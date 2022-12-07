У Білорусі планують запровадити смертну кару для чиновників і військових за "державну зраду"

Палата представників Білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Палати представників Національних зборів Білорусі.

"З метою надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування виключного заходу покарання у вигляді смертної кари за зраду державі, здійснену посадовою особою, яка займає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця. У зв'язку з цим приводяться у відповідність також статті 58 та 59 КК", — йдеться у повідомленні.

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