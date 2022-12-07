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Новини Війна
2 035 12

Повна поразка Росії - це найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту", - Данілов

олексій,данілов

Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи для покарання агресора і звільнення територій.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Не допустити ескалації конфлікту" з т.зв. росією – вираз, який починають повторювати з усе більшою нав’язливістю, і який викликає все більше нерозуміння, особливо у тих українців, які в льодяних окопах перебувають цілодобово в стані цієї самої ескалації. Створюється стійке враження, що головна мета тих, хто повторює цю мантру, – підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля.

Для тих, хто ще не зрозумів, пояснюю. Насамперед немає жодного конфлікту, а є повноцінна війна, яка розпочалася 27 лютого 2014 року із захоплення парламенту та уряду Криму російськими військовими, продовжилася кривавою бійнею в Луганській і Донецькій областях, і вступила в активну фазу 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням рф в Україну, - пояснив він.

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За словами Данілова, для України не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом путіна 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування мирного життя.

"Враховуючи все вищенаведене, Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи покарання агресора і звільнення нашої території. Всі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської трикольорової ганчірки, є нашими легітимними і потенційними цілями.

"Для досягнення поставлених Верховним Головнокомандувачем завдань цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, а українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться т.зв. росія і сконає в історичне небуття. Т.зв. росія має зникнути як воєнно-політичний суб'єкт у тих межах, в яких вона поки існує, з мапи світу – це найнадійніша (якщо хтось ще не зрозумів) гарантія безпеки для України і світу в цілому. І наостанок. Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" – це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" – а саме повна і безумовна воєнна поразка т.зв. росії з наступною депутінізацією, денуклеарізацією і дерашизацією російських "населенцев". Алгоритм ліквідації причини "ескалації конфлікту" – зброя, зброя і ще раз зброя, все інше зроблять Сили оборони України", - підсумував секретар РНБО.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65007)


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Топ коментарі
+8
Вірно, приберіть джерело зарази і зараза зникне. Недокраїна з нелюдямиі є зараза
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07.12.2022 16:43
+7
В Кремле разрабатывается план бегства высшего руководства России из страны на случай поражения в войне на Украине и утраты власти. Об этом https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 пишет бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на достоверный источник.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег" идет с весны. Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться, рассматривался Китай. Это предложение поступило от https://www.9tv.co.il/item/52083 "главного ястреба украинский войны" миллиардера Юрия Ковальчука.

"Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других - особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", - пишет Галямов.

Поэтому сейчас рассматриваются страны Латинской Америки - Аргентина и Венесуэла. Проектом перемещения во вторую занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин, у которого "хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом
К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", - резюмирует Галлямов.
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07.12.2022 16:42
+4
Як кажуть французи, "найліпший засіб від лупи - гільйотина".
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07.12.2022 16:49
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Правильно Данілов каже, він молодець, патріот і розумна Людина, честь йому і хвала! Але тільки розвал імперії зла може принести мир на Землі!!! Якщо Захід боїться якихось потрясінь від розвалу то немає чого боятися, гірше не буде, всі порозбігаються під впливи, одні під Захід, Туреччину, Китай...тощо?!
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07.12.2022 16:54 Відповісти
В Кремле разрабатывается план бегства высшего руководства России из страны на случай поражения в войне на Украине и утраты власти. Об этом https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 пишет бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на достоверный источник.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег" идет с весны. Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться, рассматривался Китай. Это предложение поступило от https://www.9tv.co.il/item/52083 "главного ястреба украинский войны" миллиардера Юрия Ковальчука.

"Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других - особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", - пишет Галямов.

Поэтому сейчас рассматриваются страны Латинской Америки - Аргентина и Венесуэла. Проектом перемещения во вторую занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин, у которого "хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом
К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", - резюмирует Галлямов.
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07.12.2022 16:42 Відповісти
Якщо справа дійде до втрати влади - ху#лу втекти не дадуть, свої ж генерали і видадуть. Буде чаушеску v2.0
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07.12.2022 17:48 Відповісти
Вірно, приберіть джерело зарази і зараза зникне. Недокраїна з нелюдямиі є зараза
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07.12.2022 16:43 Відповісти
Ми на тропі віини -- шо нам ше лишаєця -- битися до кінця .
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07.12.2022 16:48 Відповісти


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1600492163120390144 41 мин

Їхня робота робота-зовсім не про прогнози та передбачення-для цього існують купа годованих владою ,,експертів",,на чолі із Арестовичем.Якьи вони обидва займалися своїми прямим обо'яками,а не ПЄСделі про перемоги,як зубастік Гелетей,то було б Краще.Для всіх.Може,почують,хз
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07.12.2022 16:49 Відповісти
Як кажуть французи, "найліпший засіб від лупи - гільйотина".
показати весь коментар
07.12.2022 16:49 Відповісти
https://youtu.be/76zVy2BOMok ...

Ракеты HARM для ЗСУ из США
Видос 👆 от Саши Кушнаря из Литвы
Слава ЗСУ та ГенералУ Залужному..❤️🖤🔱🔱🔱🔱
А путлера в тюрягУ ..к 💀 Леди ГААГИ
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07.12.2022 17:45 Відповісти
Было бы неплохо войну официально объявить, кроме всего прочего. С вручением соответствующей ноты. Через ООН.
Важно, с точки зрения дальнейших взаиморасчетов по репарациям и долгам.
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07.12.2022 18:00 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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07.12.2022 18:37 Відповісти
Шото зелені так за кацапів взялись, наче ті їх на бабки прокинули смертельно. А де ж "мір в глазах ***** " і от ето всьо?
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07.12.2022 19:49 Відповісти
 
 