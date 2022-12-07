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РФ готова обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні, але мають враховувати наші інтереси, - Лавров

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Росії нібито готові обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо буде серйозна пропозиція про те, як зупинити конфлікт в Україні, ми готові говорити, але вона має враховувати інтереси Росії", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ ніколи не просила про переговори з Україною, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (65007) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+102
***** з України, свині!
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07.12.2022 12:54
+67
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07.12.2022 12:56
+65
Ой ******* нам тут.
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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07.12.2022 12:56
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***** з України, свині!
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07.12.2022 12:54 Відповісти
І тільки так .!! Це єдина умова припинення війни . .
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07.12.2022 13:19 Відповісти
1991...
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07.12.2022 13:38 Відповісти
+1 трл долларів
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07.12.2022 13:39 Відповісти
та не,никуя... это копейки... за жизни ,за людей.... десятки и сотни триллионов долларов.... они в день на 1 лярд гуляют ракетами...
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07.12.2022 14:05 Відповісти
Странно, лошадь только вчера ржала, что никаких переговоров
Какая то ветренная лошадь
***** что ли?
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07.12.2022 13:43 Відповісти
Дебил, *****!) Ну, то есть, то и другое одновременно!))
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07.12.2022 14:11 Відповісти
masz okazję zrobić to osobiście, nie chowaj się w Mongolii.
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07.12.2022 14:09 Відповісти
Як так можна?!!? Навіщо ображати свиней?
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07.12.2022 16:27 Відповісти
інтереси кацапсвині і інтереси педального коня лише жерти... причому чуже, вони не збігаються з інтересами цивілізації.
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07.12.2022 12:54 Відповісти
ваші інтереси кацапи це покинути усю окуповану вами територію України згідно чинної конституції, міжнародно визнаних кордонів !!! а також виплатити Україні, українцям репарації і контрибуції !!!
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:

- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України -
терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!

