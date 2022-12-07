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У Білорусі планують запровадити смертну кару для чиновників і військових за "державну зраду"

палата,білорусь

Палата представників Білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Палати представників Національних зборів Білорусі.

"З метою надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування виключного заходу покарання у вигляді смертної кари за зраду державі, здійснену посадовою особою, яка займає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця. У зв'язку з цим приводяться у відповідність також статті 58 та 59 КК", — йдеться у повідомленні. 

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Автор: 

Білорусь (7926) закон (2825) смертна кара (59)


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Григорич перший на еташеф?
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07.12.2022 12:38 Відповісти
Упырь , для себя пишет, не копай яму ...... . ******* самого першого і стратят
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07.12.2022 12:41 Відповісти
та рубай білорускі бошки в фуражках не глядя
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07.12.2022 12:42 Відповісти
Бульбофюрера и его прихвостней в первую очередь на виселицу за зтачу Беларашки русофашистским окупантам
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07.12.2022 12:43 Відповісти
чітко за Північною Кореєю слідують. Правильний курс. Лишилось трудові табори запровадити і відгородитись остаточно від світу а скорше світ від них
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07.12.2022 12:49 Відповісти
Цікаво: а чи задумається хтось з тих "чиновників та військових", що одним батальйоном це можна припинити і врятувати тисячі життів як у Білорусі, так і в Україні? Що правда, бульбофюреру та його Колєнькє таке рішення зовсім не сподобається. А як завиють на болотах московії! Чи з квіточками на ешафот підуть? Головне, щоб не забули взуття зняти...
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07.12.2022 13:17 Відповісти
Якщо Лукашенко себе вважає за "державу", то можна уявити, хто буде ''зрадниками"...
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07.12.2022 13:24 Відповісти
********* опыты проводит. Вот видите,как в " братском" государстве.И нам надА,мы ж тож А " славянИ"
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07.12.2022 14:58 Відповісти
Та хоть ви там один одного покохайте до нестями, щоб аж тузи скрипіли
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07.12.2022 15:45 Відповісти
 
 