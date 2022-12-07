РФ готова обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні, але мають враховувати наші інтереси, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Росії нібито готові обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо буде серйозна пропозиція про те, як зупинити конфлікт в Україні, ми готові говорити, але вона має враховувати інтереси Росії", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

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