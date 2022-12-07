Рашисти обстріляли Ямпіль у момент видачі гумдопомоги місцевим, поранення дістали мінімум 3 особи, - ОВА
Російські загарбники обстріляли Ямпіль на Донеччині.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків.
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!