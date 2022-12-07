Колишньому правоохоронцю та студенту з Луганщини оголосили підозру в державній зраді

Колишньому правоохоронцю з Луганської області, який після окупації очолив відділ поліції у Кремінній, та студенту українського вишу, який після окупації став працювати в поліції Новопскова, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який очолив відділ окупаційної поліції загарбників у Кремінній Луганської області.



"Правоохоронець після захоплення російськими військами міста залишився на тимчасово окуповані території та обійняв посаду керівника так званого "Кремінського відділу поліції МВД ЛНР". Він займався перевіркою документів у місцевого населення та підбирав собі підлеглих, агітуючи людей працювати на окупантів", - повідомили в ДБР.



Крім того, працівники ДБР повідомили про підозру молодику, який навчався у вищому навчальному закладі системи МВС України.



"Після початку російського вторгнення він зустрівся з представниками окупаційної влади та погодився розпочати службу в так званих правоохоронних органах "ЛНР". Хлопець прийняв "присягу" на вірність окупантам та обійняв посаду у так званому "Новопсковському районному відділі внутрішніх справ МВС ЛНР", - зазначили в ДБР.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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