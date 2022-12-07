РФ спокушає передишкою в боях, але ніяких компромісів бути не може, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Путін робить усе, щоб РФ продовжила воювати.

Про це глава держави заявив на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за день до повномасштабного вторгнення РФ Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку.

"Це були пророчі слова. Він справді зробив помилку. Найбільшу у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян. Але ж, друзі, всі ми знаємо, що ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки й удавати, що жодних помилок не було. Тим паче, коли йдеться про помилку першої особи диктатури.

Саме так зараз поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка. Якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе.

Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях. Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче не переговорів, а "замороження" війни для нової атаки навесні, - Столтенберг