Відносини з РФ ще довго будуть складними навіть після завершення війни, - Столтенберг
Захід має бути готовим до тривалих складних відносин з Росією. Навіть завершення війни в Україні не нормалізує це автоматично.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на заході Global Boardroom, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу. Коли ця війна (в Україні. - Ред.) закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з РФ", - сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, також генсек НАТО зауважив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.
Топ коментарі
+8 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар07.12.2022 14:01
+7 vuiko dobrui
показати весь коментар07.12.2022 14:00
+5 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар07.12.2022 14:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та кажи вже, що все це вигідно всім, окрім українців.
На нем все держится
Історія не знає жодного прикладу війни, де б союзники тупо відмовлялися від введення регулярних військ для допомоги.
СТОЛТЕНБЕРГ: Цей конфлікт не повинен стати повномасштабною війною НАТО і росії.
Двуголовая Курица 🐓🐔 никогда не победит ТРИЗУБ 🔱🔱🔱🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊
Звикають, іноді навіть самі починають розвивати цю тему.