Німеччина передала Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs

Бундесвер передав ЗСУ "зимовий" пакет допомоги: мостоукладальні системи, генераторні установки, польові обігрівачі, намети, одяг та пайки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs. Вже поставили 17 мостоукладальних систем. Києву також передали комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 мільйонів євро", - заявила під час сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

У Генштабі зазначили, що від Німеччини українські військові вже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п'ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS II з комплектами запасних частин та боєприпасів. Також Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї, комплекси боротьби з безпілотниками

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