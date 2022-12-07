РФ спокушає передишкою в боях, але ніяких компромісів бути не може, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Путін робить усе, щоб РФ продовжила воювати.
Про це глава держави заявив на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за день до повномасштабного вторгнення РФ Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку.
"Це були пророчі слова. Він справді зробив помилку. Найбільшу у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян. Але ж, друзі, всі ми знаємо, що ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки й удавати, що жодних помилок не було. Тим паче, коли йдеться про помилку першої особи диктатури.
Саме так зараз поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка. Якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе.
Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях. Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії", - наголосив Зеленський.
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Недоваренная стратегическая «Мивина»
Ни секунды не сомневаюсь, что они ели недоваренную «Мивину» (господи, по-моему, это самый несостоятельный пресс-секретарь Президента Украины за всё время, даже у Яныка, кажется, команда не такая жалюгідная была). Как верю и в рассказы Арестовича о том, что они две недели не могли найти никого, с кем бы можно было организовать оборону Правительственного квартала - помните, он пару месяцев назад что-то подобное говорил.
Было бы странно, если бы было как раз наоборот.
Потому что именно это и называется «потеря управления».
Именно об этом Дед писал и год назад, и два года назад, и три года назад. Что вы выбрали? В критической ситуации у вас будет полная потеря управления! Помните? Сколько говна на меня тогда было вылито…
Итог: во время вооруженного вторжения Главнокомандующий страны оказался в ситуации абсолютной потери управления - вплоть до неспособности обеспечить даже Офис Главнокомандующего питанием.
Питание в армии - это настолько же критический раздел матобеспечения, как и боепитание.
Нет патронов - войска не способны оказывать сопротивление.
Но и нет жратвы - войска будут не способны оказывать сопротивление примерно через полторы недели.
Так что здесь-то как раз все абсолютно предсказуемо. Я бы, повторюсь, намного больше удивился, если бы Никифоров сказал, что все работало, как часы, курьеры на мотоциклетах развозили депеши, командование командовалось, управление управлялось, вахты стоялись, питание питалось. Вот тут я бы точно подумал - брешет же, собака!
А так - даже вопросов никаких не возникает.
Хуже не будет.
Но я не об этом. Я про «бо не втiк». Не знаю, как в других странах - подозреваю, что в Швейцарии, наверное, так же, в Израиле, думаю, тоже - но в Штатах есть протокол безопасности Президента США. По которому его в чрезвычайной ситуации эвакуируют в бункер, в самолет судного дня, в секретный тунель в штате Делавер, в зону 51 в Аризоне или на авианосец в Тихом океане - не знаю, куда его там эвакуируют, Пентагон не докладывает.
Ну, вот ровно все то, что вы видите в голливудском кино.
«Мистер Президент, пройдемте в вертолет».
Потому что такая сверхдержава, как Соединенные Штаты Америки, обладающая ядерным оружием, авианосными группами, способными запереть чуть не все океаны сразу, стратегическим стеллс-бомбардировщиком шестого поколения В-21(сравните с Ту-95), военным потенциалом, перевешивающим, наверное, все остальные совокупные военные потенциалы планеты и экономикой, превышающей вторую экономику планеты более, чем в два с половиной раза - так вот, эта гигантская супердержава не может позволить себе потерять управление во время чрезвычайной ситуации.
И как чуть только что - частный самолет из-за поломки залетел в охраняемую воздушную зону рядом с домом президента Байдена - охрана берет Байдена подмышку и аля-улю, аллюр три креста, бегом-бегом ******* с ним в укрытие.
«5 июня. CNN. Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден были переведены из дома в Рехобот-Бич в качестве меры пресечения в субботу днем после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство из-за ошибки пилота».
Вот же лохи. Американцы трусливые. Президента эвакуируют.
А я то не лох. Мне сорок два.
Айл би Боневтик.
Президент - это не просто Главком. Это не просто тот узел в середине военной паутины, на котором завязано всё. К которому сходятся все нити управление, от которого зависит скорость и качество принятия решений и уничтожение которого будет означать - пусть и временный, но достаточный для катастрофического ухудшения ситуации - хаос.
Президент страны - это еще и символ.
Гибель, пленение или пропажа без вести Президента в самом начале войны во время вторжения - это мощнейший удар до моральному состоянию страны.
Это равносильно захвату столицы.
Президент страны ОБЯЗАН быть эвакуирован в критической ситуации. Понимаете? Обязан.
Это не вопрос его личных хотелок или нехотелок. Не вопрос его выбора. Не вопрос его личной безопасности. Это вопрос безопасности страны.
Должен быть перемещен в безопасное место и там продолжать осуществлять свои непосредственные обязанности по управлению сопротивлением.
Мне вот это от него надо. Ну, как бы, примерно такие функции я жду от главкома.
А не чтоб он недоваренную мивину жрал.
Поэтому каждый, кто гордится тем, что Главнокомандующий во время вторжения не был эвакуирован в безопасное место, откуда он мог бы осуществлять качественное управление сопротивлением, а вместо этого ел недоваренную мивину, не мог побриться и две недели искал хоть кого-то с автоматом, кто мог бы отстреливаться из окна Банковой, в буквальном смысле пишет себе на лбу - я инфантильный идиот. Я абсолютно не понимаю, как работает государственное управление. Я вообще не отдупляю, ***** нужен Главком. Записывает небритые видосики? Да, это и есть его главное предназначение!
В принципе, в данный момент, так оно и есть, на самом-то деле.
Ну, хоть поржали.
Да?
