Країни НАТО планують направити Україні частину грошей із фонду у $3,4 млрд, - Politico

У найближчі тижні країни НАТО розглянуть можливість використання для підтримки України залишків коштів із фонду, який існував для підтримки сил безпеки Афганістану.

Про це Politico повідомили п'ять західних поінформованих чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти, відомі як Трастовий фонд Афганської національної армії, використовувалися для закупівлі обладнання та навчання військовослужбовців. Як повідомили виданню два джерела, Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з 3,4 мільярда доларів на підтримку своїх зусиль у боротьбі з Росією.

За словами одного із західних чиновників, в НАТО обговорюють вказану допомогу понад місяць. Кошти фонду заморожені, і альянс працював над розробкою механізму їхнього повернення країнам-донорам. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини чи всіх цих коштів для України.

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Прессекретар НАТО Даніеле Ріджіо заявив, що процес повернення грошей з рахунку країнам-донорам уже розпочався, але не став прямо відповідати на запитання, що афганські кошти використовуються альянсом для підтримки України.

У Нідерландах планують використати частину пожертв з афганського трастового фонду для України.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Румунії минулого місяця Німеччина та Норвегія "взяли на себе додаткові зобов'язання" перед Україною. Литва також заявила про свій намір переказати 2,8 мільйона доларів, які вона має в афганському фонді, на допомогу Україні як шляхом закупівлі обладнання для Києва, так і шляхом поповнення грошового фонду НАТО для України.

Інші представники, з якими зв'язалося видання, наголосили, що незалежно від долі грошей трастового фонду, вони мають намір зробити свій внесок у допомогу Україні.

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