Минулої доби морпіхи знищили 36 окупантів, 2 танки, 5 РЗСВ та 8 мінометів. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 6 грудня, морські піхотинці знищили танк, 3 міномети, вантажівку та 21 окупанта.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 15 російських військових, танк, 5 мінометів та 5 РСЗВ.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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