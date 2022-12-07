Створення воєнних судів займе не менше року, тому доречніше відповідна спеціалізація суддів, - голова ВС Князєв

Займатися створенням судів із воєнних злочинів зараз недоречно, бо це дорога та тривала процедура. Натомість деякі судді можуть спеціалізуватися на розгляді відповідних справ.

Таку думку під час ХІ Щорічного судового форуму висловив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Якби на сьогоднішній день такі суди вже були б створені, це було б не погано: вони б розглядали воєнні злочини. Проте займатися створенням цих судів зараз – це, по-перше, надзвичайно дорого. По-друге, це займе дуже багато часу: такі суди теоретично створювалися б не менше року. Коли ж ми створимо цю систему, війна вже скінчиться, і відповідно, далі ми будемо думати, що робити із цими судами", – зазначив він.

Крім того, Князєв також нагадав, що в Україні досі не відновлена робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів - органу, відповідального за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

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Вихід Князєв бачить в спеціалізації суддів. "Як, скажімо, є судді, що розглядають злочини щодо неповнолітніх громадян. Потрібно створити певні критерії для відбору суддів, які зможуть розглядати воєнні злочини у судах першої інстанції, і проводити із цими суддями навчання: семінари, тренування", - уточнив він.

Князєв також зауважив, що нині вже близько 50% справ щодо воєнних злочинів, які надійшли в українські суди, розглянуті.

"По них винесені рішення - до слова, ці рішення дуже рідко оскаржуються в апеляційних інстанціях. Це означає, що виносяться справедливі законні рішення, якщо з ними погоджуються всі учасники процесу. Тож я не бачу необхідності у створенні воєнних судів", - резюмував він.

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