Точно так же я ни на секунду не сомневаюсь, что, с осознанием грозящей Киеву опасности, Порошенко был бы эвакуирован в безопасное место - на языке пересічних громадян «втiк бы» - и там, находясь где-нибудь в запасной ситуационной комнате подо Львовом, нашел бы и бригады, способные оказывать сопротивление, и нормальное питание, и доваренную мивину, и генераторы, и пункты незламности, и бензин и вообще все-все-все, что он каким-то невероятным образом умеет находить, организовывать, налаживать.
И депеши с мотоциклетами и «Нептуны» с «Ольхами» разлетались бы во все концы уже без всякого сарказма и иронии.
Именно это и называется «стратегическое планирование».
Вы же помните еще такое понятие, как «ситуационная комната», да?
Вы же помните, как эти великие профессионалы в лице начальника РНБО Александра Данилюка - помните такого тоже, да? - ******** даже не саму комнату, а даже адрес её местонахождения?
О том, что она была оборудованна именно Порохом, и почему-то, ****, *****, работала как часы, я уж упоминать не буду.
Поэтому, еще раз. Боневтик - это не показатель отваги. Ну, то есть, показатель, да, но в данном случае именно в связке со слабоумием.
А в первую очередь это показатель неспособности понимать свою ответственность, значение своей должности во время войны, брать на себя эту ответственность и этот груз, полное и абсолютное отсутствие государственного мышления и замена его своим собственным нарциссизмом в свете софитов и абсолютное отсутствие стратегического планирования и способности к государственному управлению.
УЖЕ обошедшиеся стране в десятки тысяч жизней
Ну… Что тут можно сказать.
Ваш Дед.
Ну и небольшое вангование под конец. В следующей концепции, примерно так через год, вы уже увидите заголовки «Президент Зеленский за несколько лет предупреждал Байдена и Порошенко об опасности готовящегося нападения и требовал предоставить оружие и генераторы».
Что-то злой я сегодня с утра.
Ваш Дед-2.
Припустимо, побіг би він на гвинтокрилі з оточеного Києва, уявить, як би це розкрутили рос змі, як би це вплинуло на моральний дух арміі та захисників?
Я не фанат ані слуг ані особисто Зеленского, але я завжди за правду, а з моєї точки зору, те що він тоді не побіг, це треба все ж таки поважати, а не зневажати.
Може і хватає чим йому дорікнути, але не цім.
І далі, навіть якщо теоретично уявити що і були якись гарантії безпеки Зеленскому, але в тому хаосі, що був, все одно залишитись могла тіки хоробра людина, бо можна було загинути просто випадково, оскільки бомби та ракети у рф як вже відомо не дуже точні, та і просто хватає людей які можуть щось зробити не те, наприклад, я знаю випадок коли тер оборона по власному танку влупила.
Психіатри винесли діагноз путіну - гомосексуальний педофілізм, вова зеленський не дуже далекий від путіна по психічним розладам особистості, і найкращий його друг у цьому "кокс". Скажи хто твій друг і я скажу хто ти - такими "друзями" оточив себе вова зеленський, людьми близькими до російської розвідки і російським політичним колам. Демченко, єрмак, портнов, татаров, арахамія і інщі близькі до кремля як ментально, так і по дорученням самого кремля, от такого президента обрали треть українців, бо імідж успішного Порошенко різав їм очі і не давав спокою, а те що надійна людина це перевірена війною людина люди починають розуміти зараз і ніякі відосіки не зроблять людину краще ніж вона є, не зробить іх більше моральною і відповідальною.
Своїми відосіками вова зеленський кожний раз нагадує - Ви заслуговуєте те що з вами коїться, бо вибрали мене, а я це ваш вирок.
спокушаєспокушує передишкоюперепочинком вy боях
можна побачити і тут на сайті, проблеми мовної не існує в Україні.
1. Он напомнил, что за день до полномасштабного вторжения РФ Мадлен Олбрайт опубликовала колонку о том, что российский руководитель совершает историческую ошибку.
Значит он знал, что путин нападёт, как следует из этого текста ? Или не знал, как он клялся раньше ?
2. все мы знаем, что идея-фикс любой диктатуры - игнорировать ошибки и притворяться, что никаких ошибок не было. Тем более, когда речь идет об ошибке первого лица диктатуры.
А вот это в такой же мере про зелю, как и про х**ла . Или слив вагнеровцев, смерть Журавля, неэвакуация людей, отодвигание линии обороны - это не ошибки, о которых зеля притворяется , что никаких ошибок не было?
Эти оба: х**ло и подх**ловник абсолютно одинаковые диктаторы.
так он это и не отрицает что знал
Если бы мы об этом сообщили - а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть - тогда я (как глава государства - ред.) терял бы по семь миллиардов долларов в месяц с октября прошлого года. Когда россияне напали, они бы захватили нас за три дня", - подчеркнул президент.
К тому же, по словам Зеленского, такая информация посеяла бы хаос среди населения Украины и помогла бы россиянам поглотить государство.
Поэтому, по его мнению, идея воздержаться от сообщений о грядущем вторжении РФ была правильной.
И он не утверждает что ошибок не было.
Воины УКраины не струсили, а непредупреждение населения погубило не воинов - стариков , женщин и детей... Да и кто он такой - распоряжаться чужими жизнями?! Разве народ его для этого нанял на службу ?
Цьогорічне привітання президента...
Кардинально...
Радикально!..
Відрізнятиметься від минулорічного... А тим паче від зразка 2019го..
Людина з чіткою! Усталеною. Свідомою "позицією".