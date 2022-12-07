Росія має відшкодувати Ощадбанку понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму, - Верховний суд Франції

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу, за яким РФ має відшкодувати Ощадбанку $1,1 млрд з відсотками у зв’язку з втраченими в захопленому РФ Криму інвестиціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-публікацію заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої.

"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,1 млрд, плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації", - повідомила Ірина Мудра.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі зазначив, що кошти будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації - це близько 100 тисяч доларів щоденно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У визволеному Херсоні почали працювати відділення "Ощадбанку" та "Приватбанку"

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.

Пізніше "Ощадбанк" повідомив, що оскаржить рішення паризького суду.

Також читайте: Якщо Україна може повернути Крим силою, варто підтримати її, - глава Мюнхенської конференції Гойсген