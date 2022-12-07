США не бачать ознак того, що Іран передав Росії балістичні ракети, - Білий дім
Сполучені Штати не бачать доказів того, що Іран передав Росії балістичні ракети для використання проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми знаємо, що в нього (Путіна. - Ред.) проблеми з поповненням запасів високоточних боєприпасів", - сказав він.
Водночас Кірбі підтвердив, що Іран продовжує передавати Росії дрони-камікадзе.
Топ коментарі
+4 Garry Grant
показати весь коментар07.12.2022 18:37
+1 Nov
показати весь коментар07.12.2022 18:31
+1 Ярослав Шевченко #483621
показати весь коментар07.12.2022 18:45
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а це значить всього-на-всього "США не бачили передачі росії іранських балістичних ракет"
тут можна прийняти за факт: не бачили - оце й усе, що сказав генерал
було б дивно, якби США те бачили
звісно, це крутезна новина, емоційна, не при дамах буде сказано
Із принципу знайшов на цензорі серпневу новину, що США бачать ознак, щоб іран передав раші шахіди. Трохи більше ніж через місяць почалися перші прильоти шахідів...
саме тому вони й "не бачать", щоби не реагувати належним чином
генерал - не дурень, він це чітко уявляє, тому й говорить про дурниці, щоб не вхопили за язика
те ж стосується й постачання американськими та ізраїльськими фірмами комплектуючих для іранських ударних безпілотників: прийшлося б ставити раком і своїх, і друзів - цього США теж не бажають, хоч ти їх ріж на кавалки )
Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.
Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».