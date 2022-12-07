Україна має право захищати себе не лише на власній території, - уряд Німеччини
Право держави на самооборону передбачено статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.
Він нагадав, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.
"Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", - додав Гебештрайт.
Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи. Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.
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Все хотят нас столкнуть лбами и лишить нас поддержки.
Це вже твердий голос Германії!
****** в ООН с этим категорически не согласен.
▪️ 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155. Дальность стрельби составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ может применять дальнобойные снаряды «VULCANO» та «EXCALIBUR».
▪️ 20 бронетранспортеров Dingo;
▪️ 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
▪️ 80 пикапов;
▪️ 90 средств противодействия дронам;
▪️ 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки