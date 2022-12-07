УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9680 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 116 11

Електрику Україні може постачати Туреччина за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові

енергетика,електроенергія,електрика

За допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові Туреччина може поставляти електроенергію Україні.

Про це заявила директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, компанія може постачати об'єм електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.

"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.

Вона пояснила, що з урахуванням безпеки плавучі станції краще розмістити в портах Молдови та Румунії, з яких потім електроенергія буде передаватись лініями електропередачі в Україну. Гендиректор компанії наголосила, що мова йде про 3-4 станції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит, - Укренерго

Автор: 

Молдова (2066) Румунія (1158) Туреччина (3494) електроенергія (6185) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ставте в Одесі та не парте мозги!
У нас проблема не з потужностями, а з передачею
показати весь коментар
07.12.2022 13:27
+3
Замість того щоб прикрити в країні енергооб'єкти від обстрілів терориста, ООН нам впарюють плавучі електростанції... світ повністю зігнив...
показати весь коментар
07.12.2022 13:32
+3
І поставити ті кораблі в Очакові, Одесі, Херсоні, Миколаєві... Ну і звісно під прапором та з екіпажем Туреччини! І най тоді кремлівський щур віддасть команду на обстріл!

Весело буде!
показати весь коментар
07.12.2022 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ставте в Одесі та не парте мозги!
У нас проблема не з потужностями, а з передачею
показати весь коментар
07.12.2022 13:27 Відповісти
Замість того щоб прикрити в країні енергооб'єкти від обстрілів терориста, ООН нам впарюють плавучі електростанції... світ повністю зігнив...
показати весь коментар
07.12.2022 13:32 Відповісти
оон должно прикрыть энерго обьекты? ты что совсем тупой бот?
показати весь коментар
07.12.2022 23:02 Відповісти
Туреччина. Веде перемовини з Україною, включаючи ООН і інші організації.
показати весь коментар
07.12.2022 23:36 Відповісти
при чем тут "прикрыть энерго обьекты"? что ты несешь?
показати весь коментар
08.12.2022 12:54 Відповісти
Краще два десятки байрактарів..
показати весь коментар
07.12.2022 13:37 Відповісти
Купляти зерно (20% навар), продавати електроенергію (думаю з такою ж націнкою) значно вигідніше.
показати весь коментар
07.12.2022 23:38 Відповісти
І поставити ті кораблі в Очакові, Одесі, Херсоні, Миколаєві... Ну і звісно під прапором та з екіпажем Туреччини! І най тоді кремлівський щур віддасть команду на обстріл!

Весело буде!
показати весь коментар
07.12.2022 13:38 Відповісти
Нахер турків
показати весь коментар
07.12.2022 16:35 Відповісти
А здесь никого не смущает цена 1 кВт в 30-40 грн. этих плавучих станций.
показати весь коментар
07.12.2022 16:37 Відповісти
Україна, як велика промислова держава в минулому, має аж забагато власних генеруючих потужностей для забезпечення не лише потреб населення.
Така пропозиція схожа на корупційну схему, коли з Україні крадуть електроенергію власної дешевої генерації та змушують купувати в 10-20 разів дорожче імпортну.
Уже схоже щось було раніше, коли взимку вимкнули «на ремонт» практично всі атомні енергоблоки, щоб підняти ціну реалізації за рахунок спалювання дорогого газу на ТЕС.
показати весь коментар
07.12.2022 17:45 Відповісти
 
 