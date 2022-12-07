У Росії пропонують назвати вулицю на честь колишнього кілера, який загинув на війні проти України, - росЗМІ

Чоловіка було засуджено за вбивство людини, після звільнення він вирушив на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.

1995 року Олексія Карпуніна було засуджено до 15 років колонії за вбивство директора центру сприяння підприємництву Казані. За роботу кілером йому обіцяли заплатити 500 доларів, проте поліцейські знайшли його раніше, ніж той встиг одержати гроші.

У 2010 після звільнення Карпунін повернувся до міста Котлас.

Чоловік вирушив на війну проти України "добровольцем", 13 жовтня загинув під Соледаром.

"У коментарях до репортажів ЗМІ із церемонії прощання місцеві жителі попросили назвати вулицю на його честь", - повідомляє видання.

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