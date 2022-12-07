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Путін особисто підтвердив, що Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, - ОП
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви Путіна, що Росія веде війну за "національні інтереси".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання"?" - зазначив він.
Топ коментарі
+38 Саша Пончик
показати весь коментар07.12.2022 19:11
+25 Роман Марушка #520021
показати весь коментар07.12.2022 19:07
+21 Saskia Jansen
показати весь коментар07.12.2022 19:19
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Але в Росії нормальних до влади не допустять. В якому столітті живе ПУТЛЕР і чому воно себе порівнює з Петром першим?
кривляются всякие животные. сдохли бы, как и йо-кающиё грамотёи.
еще и быдлятина с "проєктами" и прочими членкинями. иди шоле, с куклами поиграй, пудлер, или че ты там обезьянничаешь. тьху!
какое же проклятье быть хохлом и читать(понимать) всякое говно(((
завидую таким как В.Спартс - за 20 лет в норм. стране даже уже разговаривает с трудом не по английски.
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НеУКРотимый понос сУКРовицей...
Намагаючись полонити населення України і загарбати її територію, рашисти прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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1. Поддерживать русский народ в состоянии непрерывной https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 войны , чтобы солдат был закалён в бою и не знал отдыха: оставлять его в покое только для улучшения финансов государства, для переустройства армии и для того, чтобы выждать удобное для нападения время. Таким образом, пользоваться миром для войны и войной для мира в интересах расширения пределов и возрастающего благоденствия России.
2. Вызывать всевозможными средствами из наиболее просвещённых стран военачальников во время войны и учёных во время мира для того, чтобы русский народ мог воспользоваться выгодами других стран, ничего не теряя из своих собственных.
3. При всяком случае вмешиваться в дела и распри https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы , особенно https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , которая, как ближайшая, представляет более непосредственный интерес.
4. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9 Разделять Польшу , поддерживая в ней смуты и постоянные раздоры, сильных привлекать на свою сторону золотом, влиять на сеймы, подкупать их для того, чтобы иметь влияние на выборы королей, проводить на этих выборах своих сторонников, оказывать им покровительство, вводить туда русские войска и временно оставлять их там, пока не представится случая оставить их там окончательно. Если же соседние государства станут создавать затруднения, то их успокаивать временным раздроблением страны, пока нельзя будет отобрать назад то, что было им дано.
5. Делать возможно большие захваты у https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеции и провоцировать её на нападения, чтобы был повод для её захвата. Для этого разорвать все связи Дании и Швеции и постоянно стравливать их.
6. Всем российским императорам жениться только на германских принцессах.
7. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F Англия : добиваться всемерного союза.
8. Продвигаться на север к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтике и на юг к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрному морю .
9. Как можно ближе придвигаться к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Константинополю и Индии (обладающий ими будет обладателем мира). С этой целью возбуждать постоянные войны против Турции и Персии, основывать верфи на Чёрном море, постепенно овладевать как этим морем, так и Балтийским, ибо они нужны для осуществления плана - покорить Персию, дойти до Персидского залива, восстановить, если возможно, древнюю https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82 левантийскую торговлю через Сирию и достигнуть Индии как мирового складочного пункта. По овладении ею можно обойтись и без английского золота.
10. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрия : открыто поддерживать союз, но втайне провоцировать против неё недоброжелательство, конечная цель - установить над ней протекторат России.
11.Вместе с Австрией теснить турок.
12. Провозгласить себя защитником https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 православных в Речи Посполитой, Венгрии и Оттоманской империи с целью дальнейшего подчинения этих держав.
13. Когда будут разбиты Швеция, Персия, Польша, Турция и Австрия, армии соединены, а Чёрное и Балтийское моря охраняемы флотом, тогда предлагается в особой секретности предложить сперва Франции (в тексте - «Версальскому двору»), а затем Германии (в тексте - «Венскому двору») разделить сферы влияния в мире. Если кто-то из них примет предложение (а это неминуемо случится) - уничтожить сначала оставшегося противника, а потом уцелевшего. Исход борьбы будет предрешён, так как Россия в то время уже будет обладать всем Востоком и большей частью Европы.
14. Если оба откажутся от предложения, то между ними надо развязать войну и истощить их обоих. После этого Россия должна отправить сухопутные войска в Германию, а флоты из Азовского моря и Архангельска в Средиземное море и Атлантику соответственно. Это изолирует Францию и Германию и ускорит их капитуляцию, а после этого Европа будет де-факто завоёвана.
