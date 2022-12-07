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Новини Війна
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На тлі втрат кадирівців в Україні у столиці Чечні Грозному скасували святкування Нового року

чеченці,кадирівці

У Грозному скасували новорічний салют та святковий концерт. Причини скасування частини заходів влада не повідомляє, але раніше цього року керівництво республіки заборонило масштабні весільні святкування через масштабну ліквідацію в Україні місцевих найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кавказ.Реалии.

Цього Нового року не проводитимуть традиційний концерт на центральній площі Грозного, а також не оформлятимуть святковою ілюмінацією бульвар імені М. Есамбаєва, пише держагентство "Чечня сегодня". У публікації зазначається, що також цього разу переважно буде використано торішні декорації.

У травні цього року через великі втрати в Україні серед чеченських військових у республіці негласно заборонили масштабні весілля. Про це редакції "Кавказ.Реалии" повідомили два джерела в регіоні, зазначивши, що офіційних вказівок із цього приводу немає, рішення приймаються з посиланням на те, що "так думає падишах".

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З початку війни в Україні "Кавказ.Реалии" веде список підтверджених повідомлень про загибель уродженців південних та північнокавказьких регіонів. На цей час відомі імена 1703 убитих, 154 з них - мешканці Чечні. Це дані, що ґрунтуються на публікаціях у ЗМІ, заявах влади, інформації правозахисників та власних джерел. Реальні втрати можуть бути значно більшими.

Автор: 

Грозний (26) Новий рік (551) Чечня (284) чеченці (112)


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Топ коментарі
+16
"А ЧО случілось-то?!"))(с)
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07.12.2022 18:49
+13
ахмат - 3,14дор.
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07.12.2022 18:58
+12
Киев за 3 дня?
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07.12.2022 18:51
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"А ЧО случілось-то?!"))(с)
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07.12.2022 18:49 Відповісти
сверху спустили рыдать и плакать.
изображать имитацию оргазма народной войны

віднині будуть праздновать в кацапів не чокаясь 👿


Іншалла!
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07.12.2022 19:19 Відповісти
Дон, дон, під ялинкою гандон 😆
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07.12.2022 19:39 Відповісти
Киев за 3 дня?
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07.12.2022 18:51 Відповісти
ні, матерям оплакувати своїх баранів до самої смерті! 👿
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07.12.2022 19:20 Відповісти
тю, а шо такое? что же произошло?
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07.12.2022 18:51 Відповісти
Скоріш за все мусульмани вирішили стати мусульманами а не християнсько мусульманськими іудеями
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07.12.2022 23:48 Відповісти
что с еплом какдыровцы...?)\почти (с)...\
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07.12.2022 18:51 Відповісти
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07.12.2022 18:53 Відповісти
Утухает каДЫРКА. Надо ослойобу очко своё беречь. Ичкерия будет свободной.
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07.12.2022 18:53 Відповісти
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07.12.2022 21:28 Відповісти
а чо? ну тогда можно организовать хоть новогодние конкурсы для жителей, например - "рытьё окопов вокруг грозного". или там "сделай себе в комнату свой личный надолб" ))
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07.12.2022 18:55 Відповісти
ахмат - 3,14дор.
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07.12.2022 18:58 Відповісти
ему сало нужно на Новый год отправить...\копчёного - с жирного кадыровца...)\
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07.12.2022 19:02 Відповісти
Махіm привет...!
а не ваши там "наследили" на аэродромах паРаши...?
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07.12.2022 19:10 Відповісти
Селямчик! Этонемы. Настамнет. Но твой взгляд на вещи мне подобаеться.
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07.12.2022 19:12 Відповісти
инемы...!)))\летают тут видители инопланетяне...\
свиноцабаки досихпор в ступоре...!)))\ни одного обломочка беспилотника не предъявили...)))\
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07.12.2022 19:16 Відповісти
Может, хватит уже убиваться об Украину? Реально всех задолбали уже? Или пока не убьетесь - не успокоетесь?
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07.12.2022 19:00 Відповісти
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07.12.2022 19:04 Відповісти
Побігли по жіночим вівчарням.
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07.12.2022 19:02 Відповісти
русских можно под бой курантов отыметь)))
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07.12.2022 19:07 Відповісти
Здравствуй дедушка Дондон
Борода из ваты
Вот же штопаный г@ндон
Овце@б горбатый
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07.12.2022 19:11 Відповісти
каДиркі просто денєг как ранче не дают дон: еканоміть нада дон
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07.12.2022 19:20 Відповісти
Чечня, Грозный, а живут там по чему-то, по вашему мнению, какогото хрена, кадыровцы. Как вы надоели со своей толерантность. Это еще хуже москальских хлопков и отрицательного роста
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07.12.2022 19:20 Відповісти
Настоящих чеченцев травят взрывают а шайка прихлебаев кадырки держат в руках всю республику.
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07.12.2022 19:27 Відповісти
А что такое? Баранов **...ть не будут в этом году?
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07.12.2022 19:36 Відповісти
Ці підари навіть у глибокому тилу двохсот лись дякуючи хімерам🔥🔥🔥
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07.12.2022 19:50 Відповісти
Тупые чурки подохли за жопу пуйла и теперь грустят
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07.12.2022 20:02 Відповісти
нохчі - волелюбний народ
а кадирівські мавпи мають бути повністю утилізовані
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07.12.2022 20:21 Відповісти
лезгинка с салом во рту вокруг пальмы отменяется как жаль..ах им сала нельзя я забыл только ослятину..
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07.12.2022 20:24 Відповісти
154-добавь нолик а алучше 2
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07.12.2022 20:26 Відповісти
Дон! Дон-дон! Дон-дон-дон-дон-дон!

Ви прослухали новорічні привітання верховного правителя нашої чудової тиранії рамзана дондоновича кадирова.
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07.12.2022 20:29 Відповісти
Скопро реальні чеченці запитають у кадирки, за кого він поклав скільки громадян.
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07.12.2022 20:31 Відповісти
Зараз перетрахають усіх ослиць та вівець, будуть поповнювати кадирявих.
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07.12.2022 20:40 Відповісти
А що таке концерт у цих мавп? Це коли вони всім своїм аулом лізгинку танцюють?
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07.12.2022 20:41 Відповісти
Горе то яке 😆
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07.12.2022 20:45 Відповісти
Тепер робота хакерів - вмикати їм траурну лезгінку частіше..)))
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07.12.2022 21:09 Відповісти
Операцией кадыркиных ублюдков.Зкмля им свинцом
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07.12.2022 21:52 Відповісти
Чеченці ніколи не святкували це совдепівське "свято", особливо коли в цей день русня штурмовала Джохар
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08.12.2022 02:54 Відповісти
 
 