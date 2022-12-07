Росія планує замовити в Ірану сотні безпілотників і балістичних ракет, - Zeit

Кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок та замовить сотні безпілотників та балістичних ракет в Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zeit із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет до Росії", - зазначило джерело.

Таким чином Кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок.

"Я не думаю, що вони ще відправлені, але вони точно є в книгах замовлень", - додав співрозмовник видання.

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