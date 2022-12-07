У Росії пропонують назвати вулицю на честь колишнього кілера, який загинув на війні проти України, - росЗМІ
Чоловіка було засуджено за вбивство людини, після звільнення він вирушив на війну проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.
1995 року Олексія Карпуніна було засуджено до 15 років колонії за вбивство директора центру сприяння підприємництву Казані. За роботу кілером йому обіцяли заплатити 500 доларів, проте поліцейські знайшли його раніше, ніж той встиг одержати гроші.
У 2010 після звільнення Карпунін повернувся до міста Котлас.
Чоловік вирушив на війну проти України "добровольцем", 13 жовтня загинув під Соледаром.
"У коментарях до репортажів ЗМІ із церемонії прощання місцеві жителі попросили назвати вулицю на його честь", - повідомляє видання.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
показати весь коментар07.12.2022 15:47
+12 Yaroslav Volokhov
показати весь коментар07.12.2022 15:35
+11 Борменталь Незабаром
показати весь коментар07.12.2022 15:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свєрньош на Чікотілова... 😂
Прогулка с юмором и не без морали
Позор городам на годы.
Ты где живешь? Ну на улице убийцы, тыж знаешь.
маладцы! так держать!!!