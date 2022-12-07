США не бачать ознак того, що Іран передав Росії балістичні ракети, - Білий дім

Сполучені Штати не бачать доказів того, що Іран передав Росії балістичні ракети для використання проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми знаємо, що в нього (Путіна. - Ред.) проблеми з поповненням запасів високоточних боєприпасів", - сказав він.

Водночас Кірбі підтвердив, що Іран продовжує передавати Росії дрони-камікадзе.

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