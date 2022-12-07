Електрику Україні може постачати Туреччина за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові
За допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові Туреччина може поставляти електроенергію Україні.
Про це заявила директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, компанія може постачати об'єм електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.
"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала Харезі.
Вона пояснила, що з урахуванням безпеки плавучі станції краще розмістити в портах Молдови та Румунії, з яких потім електроенергія буде передаватись лініями електропередачі в Україну. Гендиректор компанії наголосила, що мова йде про 3-4 станції.
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Така пропозиція схожа на корупційну схему, коли з Україні крадуть електроенергію власної дешевої генерації та змушують купувати в 10-20 разів дорожче імпортну.
Уже схоже щось було раніше, коли взимку вимкнули «на ремонт» практично всі атомні енергоблоки, щоб підняти ціну реалізації за рахунок спалювання дорогого газу на ТЕС.