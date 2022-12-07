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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій та відновлення енергосистеми

зеленський

Президент Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами. Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника. Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України", - йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Читайте: РФ спокушає передишкою в боях, але ніяких компромісів бути не може, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) енергетика (2583)


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Топ коментарі
+6
Ще не "награвся", у Верховного Головнокомандувача...
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07.12.2022 15:44
+5
заголовок явно состряпан по мотивам "єпіческого" полотна - "зелёнкин у карти відновлення гоелУ")
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07.12.2022 15:22
+4
Така ганьба!
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07.12.2022 15:30
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заголовок явно состряпан по мотивам "єпіческого" полотна - "зелёнкин у карти відновлення гоелУ")
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07.12.2022 15:22 Відповісти
Така ганьба!
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07.12.2022 15:30 Відповісти
Заседание наркоманов,воров и предателей! Слава Украине!
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07.12.2022 18:25 Відповісти
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07.12.2022 15:37 Відповісти
Ще не "награвся", у Верховного Головнокомандувача...
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07.12.2022 15:44 Відповісти
На першому місці дєрьмак, а повинен бути ЗАЛУЖНИЙ.
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07.12.2022 15:44 Відповісти
Дєрьмаку там взагалі не місце. Його місце біля параші.
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07.12.2022 18:07 Відповісти
Скотиняка. зелена.
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07.12.2022 15:56 Відповісти
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07.12.2022 16:17 Відповісти
поставив завдання знову замінувати Чонгар і зайняти колишні позиції ЗСУ у Золотому
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07.12.2022 16:25 Відповісти
Оце мене і турбує що Шмаркля зачастив зі своїми нарадами, та ще й разом з російським резидентом в ОПУ. Я б його і на милю не підускав би до "центів прийняття рішень".
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07.12.2022 18:11 Відповісти
 
 