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07.12.2022 12:55 Відповісти
Причём в Нюрнберге 2.0 надо поднимать и преступления коммунистического периода. То что не было сделано после развала СССР. А репарации надо поделить на всю территорию РФ. Окацапленные идиоты пусть платит за свою тупость. Если не деньгами то полезными ископаемыми на следующие 50 лет.
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07.12.2022 13:35 Відповісти
Ой ******* нам тут.
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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07.12.2022 12:56 Відповісти
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07.12.2022 12:56 Відповісти
Знову "незалік". Йди думай ще
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07.12.2022 12:56 Відповісти
Ваші інтереси?!!! Вам козли що, мало своєї територі!!!
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07.12.2022 12:56 Відповісти
да им мало - кацапье бесится когда соседи лучше и свободнее живут
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07.12.2022 23:06 Відповісти
Интерес дряхлой лошади - это крепкий и знающий свое дело кузнец. Подковы еще сгодятся.
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07.12.2022 12:56 Відповісти
Його інтерес-це бійня,на якій електрику не вимикають і на розряднику напруга достатня,щоб ********* клячу з першого разу,щоб не страждав.
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07.12.2022 13:00 Відповісти
Ого! Говорящая лошадь! Ну и цырк
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07.12.2022 12:58 Відповісти
значит еще пока не готовы =)
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07.12.2022 12:59 Відповісти
Дозрівають 😂
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07.12.2022 13:03 Відповісти
Україна не для того воює щоб задовільнити інтереси Росії.
Це мабуть Росія хоче переговори і виставляти свої ультиматуми -ПОВЕРНІТЬ НАМ ХЕРСОН ІЗЮМ БУЧУ ТАМ ДЕ МИ БУЛИ ЦЕ НАШЕ,
Ось це Росія і хоче сказати
Тому переговори там де виставляють умови неможливі.
Україна незалежна країна і які взагалі можуть бути умови від іншої країни.
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07.12.2022 13:02 Відповісти
Ваш шкурний інтерес - тихо сидіти під плінтусом за мкадом.
Ціліші будете 😂
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07.12.2022 13:02 Відповісти
щось активізувалися руZZкі Терористи та їх поплічники по всьому світу...
макрон почав вякати, Німеччину штормить... чекаєм на "висери" Папи римського...для "задобрення" раSSії...
тільки Ердоган...-Мужик...збрив касу з кацапів і робить свої справи...
за гроші руSSкіх пенсіонерів Ердоган поїде куди-завгодно: хоч до Львова, хоч в Херсон з Маріуполем....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2022 13:03 Відповісти
Твій і твого шефа головний інтерес зараз - не отримати вищу міру від міжнародного трибуналу.
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07.12.2022 13:04 Відповісти
А кто сказал что мы хотим прекращение войны? Война закончится на Московии а не на территории Украины.
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07.12.2022 13:04 Відповісти
Напомнить куда русский корабль ушел? Вот и ты лошадь кремлевская туда же иди!
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07.12.2022 13:06 Відповісти
ващі інтереси повинні бути між повішенням та довічним
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07.12.2022 13:06 Відповісти
От же ж падло кацапське!
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07.12.2022 13:07 Відповісти
"інтереси" гопніка, терориста та вбивці-це який тип страти до нього використати.
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07.12.2022 13:07 Відповісти
Ереванец е...учий
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07.12.2022 13:08 Відповісти
Может тебе еще девственниц каждую неделю с Украины поставлять или мальчиков как вы любите? С каких пор преступнику и террористу давали закончить в его интересах? Так бы уже етого мира не существовало если бы удовлетворяли пожелания всех преступиков и людоедов. Московский Режим может только выбирать между виселицей и расстрелом а не как закончится ета война
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07.12.2022 13:08 Відповісти
Між шибенецию і розстрілом є паля-козацька страта. Щоб не гойдався москаль і не валявся, а сидів рівненько.
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07.12.2022 14:29 Відповісти
этому коню давно пора под хвост мешок для конских яблок подшить, чтобы его высеры не портили окружающую действительность.
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07.12.2022 13:10 Відповісти
СССР сдох от Дебилизма РабZeя сдохнет от Идиотизма и Шизофренизма...
Социализм и коммунизм Мазолейному Лаптестану 🦍🦍🦍не Вставшему с колен не грозить...🤣🤣🤣
Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦Героям слава, Слава ЗСУ ❤️🖤
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07.12.2022 13:10 Відповісти
3 дні назад казав що будем бомбіть
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07.12.2022 13:10 Відповісти
расия не Совок , а Украина, это не маленькая Финляндия и крошечная Чечня , это сила ,которая вас похоронит
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07.12.2022 13:11 Відповісти
А предложения то уже прозвучали от Украины и уже давно,- вывод войск, признание оккупации, репарации и т.д. Теперь ждем, когда сраша посчитает это серьезным предложением.
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07.12.2022 13:14 Відповісти
чейто главаря руSSкого наркомата иностранных дел Калантеряна, на переговоры тянет ??? наверно с Машкой Захеровым стекломоя перепили !
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07.12.2022 13:14 Відповісти
Що,курви,?Холодно чи ЗСУ припікають?)
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07.12.2022 13:16 Відповісти
та как сказать:
тут підмерзає, а там пригорає 😂
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07.12.2022 13:24 Відповісти
Вівсяна аргентинська крупа вштирила, мабуть, нову партію підвезли. )
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07.12.2022 14:48 Відповісти
Грабитель:
- Я готов отдать кошелёк, но вы тоже учитывайте мои интересы.
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07.12.2022 13:17 Відповісти
Ещё хочу напомнить этому ******** , что Украинцы ,пережили, лютую зиму 1941-г , когда Днепр замёрз мгновенно, прямо с волнами , а это переживут тем более. Плюс ,все помогают , деньгами, вещами, генераторами ,. Все будет Украина . А вот переживут ли чмобики , вот это вопрос . Я думаю, потеряют до 80% лс из-за холода
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07.12.2022 13:17 Відповісти
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07.12.2022 13:17 Відповісти
ваші інтереси в раші
наші, в Україні
пішли накуй обо накуй..
виберай
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07.12.2022 13:18 Відповісти
ваші інтереси в раші
наші в україні
іди *****, сумний коник
ляж у домовину
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07.12.2022 13:29 Відповісти
..у твоїх інтересах - живим та здоровим попасти на нари у Гаазі і спати, нарешті, спокійно, а не стоячи під сідлом, з готовою торбою вівса на спині для швидкого старту, як останнім часом
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07.12.2022 13:18 Відповісти
Лавров! У тебя теперь один интерес - чтобы тебя 3 раза в день в камере после Трибунала кормили!
Думай, чмо кремлевское, думай...
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07.12.2022 13:18 Відповісти
Врахуйте інтереси вбивці, дозвольте і далі вбивати, катувати, гвалтувати, грабувати...
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07.12.2022 13:22 Відповісти
Про бомбить Украину кобыла Будулая блеяла ещё недавно..с учётом того что фюрер путлер любит сакральные даты дохлого Сссра ...могу предположить когда это будет...
18 декабря день рождения Сралина...
30 декабря столетие создания Советского сраного дохлого Сссра..
Па любасу я прав...😝
Бомбили 5 декабря день Конституции СССР и день подписания Меморандума в Будапеште...о сдаче ЯО Украины хмырям Ельцина...
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07.12.2022 13:22 Відповісти
Перемови можуть бути тільки про суму і порядок виплати (строки) репарацій після повної деокупації України.
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07.12.2022 13:24 Відповісти
лавров, твоя позиція-раком, коняка йбана.
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07.12.2022 13:24 Відповісти
Ні в якому разі
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07.12.2022 13:25 Відповісти
1.Звільнення території України до кордонів 1991 року.
2. Репарації.
3. Демілітаризація оркостану.
4. Гаагзький трибунал для свинособак.
5. ***** і кінь в пальто до трибуналу мають недожити.
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07.12.2022 13:30 Відповісти
Толку от него... только овес переводит
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07.12.2022 13:34 Відповісти
"войны"??- под суд ссуку!!)))
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07.12.2022 13:35 Відповісти
Твої ,стара кляча, інтереси будуть враховані, коли твою доцю громадянку США, зятька, онуків-вилупків викинуть звідти. А до тих пір ти будеш гастролювати світом і нести нахабну маячню.
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07.12.2022 13:36 Відповісти
Ваши условия нам не подходят. Пошли на
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07.12.2022 13:36 Відповісти
ого, коняче рило вилізло не в п`ятницю як завжди, а в середу... видно хренові справи у конюшні...
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07.12.2022 13:44 Відповісти
Терористу *****🐷 та військовому злочинцеві🙈, вірити НЕМОЖНА ‼️💯🇺🇦⚔️❤️😡🤬😠‼️💯🇺🇦‼️💯🇺🇦⚔️❤️
Агресія московіі в Чечні, Молдові, Грузії, а тепер 9 років в Україні ‼️💯🇺🇦⚔️❤️😡😠🤬🤯
Про «сахранєніє ліца» може нести галіматню Макрон з Сарказі та Меркельша, бабло газпрьома треба відробляти‼️💯🇺🇦⚔️❤️‼️💯🇺🇦⚔️
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07.12.2022 13:45 Відповісти
Треба врахувати!

