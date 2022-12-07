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Авіабази РФ атакували не "Стрижі" чи дрони "Укроборонпрому", це інша розробка, - Financial Times

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

Безпілотники, якими ймовірно вдарили по російських авіабазах 5 грудня, не є радянськими Ту-141 "Стриж" чи дронами "Укроборонпрому".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

Радник уряду України з питань оборони заявив, що безпілотники, які атакували російські аеродроми, "не є ні моделями Укроборонпрому, ні модифікованими радянськими, а скоріше спільною ініціативою уряду та приватного сектору, яка здатна "частіше" випускати нові розробки".

Також, за словами джерела, безпілотники використовували інерційні системи навігації для наведення на цілі. 

"Хоча вони менш точні, ніж GPS, але вони не потребують супутникового з’єднання, тому їх неможливо заглушити. Це ускладнить їхнє перехоплення та пояснює, як їм вдалося пройти через російську ППО", - зазначає видання.

Водночас один з українських інженерів-розробників дронів для військових сказав FT, що безпілотники, які ймовірно використовувалися в останніх атаках, могли рухатися з швидкістю, близькою до швидкості звуку, а заміна оригінальної камери Ту-141 дозволила б помістити в корпус дрона "понад 50 кг вибухівки, можливо, навіть 100 кг".

"По суті, це була б дешева крилата ракета", - сказав він.

Однак, щоб виготовити таку техніку з нуля і поповнити запаси, потрібен час, додав інженер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії скоро не буде безпечних зон, українські удари зможуть дістати до Сибіру, - Financial Times

Автор: 

росія (65007) аеродром (299)


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Топ коментарі
+74
Респект нашим розробникам 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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07.12.2022 14:21
+64
Дрони "укроборонпрому" можуть атакувати хібащо бюджет України... ця організація була створена не для налагоджування оборонної промисловості, а для викачування бабла з бюджета та підприємств оборонки. Може зараз шось змінилося, але не думаю, шо набагато...
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07.12.2022 14:21
+62
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07.12.2022 14:29
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Менше слухайте всіляких "советников". Вони пиз@ять навіть краще за свого шефа бо саме це і є їхня робота.
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07.12.2022 17:24 Відповісти
А "Укроборонпром" здатен лише кошти освоювати. Найтяжча мабудь робота, особливо під час війни.
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07.12.2022 17:22 Відповісти
Тамагавкер "Стриш".
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07.12.2022 17:27 Відповісти
Як би це ми ці радянські літаки дрони не розпилили на метал, не продали, або не віддали разом зі стратегічними бомбардувальниками та ядерною зброєю, я дивувався. А тепер зрозуміло все, це просто українські інженери мабуть за допомогою західних інженерів зробили щось новеньке.
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07.12.2022 17:51 Відповісти
Альфа Центавра решила помочь Украине)
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07.12.2022 18:44 Відповісти
безпілотники, які атакували російські аеродроми, "не є ні моделями Укроборонпрому, ні модифікованими радянськими, а скоріше спільною ініціативою уряду та приватного сектору, яка здатна "частіше" випускати нові розробки".

Що значить " ... спільною ініціативою уряду та приватного сектору" ?? А Укроборонпром нащо ? Чи йому за посередництво доплачували ??
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07.12.2022 19:13 Відповісти
Украина должна просить Илона Маска помочь с двигателями для ракет. Украина будет покупать их. Чтобы дальность увеличить. Он хорошо разбирается в ракетных двигателях. Украина сможет получить ракеты самые быстрые и самые дальние.
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07.12.2022 19:46 Відповісти
Маск навіщо? Він займається космосом А "Антарес" США обладнали одною з ступеней виробництва "Южмашу" Так навіщо нам Маск?
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08.12.2022 00:13 Відповісти
https://itc.ua/ua/novini/***********-startap-promin-aerospace-gotuyetsya-do-lotnyh-vyprobuvan-rakety-u-2023-rotsi/ Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
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08.12.2022 00:29 Відповісти
З космоса видно, що тушок біля пошкодженого літака не чіпали, удар був під копчики. скоріш за все, пошкоджені і інші тушки. Як по Мос-кві стрельнули до цього часу не сказали чим. Сильно багато вертиться шпигунів біля ОПи, потрібно убезпечитись від зарази.
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07.12.2022 20:00 Відповісти
На мордоре заявили, что уже начали выпуск оружия, которым будут сбивать ещё не выпущенный В-21 "Рейдер" 6-го поколения. Аналогов которому, разумеется, в мире нет.
В прошедший понедельник они провели успешные испытания сразу на нескольких военных аэродромах в различных регионах, всё сработало штатно.
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07.12.2022 20:36 Відповісти
Надо было прямо по столице Мордора бахнуть, чтобы они на своих жопах прочувствовали что это такое!
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07.12.2022 21:15 Відповісти
До цього йде. Логіка всіх воєн, що далі, то запекліше.
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07.12.2022 21:33 Відповісти
Ото за такие разработки и изделия надо платить крупные деньги. И за другую технику, которую можем использовать и продавать.
А у нас огромные деньги платят банкирам. Основание бредовое и мошенническое:
"потому что через них проходят большие деньги".
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07.12.2022 21:57 Відповісти
И совсем не обязательно знать что это как. А никак и ничто. Это вообще не мы. Оно само.
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07.12.2022 21:58 Відповісти
Ведьма Тимошенко на метле слетала с зарядом 200 кг. в ступе.
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07.12.2022 22:15 Відповісти
Разве шо слетать к пыне и предупредить.
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07.12.2022 22:52 Відповісти
Залищається тільки побажати невідомим інженерам та виробникам творчої наснаги і трудового ентузіазму. Хотілося б щоб процесс "здивування" кацапів став планово-постійним і масовим.
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08.12.2022 00:26 Відповісти
Ну, і, зрада зрадная. Завтра туди муха не пролетить, а кабіну стрілка і хвостове пір'я буде замінене за тиждень. Так не робиться. Ворг попереджений. А москалів не дооцінювати не годиться. Вони 30 років стягували металолом, що стріляє, коли ми цей металолом розтягували по світу і дарували цім же москалям (8шт. ТУ-160, з м. Прилуки) і тд.
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08.12.2022 01:54 Відповісти
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