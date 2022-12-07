Окупанти відбирають майно українців, які евакуювались з південних регіонів, - Центр національного спротиву

В тимчасово окупованому Приморську Запорізької області по місту розклеїли оголошення з повідомленням, що власники майна мають звернутись в російську "адміністрацію" по документи, або майно признають безгосподарським та відберуть.

Як зазначається у публікації Центру національного спротиву, ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарським", інформує Цензор.НЕТ. Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів.

В переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно. Щодо порожніх квартир, в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни в Маріуполі складають списки покинутої нерухомості для "націоналізації", - Центр національного спротиву