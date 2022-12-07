У Росії скоро не буде безпечних зон, українські удари зможуть дістати до Сибіру, - Financial Times
Частина нової тактики України має на меті продемонструвати, що на території РФ ніде не не може бути безпечно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це повідомив радник уряду України з питань оборони на умовах анонімності.
"У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо усі цілі всередині Росії - в тому числі в Сибіру", - зазначив він.
"В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких повітряних атак. Скоро в Росії теж не буде безпечних зон", - додав чиновник.
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Армия фейк оказалась. Воруют трусы и утюги.
Может и ПВО с куска дерьма сделано.
дєдушка Стриж пропетляв по території рашки 700 км і "был сбит"😂 прямо біля літаків вразивши їх.
развє так можно?
реально де супер ППО с-400/500, які супутники збивають ?
Или в виде яхт
Якщо не побачили і не зняли, то тим більше нам доцільно продовжувати бавовну , щоб таки побачили, припинили лякатися "ескалації" і надали Україні кілька сот Томагавків, поки вони ще не взялися іржою на складах.
Добре було б, якщо це правда, але... "Мєня тєрзают смутньіє сомнєнія" (с) х/ф
Хоча... Може відновлять ракетну програму (як зі снарядами 122 та 152мм)?
Горбулін колись писав, що в разі запуску з літаків - до 1000-1200 км.
Але це - не Сибір, це Заволжжя...
Сибір - це десь 4-5 тис. км від кордону, від Сумської чи Харківської...
Якщо перший удар буде масованим, то він здатен одномоментно обвалити всю військову інфраструктуру пітьми, від чого войовничий запал її верхівки і податного люду стахне.
Но об этом ни ну гу..,страшная государственная тайна...
Напомню кто не в курсе
Зона Челябинск-40 секретный объект хорошо охраняемый ещё с времён дохлого Совка...🦍🦍🦍
Можно предположить что дрон на 5 000 км тоже есть...