Електрику Україні може постачати Туреччина за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові

За допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові Туреччина може поставляти електроенергію Україні.

Про це заявила директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, компанія може постачати об'єм електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.

"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.

Вона пояснила, що з урахуванням безпеки плавучі станції краще розмістити в портах Молдови та Румунії, з яких потім електроенергія буде передаватись лініями електропередачі в Україну. Гендиректор компанії наголосила, що мова йде про 3-4 станції.

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