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Таким образом, «Завещание» предписывает преемникам Петра вести непрерывные военные действия, путём войн и дипломатических интриг подчинить себе всю Европу, разделить Польшу, нейтрализовать Турцию и завоевать Индию, добившись, таким образом, полной евразийской гегемонии
Тільки не уточнив, що під цією цілісністю України інакше, ніж в статусі колонії своєї імперії він не уявляє.
https://t.me/BerezaJuice/24521 Борислав Береза зауважує : "у ботексного оказывается совсем плохо с мировосприятием. ********. Это даже комментировать не надо. И все остальные его высеры тоже."
Также Путину на утверждение была представлена «акция», которую «патриотическая общественность» во главе с Захаром Прилепиным и несколькими депутатами Госдумы собираются провести после новогодних праздников, предварительно обговаривается дата 8 января. Основным действом «акции» предлагается сожжение книг авторов- иностранных агентов, представителей ЛГБТ сообщества и «предателей России». Книги, предназначенные для сожжения, предполагается выложить в форме звезды площадью примерно 40 м². Пикантность ситуации в том, что сам Захар Прилепин является представителем гей-сообщества и в этом свете интересует- будет ли Прилепин сжигать книги, автором которых он является. Путину идея очень понравилась, он дал распоряжение проработать детально концепцию и сценарий и предоставить ему на утверждение до 25 декабря.
Таким темпом совсем немного остается до официального утверждения приветствия Путина вскидыванием правой руки вперёд и вверх под углом 45° с прямой ладонью, вот тогда и цель СВО никому объяснять не надо будет.
- Виходить ми дарма оборонку гнобили три роки перед вторгненням, так Подоляк?
05.07.1998р. - призначення свого агента путіна директором фсб;
25.03.1999р. - вбивство через інсценування автокатастрофи Вячеслава Чорновола для послаблення опору українського народу рашистській агресії;
31.12.1999р. - призначення путіна в.о. президента рф та вступу на цю посаду 07.05.2000р.;
20.04.2000р. - організація інциденту з падінням учбової ракети Точка-У на багатоповерхівку в Броварах для дискредитації ЗСУ;
28.11.2000р. - ІПСО під назвою "касетний скандал" через оприлюдненням «плівок мельниченка» для дискредитації української влади в особі Президента України Леоніда Кучми;
04.10.2001р. - збиття пасажирського лайнера ТУ-154М над Чорним морем для дискредитації ЗСУ;
12.06.2002р. - призначення свого агента кдб-фсб медведчука головою адміністрації Президента України;
21.11.2002р. - призначення свого агента кдб-фсб януковича Прем'єр-міністром України;
29.09.2003р. - початок провокації біля острова Тузла для висунення територіальних претензій Україні;
06.05.2004р. - диверсія на складі *********** в Новобогданівці (Запорізька область);
05.09.2004р. - замах на вбивство через отруєння кандидата в Президенти України Віктора Ющенка для послаблення опору українського народу рашистській агресії;
27.12.2004р. - вбивство через інсценування самогубства міністра Георгія Кирпи за його потенціал скласти політичну конкуренцію агенту кдб-фсб януковичу;
23.01.2005 року - остаточний провал операції спецслужб рф з обрання агента кдб-фсб януковича Президентом України в зв'язку з обранням на цю посаду Віктора Ющенка, як результат повстання українського народу проти фальсифікації виборів («Помаранчева революція»);
27.12.2004р. - вбивство через інсценування самогубства міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, як головного свідка здійснення ІПСО «касетний скандал» й водночас виконавця і організатора вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе;
23.07.2005р. - повторна диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
08.09.2005р. - відставка уряду Ю.Тимошенко, як наслідок провокації скандалів і конфліктів в команді «помаранчевих»;
04.08.2006р. - призначення агента кдб-фсб януковича Прем'єр-міністром України (вдруге);
19.08.2006р. - третя диверсія на складі *********** в Новобогданівці;
16.01.2007р. - вбивство через інсценування нещасного випадку на полюванні проросійського політика Євгена Кушнарьова за його потенціал скласти політичну конкуренцію агенту кдб-фсб януковичу;
