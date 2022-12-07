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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина передала Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs

мостоукладчик

Бундесвер передав ЗСУ "зимовий" пакет допомоги: мостоукладальні системи, генераторні установки, польові обігрівачі, намети, одяг та пайки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs. Вже поставили 17 мостоукладальних систем. Києву також передали комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 мільйонів євро", - заявила під час сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

У Генштабі зазначили, що від Німеччини українські військові вже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п'ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS II з комплектами запасних частин та боєприпасів. Також  Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї, комплекси боротьби з безпілотниками

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Автор: 

Німеччина (7336) допомога (8322) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+8
Дякую німцям за допомогу і підтримку України у війні проти русофашистів.
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07.12.2022 15:12
+7
Данке!
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07.12.2022 15:10
+6
Гепарди 2 не дають,Шольц чекає поки хтось передасть хоть один Абрамс..перестраховщики грьобані.
Їм в кайф війна..то як за чемпіонатом по футболу на дивані дивитись..Навіть пенальті ,у вигляді українських дронів по рашистських аєродромах є.
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07.12.2022 15:13
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07.12.2022 15:10 Відповісти
А то тут пишуть,що без *********** і без запасних частин.
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07.12.2022 15:11 Відповісти
Дякую німцям за допомогу і підтримку України у війні проти русофашистів.
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07.12.2022 15:12 Відповісти
Гепарди 2 не дають,Шольц чекає поки хтось передасть хоть один Абрамс..перестраховщики грьобані.
Їм в кайф війна..то як за чемпіонатом по футболу на дивані дивитись..Навіть пенальті ,у вигляді українських дронів по рашистських аєродромах є.
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07.12.2022 15:13 Відповісти
Зараз ЗСУ трохи піднапряже кацапів на сході для відволікання, а потім однієї туманної ночі побудують міст через Дніпро трохи південніше Енергодару і кацапи з подивом побачать, як в їх тилах звідкись зʼявилась українська танкова бригада. І до Ростова добіжуть "не тільки лиш усі" (С)
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07.12.2022 15:18 Відповісти
лицемірні фріци.Замість ЗРК Patriot всучують те, що в них десятиріччями стояло на складах.Як ці мостоукладальники розробки мабуть 60 тих років.можуть захистити український народ від рашистських ракет?Все правильно-"ніяк"
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07.12.2022 15:29 Відповісти
Не мели дурниць! Ті "бобри" нам потрібні як ніколи! При нашому наступі кацапи тікаючи будуть мости рвать А як тоді наступать? Мости будувать? А "бобер" перекидає мостову переправу "сходу" - за кілька хвилин
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07.12.2022 16:08 Відповісти
слідкуй про що іде мова, і не переводи стрілки
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07.12.2022 16:29 Відповісти
Я-то "слідкую" А от чи здатен ти головою думать - питання!
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07.12.2022 16:51 Відповісти
"замполіт" не петляй,що Ти там щось слідкуєш.Що тобі в голову "довбануло" те і верзеш.Ось про що ішла мова.-https://www.rbc.ua/rus/news/********-polshcha-ta-nimechchina-uhvalili-1670352351.html
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07.12.2022 20:43 Відповісти
По запросу -https://www.rbc.ua/rus/news/********-polshcha-ta-nimechchina-uhvalili-1670352351.html ничего не найдено.

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Хотів "блиснуть розумом"? Тобі вдалося
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07.12.2022 21:44 Відповісти
Ты не бесфамильный, а безголовый. У тебя проблема ПВО, у ЗСУ, на фронте боеприпасы, логистика, артиллерия, и инженерные средства.
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07.12.2022 20:41 Відповісти
"головатый" хто Тобі сказав.що на фронті не потрібні велика кількість систем ПВО І ПРО???
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07.12.2022 20:47 Відповісти
Пояснюю. Ніколи зброї, та військового обладнання не буває вдосталь, ніколи і нічого. звісно чим біше, тим краще. Але є першочергові потреби. Насиченість військовою ППО більш-менш прийнятна. Володарювання у небі у росян на фронті немає, втрачають літальні засоби. А от усьго переліченого -дійсно першочергова потреба.
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07.12.2022 20:57 Відповісти
Цей телепень вирішив мене налякать "ссилкою" Думав, що я не перевірю і сприйму на віру А у мене - інший підхід І Гугл сказав, що він збрехав і вирішив мене "на понт взять"
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07.12.2022 21:47 Відповісти
Совкових телепнів "без понту" варто ставити на місце .Тепер всі знатимуть, що Ти "совкове тріпло" . для цього достатньо в Гугл набрати -"Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні"
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08.12.2022 01:57 Відповісти
Од того, що ти тут "серонув" і мене обізвав "совковим тріплом" - ти не порозумнішав, а у мене не впав авторитет Адже твоя "ссиль" ПУСТА!!! Просто ти в черговий раз виставив себе недоумком і брехуном За стільки років на Цензорі - і не порозумнішать? Це лише вміть треба
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08.12.2022 05:22 Відповісти
"пустий" Твій розум, розум телепня ,котрий не навчився користувавтися пошуковою системою Гугл,пустий Твій розум, котрий Тебе видає "ссиль""ссилка".А відтак закінчу "посиланням" ,як на пошукову систему Гугл,яка видає таких,як Ти брехливих "пустомелів ",так і посилання "пустоти" брехливої в напрямку за рашистським коритом.
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08.12.2022 09:57 Відповісти
Ну так скажи - що ж ти мені сказать хотів - коли посилався на "пусте місце"? Може у тебе "Гугел" якийсь особливий? "Вбий" мене "аргументацією" А то тільки "лайно на вентилятор накидаєш"!
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08.12.2022 10:07 Відповісти
Синок" Назви мені мій другий аккаунт! Бо я не знаю - на кого саме ти "дзявкнув" Мені просто смішно стало від того, що ти тут так "високопарно" тавруєш "кацапів" а сам пишеш кацапською мовою Де вас Подоляк, таких пришелепкуватих, набирає? У якому ПТУ?
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07.12.2022 23:41 Відповісти
ех ,ще б з 100 -200 леопардів 2 до всього, було б дуже доречним!
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07.12.2022 15:38 Відповісти
У бундесвера 230 Леопард-2, так и разбежались отдавать).
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07.12.2022 19:28 Відповісти
"Патріоти" були б краще.
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07.12.2022 15:51 Відповісти
пэтриотов надо в Украинскую власть избирать - а не у немцев клянчить
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07.12.2022 22:37 Відповісти
IRIS-T SLM 👍
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07.12.2022 17:04 Відповісти
Спасибо!
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07.12.2022 20:37 Відповісти
 
 