Попросимо у голандців камери на південній стороні..
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07.12.2022 13:50 Відповісти
наш інтерес аби ви зникли
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07.12.2022 13:53 Відповісти
касапькі інтереси колонізації навколішніх територій "від Лісабона до Владивостоку" відомі всьому світу; тому їх ніхто з демократичних країн серйозно не сприймає (ні касапів, ні їх пртензії-інтереси).
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07.12.2022 13:56 Відповісти
Какие у вас интересы,"*****"...Убить,украсть-помародерить?? Украина вас всех убьет,всех к кому сможет дотянуться,а кого не сможет-того Гаагский суд повесит за яйца.Твари.
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07.12.2022 13:58 Відповісти
Ławrow, piesek putina i kłamca zaprzedany, nie jest osobą z którą można prowadzić jakiekolwiek rozmowy. Żadne ustalenia z takim psem nie mają cienia wiarygodności. Zabieraj dupę z Ukrainy!
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07.12.2022 14:07 Відповісти
Брись на*уй, ЧМО п*дарастичне!
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07.12.2022 14:08 Відповісти
звичайно їх інтереси врахувати - припинення стріляти, відведення, кацапське обсє на окуповані території. Все як з 2014 року. А потім назбираємо техніки, *********** і знову підемо бо "украинские боевики нарушают договорьонності"
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07.12.2022 14:09 Відповісти
Гарантировать русские щи в камеру.
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07.12.2022 14:09 Відповісти
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается..
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07.12.2022 14:27 Відповісти
Какие твои интересы, конь смердячий. Гарцуй галопом с Украины!
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07.12.2022 14:28 Відповісти
Пропозиція одна - прибрати тебе. Брехливий, цинічний вилупок...
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07.12.2022 14:32 Відповісти
Интересы рассии? Это к Китаю. Все вопросы безопасности расии только к Китаю. К друзьям по "генетическому коду" как говорят на росии. И фамилии созвучны - дэ-сио-пин = пут-ин
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07.12.2022 14:36 Відповісти
Ми готові врахувати ваші інтереси, якщо йдеться про збереження ваших життів. Після Гааги вас чекає затишне довічне десь у європейській в'язниці, можливо, навіть форті Буаярі. ) Годувати вас, звісно, харчів шкода, але гуманізм потребує жертв. ) Принаймні там ви будете подалі від людей, що саме по собі вже велике полегшення для людства.
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07.12.2022 14:45 Відповісти
🤡Отакої: в белорусских СМИ появилось интересное фото. Оказывается, Лукашенко, в прошлом "Валет", ранее был агентом КГБ СССР и выполнял разведывательные мероприятия.

