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Новини Війна
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Україна має право захищати себе не лише на власній території, - уряд Німеччини

рф,росія,аеродром

Право держави на самооборону передбачено статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.

Він нагадав, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.

"Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", - додав Гебештрайт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіабази РФ атакували не "Стрижі" чи дрони "Укроборонпрому", це інша розробка, - Financial Times

Нагадаємо, 5 грудня вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи. Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.

Автор: 

Німеччина (7336) росія (65007) аеродром (299)


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Топ коментарі
+18
Еще в 14 году орки безнаказанно лупили по нашим застава и селам. И делали это со своей территории. А ВСУ не отвечали. Безнаказанность порождает вседозволенность
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07.12.2022 18:12
+18
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07.12.2022 18:36
+11
Нарешті дотумкали ...
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07.12.2022 18:09
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Нарешті дотумкали ...
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07.12.2022 18:09 Відповісти
нічого дивного - по мірі того як вони злазять з газової голки, німці стають все сміливішими
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07.12.2022 18:54 Відповісти
Вони поступово позбавляються почуття провини за другу світову, яку їм привили за 70 років після війни. московія показала, що є мразі набагато гірші.
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07.12.2022 19:45 Відповісти
я вообще подозреваю теперь что кучу зверств делали солдаты красной армии, судя по почерку, а не немцы
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07.12.2022 22:05 Відповісти
Еще в 14 году орки безнаказанно лупили по нашим застава и селам. И делали это со своей территории. А ВСУ не отвечали. Безнаказанность порождает вседозволенность
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07.12.2022 18:12 Відповісти
Так-так-так. Продовжуйте...
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07.12.2022 18:12 Відповісти
Це для тих хто каже, що Захід забороняє нам стріляти по території росіі.
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07.12.2022 18:13 Відповісти
Так это ж руснявые вбросы, одни и те же люди говорят нам типо Химарсы перед отправкой в Украину перепрограммировали, чтоб мы не могли стрелять по территории рашки, хотя любоиу идиоту понятно, что не дай нам Атакамсы и перепрограммировать ничего не нужно, а европейцам и штатам рассказывают, что мы типо продаем оружие в третьи страны.
Все хотят нас столкнуть лбами и лишить нас поддержки.
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07.12.2022 18:48 Відповісти
он не запрещает. Просто не дает оружие
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07.12.2022 22:07 Відповісти
"Мы не поощряем Украину к ударам по российской территории и не даем ей для этого средства." Блинкен.
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08.12.2022 01:32 Відповісти
А ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Й США ПОВИННІ УКРАЇНІ ДОПОМОГАТИ ВІЙСЬКОВО !!!
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07.12.2022 18:20 Відповісти
Ніхто, нікому , нікому нічого не повинен! Нам допомагають люди доброї волі ДОБРОВІЛЬНО, бо мають право, бажання та можливість. Повинні відповідати за невдачі, зокрема Маріуполь,захоплення півдня України ті, за яких ви проголосували в 2019 році, аматори шашликів та побудови панцерштассе для кацапських танків.
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07.12.2022 21:14 Відповісти
НЕ ПЗДИ !!!
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10.12.2022 19:58 Відповісти
Навіщо так багато слів навколо цієї теми?!Україна воює і усі методи використовує. При тому цивільні орки залишаються живими. Тут ботокса анонсують,я б цього мерзотника навіть не згадувала. Немає його,
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07.12.2022 18:21 Відповісти
Vielen Danke !

Це вже твердий голос Германії!
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07.12.2022 18:22 Відповісти
"Леопардам" снится проезд мимо расхераченного зиккурата.
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07.12.2022 18:27 Відповісти
Ми "можем повторить" те, що німецькі діди не доробили ....
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07.12.2022 19:30 Відповісти
Оце б була іронія Історії... Тіольки заради цього німці мають вже передати нам танки, дивно, що вагаються.
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07.12.2022 19:37 Відповісти
они просыпаются от анабиоза
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07.12.2022 22:08 Відповісти
Ответ правильный, садись, пять
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07.12.2022 18:28 Відповісти
Недавно говорив з працівником ДП Антонов в Києві.Літакобудівний завод,коротше. Так от він висунув таку версію відсутності обстрілів Кончі-Заспи.В Кончі-З. окрім вілл "уліти",розташована база відпочинку ДП Антонов "Сокіл",на території колись належній цьому Соколу,який крутий кацапонафтоолігарх ,прибрав цю територію до рук і побудував там свій маєток....
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07.12.2022 18:32 Відповісти
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07.12.2022 18:36 Відповісти
1000%!!!
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07.12.2022 18:45 Відповісти
Де "Петріоти", чмирі німецькі?
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07.12.2022 18:45 Відповісти
А ти скеільки зенітних ракет виробив? Чого до чужого лізеш? Спочатку захисти себе сама, а потім питай про допомогу! Але дуже ввічливо.
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07.12.2022 21:18 Відповісти
Шольцу и власти Германии нужно отдать должное , они медленно , но методично разгребают то дерьмо в которое их страну завела фрау Меркель, недальновидная или коррумпированная мразь, Эту комсомолку нужно привлекать к ответственности за финансирование и молчаливое одобрение действий главного негодяя планеты - плешивого маньяка-психопата .
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07.12.2022 18:46 Відповісти
То чого ви патріоти нам не даєте?!
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07.12.2022 18:48 Відповісти
Mehr als je zuvor hast du meine volle Unterstutzung.
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07.12.2022 18:49 Відповісти
"Украина имеет право на самооборону, вытекающую из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией", - добавил Гебештрайт".

****** в ООН с этим категорически не согласен.
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07.12.2022 19:18 Відповісти
тепер перешерстити угорців, вони й не таке заспівають
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07.12.2022 21:04 Відповісти
Новый список вооружения, которое будет предоставлено Германией:

▪️ 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155. Дальность стрельби составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ может применять дальнобойные снаряды «VULCANO» та «EXCALIBUR».
▪️ 20 бронетранспортеров Dingo;
▪️ 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
▪️ 80 пикапов;
▪️ 90 средств противодействия дронам;
▪️ 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки
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07.12.2022 21:04 Відповісти
А так треба трійко перших Лисичок від "Рейнського металлу"....
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07.12.2022 21:16 Відповісти
Наконец-то взяли правильную.тональнлсть
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07.12.2022 21:57 Відповісти
... але танки і Петріоти вам все одно не дамо
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07.12.2022 23:41 Відповісти
 
 