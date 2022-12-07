Німеччина передала Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs
Бундесвер передав ЗСУ "зимовий" пакет допомоги: мостоукладальні системи, генераторні установки, польові обігрівачі, намети, одяг та пайки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs. Вже поставили 17 мостоукладальних систем. Києву також передали комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 мільйонів євро", - заявила під час сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
У Генштабі зазначили, що від Німеччини українські військові вже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п'ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS II з комплектами запасних частин та боєприпасів. Також Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї, комплекси боротьби з безпілотниками
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їм в кайф війна..то як за чемпіонатом по футболу на дивані дивитись..Навіть пенальті ,у вигляді українських дронів по рашистських аєродромах є.
Рекомендации:
Убедитесь, что все слова написаны без ошибок.Попробуйте использовать другие ключевые слова.Попробуйте использовать более популярные ключевые слова.
Хотів "блиснуть розумом"? Тобі вдалося