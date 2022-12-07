"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв’язку

Створений на час дії воєнного стану єдиний "єДокумент" у разі відключення мобільного зв’язку працюватиме в застосунку "Дія" у будь-якому разі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у рамках марафону "Єдині новини" в середу керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.

"Щодо доступності "Дії", у разі відключення електроенергії в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", - сказав Банік.

За його словами, застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово - в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

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"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", - сказав Банік.

Він також наголосив, що всі документи в "Дії" мають повну юридичну силу.

"Якщо будь-яка установа відмовляється приймати ці документи, можна сміливо викликати поліцію", - заявив Банік.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Мінцифри реалізувало тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану в застосунку "Дія" - "єДокумент".

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