"Валет" "чрезвычайно хитрый, склонный к интригам и стремящийся к власти над окружающими", а кроме того "падок на женщин, особенно несовершеннолетних".

Теперь понятно, почему у него такие "тёплые" отношения с Кремлём.
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07.12.2022 14:45 Відповісти
респірації вже заплатили? росіяни залишили українські кордони 1918 року? Якщо ні, тоді до біса.
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07.12.2022 14:48 Відповісти
"Если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт в Украине, мы готовы говорить, но оно должно учитывать интересы России", - сказал глава МИД страны-оккупанта". Серьезное предложение: если вы быстро выведете свою армию из Украины, ето учтут в Гааге. Например вместо трех пожизненных сроков вы получите только по одному пожизненному сроку.
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07.12.2022 15:17 Відповісти
"Ех, жітійо мойо...." "Какоє жітійо твойо, пьйос смєрдящій!!!"
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07.12.2022 15:21 Відповісти
Вы ведь хотели все в рай!!!!
Мы усиленно над этим работаем!
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07.12.2022 15:27 Відповісти
"предложение о том, как остановить конфликт в Украине"

"учитывать наши интересы"

Они там реально отбитые.
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07.12.2022 15:41 Відповісти
Очередной бред мерина.
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07.12.2022 16:04 Відповісти
Які в тебе можуть бути інтереси в Україні, кобиляча ти тварина. Вйобуйте з України, переведіть на казначейство 10 трл. доларів, а потім, можливо, нам буде про щось говорити, хоча це не точно.
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07.12.2022 16:26 Відповісти
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07.12.2022 16:27 Відповісти
Это пока оно хорохориться
А как загонят их под шконку,а это время придет-так не об интересах думать будут,а чтоб выжить.
Интересы террористов, интересы побежденных- никому не интересны
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07.12.2022 18:52 Відповісти
 
 