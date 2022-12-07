РФ продовжить боротьбу за "національні інтереси" спочатку мирно, а якщо не допоможе - усіма наявними засобами, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ продовжить боротьбу за "національні інтереси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія продовжить послідовну боротьбу за свої національні інтереси – спочатку мирними засобами, але якщо це не допоможе – усіма наявними", - сказав він.

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