Українці зможуть використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії", без пластикового аналога

Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії", тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

Премʼєр-міністр України підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога.

Як зазначається, навіть під час оформлення водійського посвідчення можна обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

У "Дії" документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, - це рішучий крок до міжнародної інтеграції "Дії" й використання застосунку за кордоном.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

Глава міністерва Михайло Федорров зазначив:

"Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи. Але в будь-який момент замовити пластикові права та отримати їх поштою. Вони знадобляться, наприклад, для керуванням авто за кордоном".