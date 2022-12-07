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19 072 47

У Росії скоро не буде безпечних зон, українські удари зможуть дістати до Сибіру, - Financial Times

росія

Частина нової тактики України має на меті продемонструвати, що на території РФ ніде не не може бути безпечно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це повідомив радник уряду України з питань оборони на умовах анонімності.

"У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо усі цілі всередині Росії - в тому числі в Сибіру", - зазначив він.

"В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких повітряних атак. Скоро в Росії теж не буде безпечних зон", - додав чиновник.

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Автор: 

росія (65007)


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Топ коментарі
+41
Там все простіше, у рф дуже велика територія, її і в кращі часи неможливо було прикрити ППО, а зараз там суцільна діра, бий на вибір...
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07.12.2022 13:28
+26
Хорошо бы было.
Армия фейк оказалась. Воруют трусы и утюги.
Может и ПВО с куска дерьма сделано.
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07.12.2022 13:24
+19
Краще пізно ніж ніколи, давно пора...
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07.12.2022 13:24
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Так, це погроза.
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07.12.2022 13:23 Відповісти
Попередження
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07.12.2022 13:32 Відповісти
заклик до переговорів?
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07.12.2022 13:41 Відповісти
Хорошо бы было.
Армия фейк оказалась. Воруют трусы и утюги.
Может и ПВО с куска дерьма сделано.
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07.12.2022 13:24 Відповісти
Там все простіше, у рф дуже велика територія, її і в кращі часи неможливо було прикрити ППО, а зараз там суцільна діра, бий на вибір...
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07.12.2022 13:28 Відповісти
Чем больше територия - тем сложнее все прикрыть. ПВО только непосредственно у места назначения может защитить..
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07.12.2022 13:29 Відповісти
Гарне питання!

дєдушка Стриж пропетляв по території рашки 700 км і "был сбит"😂 прямо біля літаків вразивши їх.

развє так можно?
реально де супер ППО с-400/500, які супутники збивають ?
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07.12.2022 13:37 Відповісти
Стрільба була по ядерній тріаді рашки!
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07.12.2022 13:38 Відповісти
В мультиках наверное

Или в виде яхт
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07.12.2022 13:40 Відповісти
Турки перевіряли що їм впарили кацапи під виглядом с400?
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07.12.2022 13:46 Відповісти
В рашке в кращі часи путінізма, тисячі кілометрів від Пермі до Анадиря, не було постійного радіоконтролю, літаки в ночі літають над чорною прірвою. А ППО там ніколи і не було...
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07.12.2022 13:41 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи, давно пора...
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07.12.2022 13:24 Відповісти
Бла, бла, бла, чи по справі? Хто як вважає?
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07.12.2022 13:25 Відповісти
*********, сказав Ту-95.
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07.12.2022 13:31 Відповісти
Мішка здох 😂
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07.12.2022 13:39 Відповісти
Невже друзі-партнери України зняли заборону на удари по інфраструктурі ВПК у глибокому тилу РФ? Невже побачили, наскільки "жахливою" була "ескалація" від переляканих рашистів у відповідь на влаштовану ЗСУ "бавовну" стратегічним бомбардувальникам?
Якщо не побачили і не зняли, то тим більше нам доцільно продовжувати бавовну , щоб таки побачили, припинили лякатися "ескалації" і надали Україні кілька сот Томагавків, поки вони ще не взялися іржою на складах.
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07.12.2022 13:42 Відповісти
Бумеранг
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07.12.2022 13:28 Відповісти
Клон Подоляка чи Арестовича?

