На тлі втрат кадирівців в Україні у столиці Чечні Грозному скасували святкування Нового року
У Грозному скасували новорічний салют та святковий концерт. Причини скасування частини заходів влада не повідомляє, але раніше цього року керівництво республіки заборонило масштабні весільні святкування через масштабну ліквідацію в Україні місцевих найманців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кавказ.Реалии.
Цього Нового року не проводитимуть традиційний концерт на центральній площі Грозного, а також не оформлятимуть святковою ілюмінацією бульвар імені М. Есамбаєва, пише держагентство "Чечня сегодня". У публікації зазначається, що також цього разу переважно буде використано торішні декорації.
У травні цього року через великі втрати в Україні серед чеченських військових у республіці негласно заборонили масштабні весілля. Про це редакції "Кавказ.Реалии" повідомили два джерела в регіоні, зазначивши, що офіційних вказівок із цього приводу немає, рішення приймаються з посиланням на те, що "так думає падишах".
З початку війни в Україні "Кавказ.Реалии" веде список підтверджених повідомлень про загибель уродженців південних та північнокавказьких регіонів. На цей час відомі імена 1703 убитих, 154 з них - мешканці Чечні. Це дані, що ґрунтуються на публікаціях у ЗМІ, заявах влади, інформації правозахисників та власних джерел. Реальні втрати можуть бути значно більшими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
изображать имитацию
оргазманародной войны
віднині будуть праздновать в кацапів не чокаясь 👿
Іншалла!
а не ваши там "наследили" на аэродромах паРаши...?
свиноцабаки досихпор в ступоре...!)))\ни одного обломочка беспилотника не предъявили...)))\
Борода из ваты
Вот же штопаный г@ндон
Овце@б горбатый
а кадирівські мавпи мають бути повністю утилізовані
Ви прослухали новорічні привітання верховного правителя нашої чудової тиранії рамзана дондоновича кадирова.