РФ готова обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні, але мають враховувати наші інтереси, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Росії нібито готові обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Якщо буде серйозна пропозиція про те, як зупинити конфлікт в Україні, ми готові говорити, але вона має враховувати інтереси Росії", - сказав глава МЗС країни-окупанта.
Топ коментарі
+102 Myroslav Hrabovsky #517948
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+67 Muni
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+65 Mykola Trofimenko #544375
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Какая то ветренная лошадь
***** что ли?
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України -
терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Це мабуть Росія хоче переговори і виставляти свої ультиматуми -ПОВЕРНІТЬ НАМ ХЕРСОН ІЗЮМ БУЧУ ТАМ ДЕ МИ БУЛИ ЦЕ НАШЕ,
Ось це Росія і хоче сказати
Тому переговори там де виставляють умови неможливі.
Україна незалежна країна і які взагалі можуть бути умови від іншої країни.
під плінтусомза мкадом.
Ціліші будете 😂
макрон почав вякати, Німеччину штормить... чекаєм на "висери" Папи римського...для "задобрення" раSSії...
тільки Ердоган...-Мужик...збрив касу з кацапів і робить свої справи...
за гроші руSSкіх пенсіонерів Ердоган поїде куди-завгодно: хоч до Львова, хоч в Херсон з Маріуполем....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Социализм и коммунизм Мазолейному Лаптестану 🦍🦍🦍не Вставшему с колен не грозить...🤣🤣🤣
Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦Героям слава, Слава ЗСУ ❤️🖤
тут підмерзає, а там пригорає 😂
- Я готов отдать кошелёк, но вы тоже учитывайте мои интересы.
наші, в Україні
пішли накуй обо накуй..
виберай
наші в україні
іди *****, сумний коник
ляж у домовину
Думай, чмо кремлевское, думай...
18 декабря день рождения Сралина...
30 декабря столетие создания Советского сраного дохлого Сссра..
Па любасу я прав...😝
Бомбили 5 декабря день Конституции СССР и день подписания Меморандума в Будапеште...о сдаче ЯО Украины хмырям Ельцина...
2. Репарації.
3. Демілітаризація оркостану.
4. Гаагзький трибунал для свинособак.
5. ***** і кінь в пальто до трибуналу мають недожити.
Агресія московіі в Чечні, Молдові, Грузії, а тепер 9 років в Україні ‼️💯🇺🇦⚔️❤️😡😠🤬🤯
Про «сахранєніє ліца» може нести галіматню Макрон з Сарказі та Меркельша, бабло газпрьома треба відробляти‼️💯🇺🇦⚔️❤️‼️💯🇺🇦⚔️
Попросимо у голандців камери на південній стороні..
"Валет" "чрезвычайно хитрый, склонный к интригам и стремящийся к власти над окружающими", а кроме того "падок на женщин, особенно несовершеннолетних".
Теперь понятно, почему у него такие "тёплые" отношения с Кремлём.
Мы усиленно над этим работаем!
"учитывать наши интересы"
Они там реально отбитые.
А как загонят их под шконку,а это время придет-так не об интересах думать будут,а чтоб выжить.
Интересы террористов, интересы побежденных- никому не интересны