Добре було б, якщо це правда, але... "Мєня тєрзают смутньіє сомнєнія" (с) х/ф
Хоча... Може відновлять ракетну програму (як зі снарядами 122 та 152мм)?
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07.12.2022 13:28 Відповісти
Ракетна програма - Грім-2/Сапсан - дальність до 500 км.
Горбулін колись писав, що в разі запуску з літаків - до 1000-1200 км.
Але це - не Сибір, це Заволжжя...
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07.12.2022 13:38 Відповісти
Нехай ці падлюки кацапи сидять по норах та підвалах і тремтять. Слава ЗСУ
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07.12.2022 13:32 Відповісти
По рівню понтів схоже на Люсю А.
Сибір - це десь 4-5 тис. км від кордону, від Сумської чи Харківської...
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07.12.2022 13:36 Відповісти
Ми віримо, що Мінітмен з неба, або якийсь завалящий старенький Першинг обов'язково долетить, куди треба і перефарбовні F15 з українською символікою будуть випалювати нечисть напалмом на нашій землі.
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07.12.2022 13:38 Відповісти
Радник уряду України, часом не пердоляк чи люся обдристовна це лянули?
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07.12.2022 13:39 Відповісти
нах за полярне коло...
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07.12.2022 13:39 Відповісти
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07.12.2022 13:41 Відповісти
Тепер то що? Маємо те що маємо, із цього і треба виходити...
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07.12.2022 13:44 Відповісти
А інши до цього клептоманіли … Тут головне не повторювати помилки
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08.12.2022 02:53 Відповісти
Особливу важкість таким ймовірним ударам придасть та обставина, що зараз на рашистській пітьмі всі розслаблені, військові й стратегічні об'єкти, зокрема виробництва ракетного озброєння і ***********, звісно окрім москви і околиць, не прикриті від атак з повітря, а в плані ефективності роботи системи ППО, як засвідчили недавні події на авіабазах і аеродромах ворога, то там повний нуль, якщо не мінус.
Якщо перший удар буде масованим, то він здатен одномоментно обвалити всю військову інфраструктуру пітьми, від чого войовничий запал її верхівки і податного люду стахне.
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07.12.2022 13:42 Відповісти
В Челябинске были взрывы капец...местные в соцсетях писали что окна и стены дрожали..
Но об этом ни ну гу..,страшная государственная тайна...
Напомню кто не в курсе
Зона Челябинск-40 секретный объект хорошо охраняемый ещё с времён дохлого Совка...🦍🦍🦍
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07.12.2022 13:43 Відповісти
Там регулярно аварія на аварії. Без всякіх безпілотників.
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07.12.2022 15:01 Відповісти
біжить орки, біжить
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07.12.2022 13:47 Відповісти
Правильно, росіяни мають відповісти. У них на руках кров тисячі невинно в.итих, зг.алтованих дітей, жінок, стариків. Їхній цар перетворив їхніх захисників на в.ивць і злочинців, а вони його підтримують. Куди приходять росіяни там злидні, голод, с.ерть і війна. росіяни нічого доброго світу не дали і не можуть дати. Де тільки на планеті є проблеми там стирчить російська недобра костлява рука. росіяни усіх ненавидять і усім бажають зла. Будь-яка угода з росією повертається шантажем.
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07.12.2022 13:48 Відповісти
Боевой дрон на 1000 км в Украине уже есть давно..просто его не применяли по Саратову Рязани и прочим Севастполям...
Можно предположить что дрон на 5 000 км тоже есть...
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07.12.2022 13:51 Відповісти
Все залежить вид розмірів паливного баку, а це діло техники...
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07.12.2022 13:53 Відповісти
Кроме дальности важно еще и количество
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07.12.2022 13:54 Відповісти
Що ми реально можемо досягти найближчим часом? Влучно знищувати об'єкти військового призначення на 300 км. вглиб ********** вздовж кордонів України. Цього буде достатньо. Маємо також створити ******* ППО. І лише після того коли цього буде досягнуто можна, якщо це стане необхідним, створювати якісь далекобійні балістичні системи. Тут питання банальне - гроші. Їх спершу потрібно заробити.
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07.12.2022 14:02 Відповісти
сезон охоты на ТУ открыт
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07.12.2022 14:07 Відповісти
Чекаємо на нові хороші новини. ЗСУ ще й не починали, то була пристрілка.
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07.12.2022 14:09 Відповісти
От спочатку перекоцайте їхні стратєгі-вимикачі свтла, а потім вихваляйтесь.
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07.12.2022 14:30 Відповісти
а по сибіру хто вальне... дзіня-піня ?
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07.12.2022 14:34 Відповісти
Спочатку треба розпи..ячити мошкву, як Миколаїв, Херсон, Чернігів, Бородянку, Ірпінь, а потім вже Сибіру мізок ставити на пусте місце.
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07.12.2022 15:38 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням
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07.12.2022 15:55 Відповісти
Я б в@бавби по вишці останкіно.... Разів 5, під час передачі 60 хвилин з сливним бачком....
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07.12.2022 17:28 Відповісти
ТАК В СИБІРУ Й ТАК ВСЕ РОЗЛАМАНЕ !!! ПО МОСКВІ Й ПІТЕРУ ТРЕБА БИТЬ !!!
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07.12.2022 18:23 Відповісти
хорошо бы чтобы вся ********* полыхала вплоть до аляски!
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07.12.2022 19:59 Відповісти
На умовах анонімності можна багато чого обіцяти. Просто зробіть це.
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08.12.2022 00:37 Відповісти
 
 