Повна поразка Росії - це найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту", - Данілов
Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи для покарання агресора і звільнення територій.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Не допустити ескалації конфлікту" з т.зв. росією – вираз, який починають повторювати з усе більшою нав’язливістю, і який викликає все більше нерозуміння, особливо у тих українців, які в льодяних окопах перебувають цілодобово в стані цієї самої ескалації. Створюється стійке враження, що головна мета тих, хто повторює цю мантру, – підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля.
Для тих, хто ще не зрозумів, пояснюю. Насамперед немає жодного конфлікту, а є повноцінна війна, яка розпочалася 27 лютого 2014 року із захоплення парламенту та уряду Криму російськими військовими, продовжилася кривавою бійнею в Луганській і Донецькій областях, і вступила в активну фазу 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням рф в Україну, - пояснив він.
За словами Данілова, для України не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом путіна 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування мирного життя.
"Враховуючи все вищенаведене, Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи покарання агресора і звільнення нашої території. Всі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської трикольорової ганчірки, є нашими легітимними і потенційними цілями.
"Для досягнення поставлених Верховним Головнокомандувачем завдань цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, а українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться т.зв. росія і сконає в історичне небуття. Т.зв. росія має зникнути як воєнно-політичний суб'єкт у тих межах, в яких вона поки існує, з мапи світу – це найнадійніша (якщо хтось ще не зрозумів) гарантія безпеки для України і світу в цілому. І наостанок. Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" – це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" – а саме повна і безумовна воєнна поразка т.зв. росії з наступною депутінізацією, денуклеарізацією і дерашизацією російських "населенцев". Алгоритм ліквідації причини "ескалації конфлікту" – зброя, зброя і ще раз зброя, все інше зроблять Сили оборони України", - підсумував секретар РНБО.
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По его словам, работа над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег" идет с весны. Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться, рассматривался Китай. Это предложение поступило от https://www.9tv.co.il/item/52083 "главного ястреба украинский войны" миллиардера Юрия Ковальчука.
"Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других - особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", - пишет Галямов.
Поэтому сейчас рассматриваются страны Латинской Америки - Аргентина и Венесуэла. Проектом перемещения во вторую занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин, у которого "хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом
К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", - резюмирует Галлямов.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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Їхня робота робота-зовсім не про прогнози та передбачення-для цього існують купа годованих владою ,,експертів",,на чолі із Арестовичем.Якьи вони обидва займалися своїми прямим обо'яками,а не ПЄСделі про перемоги,як зубастік Гелетей,то було б Краще.Для всіх.Може,почують,хз
Ракеты HARM для ЗСУ из США
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Слава ЗСУ та ГенералУ Залужному..❤️🖤🔱🔱🔱🔱
А путлера в тюрягУ ..к 💀 Леди ГААГИ
Важно, с точки зрения дальнейших взаиморасчетов по репарациям и долгам.