03.04.2008р. - блокування надання Україні ПДЧ в НАТО агентесою штазі-фсб меркель на 20-у саміті альянсу в Бухаресті;
27.08.2008р. - диверсія на складі *********** в Лозовій (Харківська область);
19.01.2009р. НАК «Нафтогаз Україна» за директивою Прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко були підписані газові контракти з ват «газпром» (рф), які мали на меті економічне закабалення України;
27.01.2009р. - обрання агента кдб-фсб гундяєва патріархом московським;
25.02.2010р. - обрання агента кдб-фсб януковича Президентом України;
10.04.2010р. - проведення шляхом інсценування авіакатастрофи терористичного акту щодо польського урядового літака ТУ-154 та вбивство Президента Польщі Леха Качинського за його підтримку України, а також його дружини й інших високопосадовців, громадських діячів й духовенства країни - всього 96 осіб, включно із 8 членами екіпажу лайнера;
21.04.2010р. - укладання януковичем з мєдвєдєвим «Харківських угод» щодо продовження терміну базування рашистського чорноморського флоту у місті Севастополь і в Криму до 2042 року;
01.07.2010р. - парламентська більшість від партії регіонів у ВРУ прийняла закон про позаблоковий статус України, що виключає членство в НАТО;
08.06.2012р. - указом януковича було прийнято «нову редакцію Воєнної доктрини України», якою, всупереч наявним загрозам, було визначено дотримання Україною політики позаблоковості;
02.09.2013р. - указом януковича введено в дію рішення РНБО «Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року», якою були узаконені всі минулі й наступні дії режиму януковича щодо повного руйнування обороноздатності України, як то:
- недофінансування ЗСУ (менше 1% ВВП),
- радикальне скорочення бойового складу ЗСУ та військкоматів,
- ліквідація регіональних навчальних центрів і комплектування ЗСУ,
- нищення, розкрадання і розпродаж боєздатної військової техніки і майна,
- інфільтрація рашистської агентури в СБУ, військово-промисловий комплекс, Міноборони і Генштаб ЗСУ тощо;
21.11.2013р. - прем'єр-міністр азаров призупиняє приєднання України до Угоди про асоціацію з ЄС;
18-20.02.2014р. - організація загонами «тітушок» і «чорного беркуту» вбивств учасників Майдану, розстріл «Небесної сотні» під час повстання українського народу проти режиму януковича («Революція достоїнства»);
20.02.2014р. - початок збройної агресії рф проти України в Криму.
А вам, ****, было не очевидно это еще до 24-го февраля? И в 10-ому году, и в 8-ом особенно, когда Юшенко с Тимошенко продолжали распиливать последние ракеты к Эльбрусу с дальностью работы до Москвы? Позволяли воровской клике грабить народные деньги страны на асфальт, разрушая военную промышленность. Какого черта я смотрю на Богуславского этого и вижу царские хоромы и прочую прокапапскую грязь позолоченную? Та это же первейший признак врага, нормальный человек не будет жить в позолоченном дворце. Просто в 2019-ом году попроси всех ремонтников, уборщиков, электриков и других написать все адреса клиентов, где они видели этот ************** стиль из золота и хором. Там были бы тысячи фамилий, все из которых либо предатели, либо не успели предать, ну разбили кацапскую армию, так решили уже закосить под своих, но в глубине души они готовы предать в любой момент.
какой николашка, какая накуй берия?
хороший кацап - мертвый кацап
точка
Витязь - вправный, витязь - справный,
тайных дел он был мастак.
Закрутил его лукавый: к ЦРУ попал впросак.
ЦРУ не растерялось: был в плену их Супермен,
рычаги лишь поднажались и он снова - джентельмен.
Витязь жил в тюрьме не долго, одичать он не успел:
шанс ему судьбой сниспослан - согласились на обмен.
Витязь - вправный, витязь славный -пыни дед таки смышлен:
стряпал дед мужам державным всех народов и времен (Ленину,
Крупской, Сталину... а до революции - буржуям в петербургском кабаке).
РОК СУДЬБЫ ЛИ, ПРОВИДЕНЬЕ? Снизошел наш внук на трон.
Всей страны, что на Востоке зваться стал тот царь Волдон.
Веселись, страна без края: правит славно царь Волдон,
птицей-коршуном летая, лишь двулико смотрит он.
Смотрит влево-- огнь в окошке, то - Отечества очаг.
Справа пепел от избушки... Пыня брату нынче- враг.
Прямо смотрит - видит диво: на кладбищенском пиру--
молвит генерал с могилы. И он чтит его ****.