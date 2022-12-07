Війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Я участі не братиму, - Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель впевнена, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

Про це вона сказала в інтерв'ю Zeit, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ексканцлерка не може передбачити, яким саме буде результат війни.

"Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала вона.

При цьому Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання.

До того ж, колишня канцлерка не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

Також читайте: Меркель каже, що під кінець свого терміну не мала впливу на Путіна

"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями одне з одним", - додала вона.