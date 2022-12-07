На тлі втрат кадирівців в Україні у столиці Чечні Грозному скасували святкування Нового року

У Грозному скасували новорічний салют та святковий концерт. Причини скасування частини заходів влада не повідомляє, але раніше цього року керівництво республіки заборонило масштабні весільні святкування через масштабну ліквідацію в Україні місцевих найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кавказ.Реалии.

Цього Нового року не проводитимуть традиційний концерт на центральній площі Грозного, а також не оформлятимуть святковою ілюмінацією бульвар імені М. Есамбаєва, пише держагентство "Чечня сегодня". У публікації зазначається, що також цього разу переважно буде використано торішні декорації.

У травні цього року через великі втрати в Україні серед чеченських військових у республіці негласно заборонили масштабні весілля. Про це редакції "Кавказ.Реалии" повідомили два джерела в регіоні, зазначивши, що офіційних вказівок із цього приводу немає, рішення приймаються з посиланням на те, що "так думає падишах".

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З початку війни в Україні "Кавказ.Реалии" веде список підтверджених повідомлень про загибель уродженців південних та північнокавказьких регіонів. На цей час відомі імена 1703 убитих, 154 з них - мешканці Чечні. Це дані, що ґрунтуються на публікаціях у ЗМІ, заявах влади, інформації правозахисників та власних джерел. Реальні втрати можуть бути значно більшими.