Відносини з РФ ще довго будуть складними навіть після завершення війни, - Столтенберг

Захід має бути готовим до тривалих складних відносин з Росією. Навіть завершення війни в Україні не нормалізує це автоматично.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на заході Global Boardroom, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу. Коли ця війна (в Україні. - Ред.) закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з РФ", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, також генсек НАТО зауважив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

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