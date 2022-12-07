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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 7 грудня були завдані ракетні удари по Коростеню, Курахово та ряду населених пунктів Запорізької області, - Генштаб

ракета,обстріл

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами міст України протягом 7 грудня.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужні вибухи пролунали вночі у Коростені на Житомирщині

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Запорізька область (3583) Донецька область (8381) Коростень (11)


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07.12.2022 19:00 Відповісти
Враховуючи, що дальність ракет 4000-500 км, кацапам все одно звідки їх запускати
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07.12.2022 19:57 Відповісти
У мене тільки одне питання - чому удар наносився одним безпілотником, а не десятком одночасно. Бо проблему явно не вирішили...
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07.12.2022 20:10 Відповісти
Бо це тільки демонстрація, а не реальний вдар по ворогу. Нажаль
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08.12.2022 06:10 Відповісти
вистачає ще роботи з тактичною авіацією і взагалі, з любою авіацією кацапів.
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07.12.2022 20:43 Відповісти
 
 