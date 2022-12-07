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Новини Війна
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Окупанти відбирають майно українців, які евакуювались з південних регіонів, - Центр національного спротиву

рф,армія,найманці

В тимчасово окупованому Приморську Запорізької області по місту розклеїли оголошення з повідомленням, що власники майна мають звернутись в російську "адміністрацію" по документи, або майно признають безгосподарським та відберуть.

Як зазначається у публікації Центру національного спротиву, ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарським", інформує Цензор.НЕТ. Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів.

В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни в Маріуполі складають списки покинутої нерухомості для "націоналізації", - Центр національного спротиву

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майно (328) окупація (6680) Запорізька область (3583) ССО (518)


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300 лет прошло а у орды всё те же методы.
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07.12.2022 19:33 Відповісти
Курка, яйки, млеко....

.
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07.12.2022 19:34 Відповісти
"Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму." - Курка, яйки, млеко....з таким словарним запасом німецької мови видавали себе за німців російські диверсанти у німецькій формі.
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07.12.2022 19:51 Відповісти
Так это ж руские.
У воина на рейхстаге 5 часов на руке.
Деды млять.
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07.12.2022 19:34 Відповісти
 
 