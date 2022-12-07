РФ продовжить боротьбу за "національні інтереси" спочатку мирно, а якщо не допоможе - усіма наявними засобами, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ продовжить боротьбу за "національні інтереси".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Росія продовжить послідовну боротьбу за свої національні інтереси – спочатку мирними засобами, але якщо це не допоможе – усіма наявними", - сказав він.
Топ коментарі
+50 Старый зольдат
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+36 Борменталь Незабаром
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+33 Y.M. Z.
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так от, коли приходить те саме "попереду", а ніякого усерьйознення не відбувається наступає той самий злам, коли москальска бидлота не може зрозуміти, чому вони відступають? чому не наносять серьйозні удари?
Здохнешь скоро.
Думай куда тебе в крематорий или в сосну.
І всіма іншими можливими засобами буде знищувати вас, кацапських виродків, що прийшли з вогнем на Українську землю.
Не пропускай таблетки від геймера та геморою!
Дрючок***** 😂
подкинулся, старый поц
😂😂😂😂
Только все быстрее намного произойдет
По его словам, работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег» идет с весны.
Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться в случае критических проблем в России, рассматривался Китай. Это предложение, пишет Галлямов, поступило от миллиардера Юрия Ковальчука - владельца банка «Россия», которого Минфин США называл «кошельком Путина». Тем не менее, утверждает Галлямов, в перспективах эмиграции в Китай в Кремле «быстро разочаровались». Опасения окружения Путина связаны с ментальностью китайцев: они «слишком себе на уме» и «презирают других, особенно проигравших».
Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка - Аргентина и Венесуэла, пишет Галлямов.
Причем проект эвакуации в Венесуэлу, по его словам, курирует глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого сложились хорошие личные отношения с президентом Николасом Мадуро и который ранее занимался многомиллиардными вложениями в венесуэльскую нефтяную отрасль.
Непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин - правая рука главы «Роснефти», до недавнего времени руководивший аппаратом компании. Летом Курилин, гражданин США, выпускник Хейвордского университета в Калифорнии, в прошлом работавший в структурах BP, формально уволился из «Роснефти». Теперь, как утверждает Галлямов, он полностью посвятил себя эвакуационному проекту."
("Руський Єврей")
Но достанут и там
https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2014/11/16/12/1416168363_1551781217.jpg
Типовий варіант поведінки Гітлеру в останні дні його перебування в бункері в Берліні!!!
Його і кончать ті, що його охороняють!!! Чаушеску, Каддафі, Кушнарьов, Чечетов, Кирпа, Калашников…..
Свято наближається, але ***** ще на гадить на свій кінець‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤬‼️⁉️💯🇺🇦⚔️‼️❤️
і вообще, хто сказав що він наш?
гібрід він такий, вофка:
ще немає, а вже є
і не укропське воно, а хто знає кого, просто в зеленій фарбі
Який мир ? Коли з 24 лютого вдерлося на територію України це якщо не врахувати 2014 рік
Це він для кацапів розповідає МИ ХОЧЕМО МИРУ А УКРОПИ ХОЧУТЬ ВІЙНИ
Пропоную навіть не друкувати висери цього організма - не у всіх є ступінь з псіхіатрії.
нехрен фрайер на понт брать и булки тут крышыть не на тех напали.
В 1917/91 роках таке вже проходили.
Тупе ***** й досі гадає що воно у світі ще чогось варте й не розуміє що він вже мрець та повний 0 за межами Засрашки.
Кончені гинуть раніше свого строка.
Така істота не повинна існувати!
Вбийте цю гидоту і весь світ видихне з полегшенням!