Росія планує замовити в Ірану сотні безпілотників і балістичних ракет, - Zeit
Кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок та замовить сотні безпілотників та балістичних ракет в Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zeit із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.
"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет до Росії", - зазначило джерело.
Таким чином Кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок.
"Я не думаю, що вони ще відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", - додав співрозмовник видання.
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
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+5 Alexey Chernyavsky
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+4 Serhiy Talatynnik
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»ми не хочемо ескалації не переносити війну на НаТИ, занепокоєні та обурені як терористи обстрілюють інфраструктуру, а і забув не можна обстрілювати терористів бо вони можуть жахнути ядерною зброєю…. Столбенберг там вже поміняв трускля
так як дорога для вас одна - це до пекла , тварюки кончнені 😡
"Росія знову замовила з Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, пише Business Insider з посиланням на представників ООН у Нью-Йорку."