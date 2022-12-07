На території Уманської громади Черкащини заборонили діяльність церкви Московського патріархату
Депутати Уманської міської ради Черкаської області підтримали заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Уманської міської територіальної громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Уманської міської ради.
Депутати розглянули та підтримали електронну петицію "Про заборону діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату на території Уманської міської територіальної громади". Крім того, звернулися до Верховної Ради з пропозицією заборонити РПЦ МП та всі її структурні підрозділи на території України.
"Російські структури не можуть бути на території України! Закликаю всіх не лише всіляко підтримувати наш військовий фронт, але і тут, на місцях, вичистити з нашого життя усе пов’язане з країною агресором!", - зазначила Уманський міський голова Ірина Плетньова.
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