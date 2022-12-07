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Новини Війна
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Папа Римський порівняв агресію РФ проти України зі знищенням нацистами євреїв

франциск

Папа Римський Франциск порівняв війну РФ проти України з "операцією Рейнгард" – знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"У понеділок Центр католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету вшановував річницю "операції Рейнгард". Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів людей, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні", – сказав Франциск.

Понтифік зазначив, що "згадка цих жахливих подій має пробудити у всіх прагнення та вчинки на користь миру". Крім цього, Папа Римський закликав молитися за Україну.

"Просимо Богородицю бути розрадою для тих, хто переживає випробування брутальністю війни, особливо – для багатостраждальної України. Молімося за цей народ-мученик, який багато страждає", – сказав понтифік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск - українцям: Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, що чинить опір і надіється

Операція Рейнгард або Рейнгардт – кодова назва державної програми Третього рейху щодо систематичного винищення євреїв і ромів в генерал-губернаторстві. З липня 1942 року по жовтень 1943 року у таборах Белжец, Собібор і Треблінка було вбито понад 2 млн євреїв і близько 50 тис. ромів.

Автор: 

Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+23
Кидає діда з боку в бік. Завтра буде закликати до перемовин, бо росіяни - великі гуманісти, згідно з творами Достоєвського.
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07.12.2022 18:18
+16
Врешті прочитав Достоєвського...
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07.12.2022 18:22
+12
Андрій Садовий особисто подарував Папі хрест із осколком рашистської ракети, витягнутим із тіла дівчинки. Нехай дивиться на видатний гуманізм!
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07.12.2022 18:17
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Який дивний поворот в риториці папи з Риму: з лукавого путінфернштейнера прямо в ... порівняв агресію РФ проти України зі знищенням нацистами євреїв.

Компанія макронів не прийняла? Адвокатська контора в кризі? А хто ж буде насилика захищати, вимагати гарантій ?
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07.12.2022 18:16 Відповісти
Скоріш за все, фінансування з Моцквабаду закінчилось.
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07.12.2022 18:57 Відповісти
Невже прозрів ??
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07.12.2022 19:59 Відповісти
Зі старого анекдоту: "Не, не "Волгу", а пять рублей, не в лотерею а в преферанс, и не выиграл, а проиграл. А так усьо верно."
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07.12.2022 19:03 Відповісти
"Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні"
Так може він про "фошизм" в Україні.
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07.12.2022 23:21 Відповісти
Андрій Садовий особисто подарував Папі хрест із осколком рашистської ракети, витягнутим із тіла дівчинки. Нехай дивиться на видатний гуманізм!
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07.12.2022 18:17 Відповісти
Організацією і остаточним вирішенням єврейського питання в нацистській Німеччині займалися , як правило, нацисти єврейського походження починаючи від АГ до АЕ. Є вельми цікава книжка Карделя Хеннеке АГ засновник Ізраїлю. В ній досить цікаво описано програму проведення ХОЛОКОСТУ рукам самих ,,потерпілих,,
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07.12.2022 23:40 Відповісти
То ви особисто такий антисеміт, чи вам слава Лаврова спокою не дає? Бо він теж розповідав про єврейськи коріння гітлера...
Не розганяйте фейків, будь ласка! Якщо в крані немає води, не завжди винні самі знаєте хто.
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09.12.2022 06:01 Відповісти
Кидає діда з боку в бік. Завтра буде закликати до перемовин, бо росіяни - великі гуманісти, згідно з творами Достоєвського.
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07.12.2022 18:18 Відповісти
Старість не радість
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07.12.2022 18:34 Відповісти
То опртунізмом називається - якщо академічно... А якщо простіше, то флюгерство - можливо вітер змінив напрямок?

А ще простіше політична проституція. Дід же не зовсім дурний...

Але між розумом, вибирав до того часу ... вигоду. І все обгорнув в облуду лукавства - многовікова школа ієзуїтів - мистецтво засипати все половою краснобайства - ще ті Кашпіровські...

Попи, то є перші олігархи, завжди такими були, просто в тічаси так багатих не називали - продають товар, який ніхто не може бачити. Як в тому старому анекдоті: використовують "ефект внушєнія".
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07.12.2022 19:27 Відповісти
Тут деменцією і не пахне. Скоріше долярами від ПНХ
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07.12.2022 23:41 Відповісти
деменция, завтра он забудет про сегодняшние провалы в памяти
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07.12.2022 19:35 Відповісти
Антихрист перевзувається у повітрі
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07.12.2022 18:18 Відповісти
Яке диво-прозрів...
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07.12.2022 18:19 Відповісти
Кто Папе по башке кадилом навернул?
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07.12.2022 18:21 Відповісти
фра Жозе но это не точно
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07.12.2022 18:23 Відповісти
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07.12.2022 18:27 Відповісти
Врешті прочитав Достоєвського...
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07.12.2022 18:22 Відповісти
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08.12.2022 08:36 Відповісти
Достоєвскій - лох : Папа Римський Франциск .
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07.12.2022 18:22 Відповісти
Ну нарешті, правильні слова, Папа.
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07.12.2022 18:27 Відповісти
Йому що, канал колумбійського коксу перекрили?..

