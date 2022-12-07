Окупанти відбирають майно українців, які евакуювались з південних регіонів, - Центр національного спротиву
В тимчасово окупованому Приморську Запорізької області по місту розклеїли оголошення з повідомленням, що власники майна мають звернутись в російську "адміністрацію" по документи, або майно признають безгосподарським та відберуть.
Як зазначається у публікації Центру національного спротиву, ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарським", інформує Цензор.НЕТ. Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів.
В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму." - Курка, яйки, млеко....з таким словарним запасом німецької мови видавали себе за німців російські диверсанти у німецькій формі.
У воина на рейхстаге 5 часов на руке.
Деды млять.