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Новини Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 36 окупантів, 2 танки, 5 РЗСВ та 8 мінометів. ІНФОГРАФІКА

техніка

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 6 грудня, морські піхотинці знищили танк, 3 міномети, вантажівку та 21 окупанта.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 15 російських військових, танк, 5 мінометів та 5 РСЗВ.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 92 740 осіб, 2935 танків, 1923 артсистем, 5909 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 36 окупантів, 2 танки, 5 РЗСВ та 8 мінометів 01

Автор: 

ВМС (1381) знищення (7175) техніка (1824)


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Морпіхи , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.12.2022 13:49 Відповісти
Не стоило рисовать немецкую каску - слишком много чести.
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07.12.2022 15:10 Відповісти
РСЗВ, в сводках Генштабу, не було знищено вчора ні одної взагалі. вже більше неділі цифра на місці... хто бреше???
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07.12.2022 15:51 Відповісти
брехня по одній позиції на 99% говорить про фейки й по інших.
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07.12.2022 15:53 Відповісти
Слава Героям!
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07.12.2022 18:59 Відповісти
 
 