"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв’язку
Створений на час дії воєнного стану єдиний "єДокумент" у разі відключення мобільного зв’язку працюватиме в застосунку "Дія" у будь-якому разі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у рамках марафону "Єдині новини" в середу керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.
"Щодо доступності "Дії", у разі відключення електроенергії в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", - сказав Банік.
За його словами, застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово - в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.
"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", - сказав Банік.
Він також наголосив, що всі документи в "Дії" мають повну юридичну силу.
"Якщо будь-яка установа відмовляється приймати ці документи, можна сміливо викликати поліцію", - заявив Банік.
Як повідомлялося, у березні 2022 року Мінцифри реалізувало тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану в застосунку "Дія" - "єДокумент".
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При потребі якщо дуже сильно "ізвращатись" то навіть технології смс буде достатньо для підтримання каналу зв'язку, хоча передумов для цього немає.
Ніхто не передає ніяких зображень документів, передається зашифрований в цифри "текст". Це просто смішні об'єми даних. Мінімальних 27,5кб на секунду у gprs хватить з головою, головне би оператор свідомо не різав пінг. Звичайно прийдеться скоріше за все в таких випадках ЧП відмовитись від верифікації по обличчю (моргання), замінити її чимось простим (із обмеженнями), але саму систему Дії можна залишити робочою.