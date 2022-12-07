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Новини Війна
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У Росії пропонують назвати вулицю на честь колишнього кілера, який загинув на війні проти України, - росЗМІ

карпунін

Чоловіка було засуджено за вбивство людини, після звільнення він вирушив на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.

1995 року Олексія Карпуніна було засуджено до 15 років колонії за вбивство директора центру сприяння підприємництву Казані. За роботу кілером йому обіцяли заплатити 500 доларів, проте поліцейські знайшли його раніше, ніж той встиг одержати гроші.

У 2010 після звільнення Карпунін повернувся до міста Котлас.

Чоловік вирушив на війну проти України "добровольцем", 13 жовтня загинув під Соледаром.

"У коментарях до репортажів ЗМІ із церемонії прощання місцеві жителі попросили назвати вулицю на його честь", - повідомляє видання.

Також читайте: У Росії скоро не буде безпечних зон, українські удари зможуть дістати до Сибіру, - Financial Times

Автор: 

росія (65007)


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Топ коментарі
+15
Прочитав статтю і подумав: "Який народ - такі й "герої"!
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07.12.2022 15:47
+12
Кілер це якось слабовато, треба як мінімум канібала.
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07.12.2022 15:35
+11
ім'ям россійських канібалів россіяни називатимуть свої міста
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07.12.2022 15:37
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Прочитав статтю і подумав: "Який народ - такі й "герої"!
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07.12.2022 15:47 Відповісти
Пройдешся по Карпуніна,
Свєрньош на Чікотілова... 😂

Прогулка с юмором и не без морали
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07.12.2022 16:02 Відповісти
Кілер це якось слабовато, треба як мінімум канібала.
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07.12.2022 15:35 Відповісти
ім'ям россійських канібалів россіяни називатимуть свої міста
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07.12.2022 15:37 Відповісти
пацак, так і не еволюціонував в Людину, відповідно все людське їм чуже і життя людей, в тому числі, власне тому, іменами вбивць, пацаки називають вулиці ,починаючи з суворова, жукова, тепер ось цим((((
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07.12.2022 15:37 Відповісти
Абязательно назовите.
Позор городам на годы.
Ты где живешь? Ну на улице убийцы, тыж знаешь.
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07.12.2022 15:38 Відповісти
ну яка країна...такі і херої, гідні щоби їх пам"ятали та знали діточки (і рівнялись на них)))
маладцы! так держать!!!
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07.12.2022 15:44 Відповісти
Не, ну за убийство кацапа хоть и одного, можно и улицу в честь него назвать.
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07.12.2022 15:45 Відповісти
Па панятіям живуть....зеки у лаптів в почьоті.
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07.12.2022 15:46 Відповісти
внуки ещё и кину снимут по дидовским заветам "улица старшего киллера" )
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07.12.2022 15:49 Відповісти
Какая страна - такие и герои. Какой президент, такое и быдло
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07.12.2022 15:50 Відповісти
"За роботу кілером йому обіцяли заплатити 500 доларів." - елітний виконавець, працював виключно молотком, судячи з тарифів.
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07.12.2022 15:51 Відповісти
Русня ******,какая страна такие и хэрои.ждем на ********** улиц имени Чикатило,мученика Ряховского,святого раба божия Печушкина))
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07.12.2022 15:53 Відповісти
Пусть про улицу Кильчакова не забывают.
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07.12.2022 16:03 Відповісти
И с кем там переговариваться, если все, ВСЕ -- упоротые убийцы украинцев?
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07.12.2022 16:07 Відповісти
Їбонута нація. Тільки 8 метрова стіна вздовж усього кордону з ровом у 20 метрів, наповненим водою, з всепогодними крокодилами, котрі будуть жерти кацапів, які дивом подолають першу перешкоду.
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07.12.2022 16:38 Відповісти
в ******** без змін
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07.12.2022 18:35 Відповісти
Не вражає . скоріше підкреслює логічність продовження повної деградації розуму цієї секти з невиліковною хворобою нацизму !
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07.12.2022 20:26 Відповісти
 
 