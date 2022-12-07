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Новини Війна
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Створення воєнних судів займе не менше року, тому доречніше відповідна спеціалізація суддів, - голова ВС Князєв

суддя

Займатися створенням судів із воєнних злочинів зараз недоречно, бо це дорога та тривала процедура. Натомість деякі судді можуть спеціалізуватися на розгляді відповідних справ.

Таку думку під час ХІ Щорічного судового форуму висловив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Якби на сьогоднішній день такі суди вже були б створені, це було б не погано: вони б розглядали воєнні злочини. Проте займатися створенням цих судів зараз – це, по-перше, надзвичайно дорого. По-друге, це займе дуже багато часу: такі суди теоретично створювалися б не менше року. Коли ж ми створимо цю систему, війна вже скінчиться, і відповідно, далі ми будемо думати, що робити із цими судами", – зазначив він.

Крім того, Князєв також нагадав, що в Україні досі не відновлена робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів - органу, відповідального за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

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Вихід Князєв бачить в спеціалізації суддів. "Як, скажімо, є судді, що розглядають злочини щодо неповнолітніх громадян. Потрібно створити певні критерії для відбору суддів, які зможуть розглядати воєнні злочини у судах першої інстанції, і проводити із цими суддями навчання: семінари, тренування", - уточнив він.

Князєв також зауважив, що нині вже близько 50% справ щодо воєнних злочинів, які надійшли в українські суди, розглянуті.

"По них винесені рішення - до слова, ці рішення дуже рідко оскаржуються в апеляційних інстанціях. Це означає, що виносяться справедливі законні рішення, якщо з ними погоджуються всі учасники процесу. Тож я не бачу необхідності у створенні воєнних судів", - резюмував він.

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Автор: 

Верховний Суд (1188) суд (11664) суддя (1582) Князєв Всеволод (120) воєнні злочини (1855)


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откуда такие сроки - год???
если человек хочет - он делает, если нет - ищет отговорки...
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07.12.2022 16:12 Відповісти
Вони були,як і слідчі,прокурори і нікуди не ділися. Вернуть спеців і вони самі усе бистро відновлять.
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07.12.2022 16:29 Відповісти
Дорога, тривала, недоречна?
Зібрав свої речі і ПНХ!
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07.12.2022 16:40 Відповісти
Питання: а нахрєна ті суди взагалі розганяли? Були специ у військових прокуратурах Прийшла незалежність - розігнали Потім відновлювали структуру років з десять Відновили Потім знову почали крушить Знову специ розбіглися Почалася війна в 2014 - почали знову відновлювать "з нуля" Те ж саме - з військовими судами Колега ( військовий юрисконсульт) розповідав зі сміхом, як він з командиром в/ч судді цивільного суду пояснювали, чому командир окремого батальйону нижчий за посадовим положенням від командира бригади Логіка судді: "Батальйон розташований у обласному центрі, а бригада - на окраїні села!" І це - лише "дріб"язок" У США навіть адвокатура існує окрема - військова Тому що специфіка у армії особлива!
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07.12.2022 16:45 Відповісти
Взагалі то військовий суд називається трибуналом...
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07.12.2022 16:46 Відповісти
Не тямиш - не мели дурниць! "Військові трибунали" як структура були ліквідовані з отриманням Україною незалежності
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07.12.2022 22:02 Відповісти
ВІЙСЬКОВІ СУДИ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ ЯК ПОВІТРЯ - БЕЗЛІЧ ПОРУШЕНЬ Є В ЦІЙ СФЕРІ


https://radako.com.ua/news/chi-potribni-********-viyskovi-sudi
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07.12.2022 17:49 Відповісти
 
 