Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Я участі не братиму, - Меркель
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель впевнена, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.
Про це вона сказала в інтерв'ю Zeit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Ексканцлерка не може передбачити, яким саме буде результат війни.
"Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала вона.
При цьому Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання.
До того ж, колишня канцлерка не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.
"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями одне з одним", - додала вона.
Топ коментарі
+70 Julia legolas1
показати весь коментар07.12.2022 15:26
+42 Борменталь Незабаром
показати весь коментар07.12.2022 15:29
+37 FT FT
показати весь коментар07.12.2022 15:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тиша....
Так і думав, згадала стара путінська лярва як в штаті стучала.
Гер Олаф, просимо, потурбуйся про стару гарною дуркою!
Даже Штанмаер публично покаялся в ошибках.
Фрау Ребинтроп своих ошибок не признает.
«Якэ кончинэ!»
макрон почав вякати, Німеччину штормить... чекаєм на "висери" Папи римського...для "задобрення" раSSії...
тільки Ердоган...-Мужик...збрив касу з кацапів і робить свої справи...
за гроші руSSкіх пенсіонерів Ердоган поїде куди-завгодно: хоч до Львова, хоч в Херсон з Маріуполем....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
І мабуть вона хоче переговори на рівні з ПУТЛЕРОМ.
Війни не закінчуються переговорами а Україна не приймає умов ПУТЛЕРА
Тому тільки вибивати треба рашистів і все.
Первая мировая закончилась в вагоне..
Потом опять в том же вагоне.
Потом на авианосце.
Потом в Берлине.
Потом в вагоне канатной дороги в Ялте, капитуляцией Росии.
Так будет.
Переговоры ни к чему хорошему не приводят. Вот в 1991-ом году пощадили Хуссейна, не пошли уничтожать его одновременно с гражданской революцией, а тот после этого еще свыше 100 тысяч человек убил в Ираке. Могли его добить. В итоге пришлось через 10 лет все повторят, еще держа бесполетную зону.
Милошевич тоже самое. С 93-го года еле-еле вяло держали Югославию. Боснийские города прикрывать авиацией не собирались, просто людей под геноцид отправляли, благо там были наши ребята-добровольцы, кто знал, кто такие русаки и урусы. В итоге в 99-ом вся та же самая авиация и большие жертвы по итогу, потерянное время в никуда.
В конце концов, турки разгромили Петра первого и были готовы его уничтожить. Шведы предлагали его уничтожить. Но начались переговоры, взятки, за копейки отпустили Петра первого со всем войском, просто так. Затем спустя два десятка лет Швецию победили, а саму Османскую Империю просто на куски разнесли за следующих 2 века, еле-еле уцелели 100 лет назад против Греции и союзников. А могли решить вопрос раз и навсегда. Серьезная ошибка.
Первая мировая война - все тоже самое и все знают, какой был результат. Что это за глупый и наивный мир? Только полное уничтожение, полное уничтожение всей армии и всего руководства. И все, все стало хорошо, как и было после Второй мировой войны.
Переговоры ни к чему не ведут, на них победившая в военных действиях сторона практически всегда получает слишком мало, критически мало. Очень много случаев в мировой истории, когда проигравшая сторона выторговала условия, а затем спустя пару десятков лет отомстила бывшим победителям, зачастую уничтожая их. И вместе с тем стертые с лица земли индейцы в США и Южной Америке привели к тому, что никаких войн с индейцами нету и быть не может. То есть работает либо геноцид, либо демилитаризация с ликвидацией всех военных чинов. Выбирай, Меркель, что всему миру стоит сделать с русаками. Одно из двух, но не переговоры.
Що там?
Наркота?
Веселі комсомольські груповушки?
Бабло крадене?
Дідусь нацистський вєртухай у концтаборі?
...
Все разом? ))
- вона дурна чи хвора? 9 місяців війни. Який продиктований мир? Які до чорта дружні дискусії з рашею? В одному реченні мутті дала зрозуміти, що вона взагалі нічого не розуміє.
При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса".
Во-первых далеко не все войны заканчиваются переговорами, они ещё заканчиваются капитцляцией. А это две большие разницы.
А во-вторых тебя, старую шбару, никто к "переговорам" и на пушечный выстрел никто не подпустит. Можешь только мечтать о минских догорняках под твоей эгидой.
Дуже цікаво, а хто має диктувати мир за ЇЇ уявленням? Друг Вальдемар або Україна?
А дружні, відкриті дискусії - між ким та ким? Якщо між США, Україною та ЄС о розділі колишнего мордору, тоді ОК...