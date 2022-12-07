Путін особисто підтвердив, що Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, - ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви Путіна, що Росія веде війну за "національні інтереси".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання"?" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжить боротьбу за "національні інтереси" спочатку мирно, а якщо не допоможе - усіма наявними засобами, - Путін