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Рашисти обстріляли Ямпіль у момент видачі гумдопомоги місцевим, поранення дістали мінімум 3 особи, - ОВА

ракета,рф

Російські загарбники обстріляли Ямпіль на Донеччині.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків.

Читайте: Російські окупанти обстрілювали Донеччину на кількох напрямках, поранено одну людину в Бахмуті, - ОВА

Автор: 

обстріл (28316) Донецька область (8381) Кириленко Павло (907)


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Курвота кацапская будешь сдыхать с голода.
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07.12.2022 15:09 Відповісти
як знали, нє?
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07.12.2022 15:39 Відповісти
все що ТРЕБА знати про раZZію:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2022 16:16 Відповісти
 
 