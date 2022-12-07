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Росія має відшкодувати Ощадбанку понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму, - Верховний суд Франції

ощадбанк

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу, за яким РФ має відшкодувати Ощадбанку $1,1 млрд з відсотками у зв’язку з втраченими в захопленому РФ Криму інвестиціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-публікацію заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої.

"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,1 млрд, плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації", - повідомила Ірина Мудра.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі зазначив, що кошти будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації - це близько 100 тисяч доларів щоденно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У визволеному Херсоні почали працювати відділення "Ощадбанку" та "Приватбанку"

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.

Пізніше "Ощадбанк" повідомив, що оскаржить рішення паризького суду.

Також читайте: Якщо Україна може повернути Крим силою, варто підтримати її, - глава Мюнхенської конференції Гойсген

Автор: 

Крим (14135) Ощадбанк (758) росія (65007) суд (11664) Франція (3052)


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Топ коментарі
+10
Кацапію обдеруть як липку.
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07.12.2022 20:00
+4
Не хотят платить- начинаем арестовать рос собственность за рубежом
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07.12.2022 20:04
+2
Ляпота
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07.12.2022 20:00
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Кацапію обдеруть як липку.
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07.12.2022 20:00 Відповісти
Ляпота
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07.12.2022 20:00 Відповісти
Отлично, чем больше судебных решений, тем больше возможностей конфисковать кацапское добро. Притом эти средства лучше взять из того имущества, которое сложно было бы конфисковать в ближайшие 3 года, те же ЗВР лучше не трогать, итак их заберем.
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07.12.2022 20:03 Відповісти
Не хотят платить- начинаем арестовать рос собственность за рубежом
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07.12.2022 20:04 Відповісти
за яким рубежом? совкова фраза "за рубЄжом" - викиньте з себе совок нарешті... ЗАКОРДОН
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07.12.2022 22:28 Відповісти
я написав російською
для Вас :
не бажають платити - починаємо арештовувати російську власність ЗА КОРДОНОМ
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08.12.2022 08:46 Відповісти
И что, думаете будут платить? Читайте дело "Юкоса".
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07.12.2022 20:11 Відповісти
Есть дело "Нафтогаз-Україна". Зачем нам "Юкос"?
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07.12.2022 20:15 Відповісти
Лиха беда начало
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07.12.2022 20:14 Відповісти
І ми іщо даже не начіналі" (с) 😌
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07.12.2022 20:17 Відповісти
Скоріше всього буде така сама куйня як з виграними позовами проти грязьпрому. На руках судові рішення на мільярди доларів + кейс виграшних справ. Але, наймудріші в 19 р від всього відмовились бо домовились, ублажили *****- нібито раха буде прокачувати газ по нашій трубі і ми (вони з опи) зароблять більше. І що з того вийшло ? Знову будуть гдє то пасредине дагаваривацца
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07.12.2022 23:40 Відповісти
Та ж може ми поумнішаєм, та виберемо проукраїнського президента, може ж таки оце малоросійське zeлайно дограється і його спустять у каналізацію
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08.12.2022 04:42 Відповісти
Відмова посадових осіб стягнути збитки в інтересах України є прямою і неприхованою корупцією і державною зрадою, адвокат Савчук.
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08.12.2022 19:39 Відповісти
 
 