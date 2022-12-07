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Відносини з РФ ще довго будуть складними навіть після завершення війни, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Захід має бути готовим до тривалих складних відносин з Росією. Навіть завершення війни в Україні не нормалізує це автоматично.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на заході Global Boardroom, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу. Коли ця війна (в Україні. - Ред.) закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з РФ", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, також генсек НАТО зауважив, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Оскільки Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Також читайте: Підтримка України має для Заходу високу ціну, але ми платимо грішми, а українці - кров’ю, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6431) росія (65007) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
Відносини з РФ будуть складними доки пєрєрація взагалі існує
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07.12.2022 14:01
+7
відносин з паРашею не повинно бути жодних, тому що по завершенні цієї війни не повинно бути паРаші !!!

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07.12.2022 14:00
+5
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается..
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07.12.2022 14:21
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відносин з паРашею не повинно бути жодних, тому що по завершенні цієї війни не повинно бути паРаші !!!

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07.12.2022 14:00 Відповісти
Відносини з РФ будуть складними доки пєрєрація взагалі існує
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07.12.2022 14:01 Відповісти
Столтенберг "головне завдання НАТО, що би цей конфликт(!) не вийшов за межі України".
Та кажи вже, що все це вигідно всім, окрім українців.
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07.12.2022 14:02 Відповісти
Пока есть ЯО эти идиоты будут быковать

На нем все держится
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07.12.2022 14:04 Відповісти
Здається, що вся ядерна зброя Росії є блефом. Через деякий час Захід переконається в цьому стовідсотково...
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07.12.2022 14:07 Відповісти
Лайно у тому, що версію перевіряють в справжньому реаліті-шоу.
Історія не знає жодного прикладу війни, де б союзники тупо відмовлялися від введення регулярних військ для допомоги.
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07.12.2022 14:15 Відповісти
Так, справді...Але все це було давно...До НАТО...є переваги, і є недоліки....
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07.12.2022 15:34 Відповісти
Відносини дійсно будуть складними тому що расії не буде існувати
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07.12.2022 14:05 Відповісти
ну это вряд ли. бизнес есть бизнес. только жрать парашники попросят и милионы тон окорочков снова потекут в бебеня. и уже новые ***** будут распоряжаться ими в ********* команде новособчака. метя в будущее кресло парашного тсцаря. а технолочисеская отсталость по окончании войны, с полным отбросом парашы на столетия, с машинами которые диды и внуки наворовали. и ринутся сименсы в скрепную по новой, увидев возможность сверхприбылей. и так во всём.
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07.12.2022 14:06 Відповісти
Нада пойти всем альянсом и нами, вырезать всю русню а их нефть и газ поделить!!!
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07.12.2022 14:08 Відповісти
всі добрі люди вб'ють усіх поганих. Так добро переможе зло!
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07.12.2022 14:59 Відповісти
Мрії-мрії, але все самі, поки сил буде вистачати. Неодноразово вже казали партнери
СТОЛТЕНБЕРГ: Цей конфлікт не повинен стати повномасштабною війною НАТО і росії.
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07.12.2022 16:51 Відповісти
НАТО наш ТАТО✊💪,на мавзолее дохлом Шизофреническом кажуть что РАБzeя категорически против...,можно и без НАТО мочить в Сортире НедоИмперию дохлятину ☠️✌️☠️💀💀💀 РабZeю...Аж Гай шумить
Двуголовая Курица 🐓🐔 никогда не победит ТРИЗУБ 🔱🔱🔱🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊
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07.12.2022 14:17 Відповісти
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается..
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07.12.2022 14:21 Відповісти
по закінченню війни расії не повинно бути
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07.12.2022 14:32 Відповісти
Не вірю! Нафта в обмін на харчі - невже така складна формула?
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07.12.2022 14:48 Відповісти
При спілкуванні з депутатами Європарламенту просуваю тезу: "НІЯКИХ БІЛЬШ СПРОБУВ ІНТЕГРАЦІЇ МОСКОВІЇ У ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ!"

Звикають, іноді навіть самі починають розвивати цю тему.
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07.12.2022 14:49 Відповісти
Мены здається, що з "расісяй" ні яких відношень не буде! Швидше за все з Бурятами, Якутами і так далі, а на маасковію будуть відсилати гум допомогу та теплий одяг... Кацапстан, зараз подихає!!!
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07.12.2022 14:55 Відповісти
будут сложные до тех пор пока КАЖДЫЙ украинец не расплатится с росиянином ( ЖЕСТКО ) за убитого своего родственника , свой дом , друга , за ту БУБУШКУ с соседнего дома , за свои поля , за свои рабочие места , за того МОЛОДОГО СОЛДАТА который пал смертью храбрых защищая Украину !!!! росия ОПОЗОРЕННА на века !!! ((((( суки !!!
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07.12.2022 15:07 Відповісти
Отношений с РФ никаких уже не будет потому что после войны РФ не будет существовать. Иначе война не может быть закончена.
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07.12.2022 15:18 Відповісти
Складність полягає у нейтралізації зусиль впливових саітових довбнів, які чомусь прагнуть зберегти цілісність московії.
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07.12.2022 15:32 Відповісти
 
 