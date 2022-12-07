У Росії скоро не буде безпечних зон, українські удари зможуть дістати до Сибіру, - Financial Times

Частина нової тактики України має на меті продемонструвати, що на території РФ ніде не не може бути безпечно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це повідомив радник уряду України з питань оборони на умовах анонімності.

"У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо усі цілі всередині Росії - в тому числі в Сибіру", - зазначив він.

"В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких повітряних атак. Скоро в Росії теж не буде безпечних зон", - додав чиновник.

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