Ну, а в так - дуже радий за папу. Із витверезінням!)
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07.12.2022 18:28 Відповісти
Ще пару спічів і папа перестане бути слугою диявола, а стане сумлінним христіаніном.
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07.12.2022 18:28 Відповісти
Чудны дела твои, Господи.
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07.12.2022 18:29 Відповісти
Оце вже діло.
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07.12.2022 18:29 Відповісти
Зараз одні власники ексклюзивних прав на жертв геноциду висловлять протест
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07.12.2022 18:29 Відповісти
Іронія в тому,що цю війну Рашки і знищення українців активно пропагують і підтримують євреї....
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07.12.2022 18:34 Відповісти
Дякую за порівняння, але ви порівнюєте незрівнянне - нещасних, усіма покинутих беззбройних людей і цілу державу, з центральною владою, силовим апаратом, армією, промисловістю звичайною та промисловістю військовою, державою яка мала все, включаючи атомну зброю, а через 30 років чомусь виявилося державою, яка не має нічого.
І до речі, щодо "як євреї воюють"... Я вам скажу з великого секрету, що євреї ще жодної війни не програли. Били й арабів, били й їхніх радянських помічників, били всіх, хто йшов на них війною. Причому били швидко. Найдовша війна місяць, найкороткіша шість днів
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07.12.2022 19:12 Відповісти
Рейх поставив за мету і методично знищував євреїв у світовому вимірі. За таке євреї мали би сформувати цілі армії, дивізії, бригади ... ага. Євреї того часу і нині володіли левовою часткою світового капіталу і їм уповні було до снаги і сформувати і рекрутувати, і забезпечити єврейські національні військові формування і на Сході і на Заході, і в Північній Африці, і в Британії, і в Італіїї, і в Нормандії ...ага. Не такі уже "ці люди були покинуті і беззбройні...". Мільйони українців воювали, погибали і перемагали, рятуючи світ( і тих же євреїв від тотального винищення), у той час, коли останні драпали куди могли, ховалися по норах і горищах. При чім - ті, що могли і мали би воювати! Зате після війни євреї якимсь дивним чином згадують лише про бабині яри, УПА і дем"янюків. Та ще не забували і не не забувають досі дерти сотні мільярдів дойчмарок з Германії, як "компенсацію". Це не здається вам паскудним продажним торгом на гробах? Гої - слов"яни і ті відмовилися...
Щодо бахвальства, як "євреї воюють" - українська приказка гласить - "не кажи гоп!, поки не перескочив". Роззуйте очі і вуха і усвідомте, що трапиться уже найближчим часом, у т.ч. з Ізраїлем. Ми усвідомлюємо своє становище, свою історію, до якої ви теж, неслабо "приклалися". Перед нами озброєний до зубів ************* зброєю озвірілий виплодок пекла. Це не беззбройні палестинці з саморобними пітардами з каналізаційних труб. Ваш Ізраїль зник би перед таким натиском за пару годин. Нам втрачати нічого, а вам - є. Ми готові, а ви - ні. Тому я сказав див. вище - жодного порівняння.
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07.12.2022 20:17 Відповісти
"Вище" не прочитаєте - там уже стоїть хрестик. Не сподобалося ... що ж, звикайте: щодалі буде ще гірше...
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07.12.2022 20:21 Відповісти
Пан Йермиягу.
Я не перший рік живу на землі, маю чималий досвід і давно вже переконався, що коли хтось пише подібні юдофобські нісенітниці, замішані на невігластві та ненависті, то з великою ймовірністю можна сказати, що це замаскований "ізя". Вгадав...?
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07.12.2022 20:24 Відповісти
не переймайся..
Довбо**ів хватає і серед патріотів
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07.12.2022 20:59 Відповісти
Було б бажано почути аргументовану відповідь замість (таких уже традиційних) звинувачень у юдофобії. Принаймні, могли б спробувати. А то така банальщина - "невігластво, ненависть"...
Доречі - не поділитися багаторічним досвідом, як замаскуватися під "ізю"? Тільки чур! - щоб крайню плоть не чіпати...
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07.12.2022 21:00 Відповісти
А, ви від мене чекаєте на "аргументоване" спростування ваших "доводів"... Ось воно що. Пан Ієрміягу. Ви чули що такий Закон Брандоліні? Пошукайте в інтернеті, там багато. Якщо коротко - "Для спростування нісенітниці потрібно на порядок більше зусиль, ніж для її створення". Тому, нах, не так у мене багато сил і бажання сперечатися з дурнями. З вашими "аргументами та фактами" на цьому закінчили. А щодо того, що ви типовий замаскований "ізя", то ще раз. За мною великий досвід спілкування із такою публікою. Якщо бачу щось подібне до ваших "роздумів", то в 9/10 - замаскований "ізя". Чули що таке "Хоче бути святішим за Папу Римського"? Саме ваш випадок. Тим більше чому ви не Іван чи Михайло, а саме Ієрміягу? Хоча й вони також імена єврейські. Шалом, хавер.
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07.12.2022 21:14 Відповісти
