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На території Уманської громади Черкащини заборонили діяльність церкви Московського патріархату

церков

Депутати Уманської міської ради Черкаської області підтримали заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Уманської міської територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Уманської міської ради.

Депутати розглянули та підтримали електронну петицію "Про заборону діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату на території Уманської міської територіальної громади". Крім того, звернулися до Верховної Ради з пропозицією заборонити РПЦ МП та всі її структурні підрозділи на території України.

"Російські структури не можуть бути на території України! Закликаю всіх не лише всіляко підтримувати наш військовий фронт, але і тут, на місцях, вичистити з нашого життя усе пов’язане з країною агресором!", - зазначила Уманський міський голова Ірина Плетньова.

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Автор: 

заборона (1449) УПЦ МП (1207) Чернігівська область (897)


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Топ коментарі
+17
Московські попи, руки геть від Черкащини
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07.12.2022 16:41
+13
Дали пинка под рясу масковскаму *******.
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07.12.2022 16:42
+12
Дуже вірний напрямок. Сидять паскуди у країні, податки не платять, дитячу порнографію кришують, прямий зв'язок з фсб - як ми можемо виграти війну з таким кублом під боком?!
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07.12.2022 16:48
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Московські попи, руки геть від Черкащини
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07.12.2022 16:41 Відповісти
Рашистские гебнявые волосатые 🤡 клоуны ,пособники убийц , соучастники геноцида Украинцев , должны быть посажены и изгнаны на веки из Лавры и всех церквей на территории Украины
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07.12.2022 23:50 Відповісти
Дали пинка под рясу масковскаму *******.
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07.12.2022 16:42 Відповісти
100500
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07.12.2022 16:43 Відповісти
Нарешті!!!
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07.12.2022 16:48 Відповісти
Дуже вірний напрямок. Сидять паскуди у країні, податки не платять, дитячу порнографію кришують, прямий зв'язок з фсб - як ми можемо виграти війну з таким кублом під боком?!
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07.12.2022 16:48 Відповісти
Абсолютно из каждой области должны быть выгнаны , а не пользоваться политикам этой клоунадой и ждать от них дальнейших подлостей
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07.12.2022 23:52 Відповісти
не хотіли спокійно продовжувати вектори "армія, мова, віра", тепер вимушені робити все це в умовах форс-мажору.
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07.12.2022 16:49 Відповісти
А немосковських тут дві здається. На колишньому молокозаводі, і ще десь одна..
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07.12.2022 16:55 Відповісти
Коло базару і старого польського кладовища, три
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07.12.2022 17:10 Відповісти
незнав.. мабуть застріла в мене інформація..
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07.12.2022 17:28 Відповісти
Ой, ще в приміщенні педуніверу, короче, дофіга
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07.12.2022 17:13 Відповісти
Може мапу почати у ЗМІ давати з територіальними громадами , які повністю здихались від мацковьскоі секти
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07.12.2022 16:55 Відповісти
все залежить від людей
бо попопідараси зараз почнуть возити "своїх" прихожан
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07.12.2022 17:04 Відповісти
по всей Украине нужно запретить
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07.12.2022 17:24 Відповісти
Такий, чи подібний закон має прийняти Верховна Рада про заборону УПЦ МП по всій Україні попри стогін і воплі московитів тут і на росії.
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07.12.2022 17:28 Відповісти
Хоч десь процес почався.
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07.12.2022 17:39 Відповісти
Це так виконується денаціфікація по накзу путіна цікаво наступний крок висилка чи розстріл прихожан ПЦУ . церкви нащадки нкведистів теж будете нищить .цікаво ви думаєте що з кацапами злякаєте Українців і заженете в якусь церкву.
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07.12.2022 18:01 Відповісти
Пропоную також провести люстрацію всіх попів УПЦ МП і заборонити їм займатися проповідницькою діяльністю. Самі хай моляться, але працювати з паствою не можна. А якщо хочуть проповідувати, то чемодан - вокзал - расєя і десь в Сибіру можуть проповідувати скільки завгодно.
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07.12.2022 20:38 Відповісти
Ось так- крок за кроком ( step by step) очищується Україна від гидотної, отруйної московщини. Слава Україні, слава ЗСУ!
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07.12.2022 21:03 Відповісти
 
 