думаю, що вони ще відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", - додав співрозмовник видання.

Також читайте: Україна стежить за кожним кроком Ірану щодо військово-технічної співпраці з РФ, - Кулеба

Автор: 

Іран (2017) ракети (4014) росія (65007) дрони (4650)


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Топ коментарі
+7
"а што на это может сказать товарисч буданов?"
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07.12.2022 12:47
+5
Именно поэтому немцы Патриоты и не дают? Нахрена нам статистика, дайте ПВО.
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07.12.2022 12:32
+4
Західні емпотентні партнери, вже обісрались та повторюють як мантру:
»ми не хочемо ескалації не переносити війну на НаТИ, занепокоєні та обурені як терористи обстрілюють інфраструктуру, а і забув не можна обстрілювати терористів бо вони можуть жахнути ядерною зброєю…. Столбенберг там вже поміняв трускля
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07.12.2022 12:43
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Именно поэтому немцы Патриоты и не дают? Нахрена нам статистика, дайте ПВО.
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07.12.2022 12:32 Відповісти
Тому що авторитарні режими на відміну від демократичних, розуміють ціну в цій війні.
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07.12.2022 12:35 Відповісти
В Ізраля дозвіл вже взяли? 🤔
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07.12.2022 12:42 Відповісти
Західні емпотентні партнери, вже обісрались та повторюють як мантру:
»ми не хочемо ескалації не переносити війну на НаТИ, занепокоєні та обурені як терористи обстрілюють інфраструктуру, а і забув не можна обстрілювати терористів бо вони можуть жахнути ядерною зброєю…. Столбенберг там вже поміняв трускля
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07.12.2022 12:43 Відповісти
"а што на это может сказать товарисч буданов?"
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07.12.2022 12:47 Відповісти
Кацапи , вам вже нічого не допоже , -
так як дорога для вас одна - це до пекла , тварюки кончнені 😡
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07.12.2022 12:53 Відповісти
товарисч буданов может сказать или или.
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07.12.2022 12:54 Відповісти
Так ракети ні одної не поставили,так говорить товариш буданов
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07.12.2022 13:19 Відповісти
Інше видання пише, що не планує, а вже замовила. Це різні речі. В ночі знов мопеди з бульбашанії запускали, то можне все вже й доставлене без жодних перешкод.
"Росія знову замовила з Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, пише Business Insider з посиланням на представників ООН у Нью-Йорку."
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07.12.2022 13:43 Відповісти
дійсно світ пітарасів
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07.12.2022 13:53 Відповісти
Тоді в ірану буде ще один ворог у пару до Ізраїля
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08.12.2022 00:41 Відповісти
 
 