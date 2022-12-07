Протягом 7 грудня були завдані ракетні удари по Коростеню, Курахово та ряду населених пунктів Запорізької області, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами міст України протягом 7 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужні вибухи пролунали вночі у Коростені на Житомирщині