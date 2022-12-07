Папа Римський порівняв агресію РФ проти України зі знищенням нацистами євреїв
Папа Римський Франциск порівняв війну РФ проти України з "операцією Рейнгард" – знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"У понеділок Центр католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету вшановував річницю "операції Рейнгард". Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів людей, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні", – сказав Франциск.
Понтифік зазначив, що "згадка цих жахливих подій має пробудити у всіх прагнення та вчинки на користь миру". Крім цього, Папа Римський закликав молитися за Україну.
"Просимо Богородицю бути розрадою для тих, хто переживає випробування брутальністю війни, особливо – для багатостраждальної України. Молімося за цей народ-мученик, який багато страждає", – сказав понтифік.
Операція Рейнгард або Рейнгардт – кодова назва державної програми Третього рейху щодо систематичного винищення євреїв і ромів в генерал-губернаторстві. З липня 1942 року по жовтень 1943 року у таборах Белжец, Собібор і Треблінка було вбито понад 2 млн євреїв і близько 50 тис. ромів.
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Компанія макронів не прийняла? Адвокатська контора в кризі? А хто ж буде насилика захищати, вимагати гарантій ?
Так може він про "фошизм" в Україні.
Не розганяйте фейків, будь ласка! Якщо в крані немає води, не завжди винні самі знаєте хто.
А ще простіше політична проституція. Дід же не зовсім дурний...
Але між розумом, вибирав до того часу ... вигоду. І все обгорнув в облуду лукавства - многовікова школа ієзуїтів - мистецтво засипати все половою краснобайства - ще ті Кашпіровські...
Попи, то є перші олігархи, завжди такими були, просто в тічаси так багатих не називали - продають товар, який ніхто не може бачити. Як в тому старому анекдоті: використовують "ефект внушєнія".
Ну, а в так - дуже радий за папу. Із витверезінням!)
І до речі, щодо "як євреї воюють"... Я вам скажу з великого секрету, що євреї ще жодної війни не програли. Били й арабів, били й їхніх радянських помічників, били всіх, хто йшов на них війною. Причому били швидко. Найдовша війна місяць, найкороткіша шість днів
Щодо бахвальства, як "євреї воюють" - українська приказка гласить - "не кажи гоп!, поки не перескочив". Роззуйте очі і вуха і усвідомте, що трапиться уже найближчим часом, у т.ч. з Ізраїлем. Ми усвідомлюємо своє становище, свою історію, до якої ви теж, неслабо "приклалися". Перед нами озброєний до зубів ************* зброєю озвірілий виплодок пекла. Це не беззбройні палестинці з саморобними пітардами з каналізаційних труб. Ваш Ізраїль зник би перед таким натиском за пару годин. Нам втрачати нічого, а вам - є. Ми готові, а ви - ні. Тому я сказав див. вище - жодного порівняння.
Я не перший рік живу на землі, маю чималий досвід і давно вже переконався, що коли хтось пише подібні юдофобські нісенітниці, замішані на невігластві та ненависті, то з великою ймовірністю можна сказати, що це замаскований "ізя". Вгадав...?
Довбо**ів хватає і серед патріотів
Доречі - не поділитися багаторічним досвідом, як замаскуватися під "ізю"? Тільки чур! - щоб крайню плоть не чіпати...
У суперечці з ними враження, що ваші руки поринають у гидке драглисте багно. Те багно, ніби і просочується через ваші пальці, і, водночас якимось незбагненним чином сковує ваші руки..."
З шести арабських країн, що напали на Ізраїль того дня, мир уклали з Єгиптом та Йорданією. З Сирією, Ліваном досі війна, причому війна реальна. З Іраком та Алжиром теж війна, але теоретична. Як почав Ізраїль воювати 74 роки тому, так і воює досі.