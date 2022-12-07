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Українці зможуть використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії", без пластикового аналога

права,водійське,водія,посвідчення

Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії", тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

Премʼєр-міністр України підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога.

Як зазначається, навіть під час оформлення водійського посвідчення можна обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

У "Дії" документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, - це рішучий крок до міжнародної інтеграції "Дії" й використання застосунку за кордоном.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

Глава міністерва Михайло Федорров зазначив: 

"Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи. Але в будь-який момент замовити пластикові права та отримати їх поштою. Вони знадобляться, наприклад, для керуванням авто за кордоном".

Автор: 

посвідчення водія (227) електронні документи (446) Мінцифри (1182) Дія (1120)


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Топ коментарі
+4
Вот дякую. Я свой пластик два года назад положил гдето и найти не можем.
Так по телефону и езжу.
Правда еще не останавливали.
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07.12.2022 17:03
+2
вот спасибо. не собираюсь вступать ни в какую дию. не верю и ваще - брезгую. есть пластик - этим и ограничусь.
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07.12.2022 17:08
+1
Хотів колись на авто поїхати в Румунію покататися по країні... кацабня перебила плани...
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07.12.2022 18:31
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Вот дякую. Я свой пластик два года назад положил гдето и найти не можем.
Так по телефону и езжу.
Правда еще не останавливали.
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07.12.2022 17:03 Відповісти
вот спасибо. не собираюсь вступать ни в какую дию. не верю и ваще - брезгую. есть пластик - этим и ограничусь.
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07.12.2022 17:08 Відповісти
А ламінат зразка 1995 року не буде видно тіль ті хто здавав на посвідчення з 2008 року
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07.12.2022 17:10 Відповісти
З часом буде. Заставлять. Ламінат це слабке місце в безпеці.
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07.12.2022 17:41 Відповісти
Не забувайте що на кордоні потрібен "пластик". Тож не мрійте обмежитись діджитал версією, бо ріденько всеретесь при спробі перетину
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07.12.2022 17:36 Відповісти
А мне и дома хорошо.
Нах мне перетинати.
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07.12.2022 18:10 Відповісти
Хотів колись на авто поїхати в Румунію покататися по країні... кацабня перебила плани...
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07.12.2022 18:31 Відповісти
так раньше и было...
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07.12.2022 20:13 Відповісти
У пластика батарея не сідає і екран не розбивається
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08.12.2022 00:07 Відповісти
Надо Федорова мiнiстервою називати
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08.12.2022 11:52 Відповісти
 
 