Погодьтеся, що польські недожиди та бухарсьські покручі, які втекли з армією Андерса та осіли в Єрусалимі ще в 1943 році, мали мало спільного з сефардами. Чи знов щось не так?
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07.12.2022 21:48 Відповісти
Шалом, хавер-2.
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07.12.2022 21:52 Відповісти
Ваш недолугий ідіш на рівні пані Мендель, шкода.
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07.12.2022 22:08 Відповісти
Коли в дискусії їх ставлять "у позу" у них немає інших аргументів, окрім образ, навішування ярликів та звинувачень у "юдофобії". Про суперечки з такими як він дуже детально описав один відомий політичний і державний діяч минулого сторіччя. Вчитайтесь. "У суперечці з ними спочатку вони пробують зробити дурня з вас. Коли це не виходить - клеять дурнів з себе. Коли і цього їм не удається - роблять вигляд, що нічого не розуміють і втікають від суперечки. Але наступного ж дня поновлюють дискусію, причім так, ніби вони вас напередодні уже перемогли! Коли ви і на цьому припераєте їх до стінки - раптом починають говорити абсолютно нормальні і правдиві речі, але, як лиш ви, природньо, погоджуєтеся з цим - тут же переводять вашу згоду на тему суперечки. Та так, ніби вони тим отримали у дискусії з вами перемогу!
У суперечці з ними враження, що ваші руки поринають у гидке драглисте багно. Те багно, ніби і просочується через ваші пальці, і, водночас якимось незбагненним чином сковує ваші руки..."
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08.12.2022 09:33 Відповісти
*бухарські (від назви міста - Бухара)
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07.12.2022 21:54 Відповісти
На стороні АГ в Райху воювало 150 000 евреїв. То хто вони-злочинці чи потерпілі?
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07.12.2022 23:43 Відповісти
Ваша найдовша війна почалася 15 травня 1948 року, вона триватиме достатньо довго. Efraim Karsh said.
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07.12.2022 21:36 Відповісти
Можна і так сказати.
З шести арабських країн, що напали на Ізраїль того дня, мир уклали з Єгиптом та Йорданією. З Сирією, Ліваном досі війна, причому війна реальна. З Іраком та Алжиром теж війна, але теоретична. Як почав Ізраїль воювати 74 роки тому, так і воює досі.
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07.12.2022 21:44 Відповісти
Мусть воювати бо в іншому не отримає фінансову допомогу від Гамериканського лоббі і державі гаплик
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07.12.2022 23:45 Відповісти
....ВШАНОВУВАВ річницю "операції Рейнгард"... 🤦
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07.12.2022 18:42 Відповісти
Якийсь дивний Центр ...
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07.12.2022 19:03 Відповісти
Папа підбухує??
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07.12.2022 18:42 Відповісти
Ні, просто почався атавізм
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07.12.2022 19:04 Відповісти
В обком до Петра й Павла викликали?
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07.12.2022 18:52 Відповісти
Алілуйя !!! Нарешті прозрів .
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07.12.2022 19:00 Відповісти
І це ще "Мама Римська" своє слово не сказала! ( Доречі,як що хто не знав,на цій посаді може бути і жінка. І зватиметься вона "Папеса").
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07.12.2022 19:03 Відповісти
Невже папа рашку агресором назвав? Ні, синку, це фантастика (с). Знов брякнув щось таке, що як хочеш, так й інтерпретуй
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07.12.2022 19:05 Відповісти
Папе пообещали льда с Чукотки подкинуть. Папа покрутил пальцем у виска и сказал:"Вы меня не знаете!... Но вы меня еще узнаете!..."
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07.12.2022 19:26 Відповісти
Папа йде на поправку 👍
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07.12.2022 19:41 Відповісти
Якось пох на заяви, краще б задонатив пару лямів на ЗСУ і приїхав з робочою поїздкою в Києво-Печерську лавру і вигнав звідти нечесть🙄
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07.12.2022 19:53 Відповісти
Папі підкладають тексти ,які він щє здатен зрозуміти..
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07.12.2022 21:11 Відповісти
Ой щось діється з метеорологією в Ватикані, якісь нові вітри, в незвичному напрямку...
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07.12.2022 21:22 Відповісти
Папа начал исправлять курс.Наверное ему предложили подъехать к Херсону или Бвхмуту посмотреть поближе на духовность параши
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07.12.2022 21:56 Відповісти
Вже тепліше. Триндунько нарешті згадав, що його паства живе не в улусі - і встиг застрибнути в останній вагон.
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07.12.2022 22:12 Відповісти
Так і є. Росіянці вже вдруге спричиняють геноцид по відношенню українців. Голодомор був, а зараз ця війна
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08.12.2022 01:46 Відповісти
 
 