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Нідерланди та Канада долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН в Гаазі проти Росії

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Канада та Нідерланди долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН щодо геноциду з боку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство глобальних справ Канади.

Сьогодні, 7 грудня, уряди Канади та Нідерландів виступили з заявою про втручання у справу, яку подала Україна проти Росії до Міжнародного суду ООН.

"У цьому провадженні Україна прагне встановити, що Росія не має законних підстав вживати заходів проти неї, а також з метою запобігання та покарання будь-якого геноциду", - додали в міністерстві.

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Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про запобігання злочину геноциду, а також покарання за нього в суді.

Уряд Канади додає, що в інтересах міжнародної спільноти, щоб Конвенція про геноцид не використовувалася неналежним чином та, щоб нею зловживали.

"Ми знову наголошуємо на важливості цих проваджень і ще раз закликаємо Росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як постановив суд у своєму юридично обов’язковому розпорядженні про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року" - наголосили в міністерстві.

На завершення уряди Канади та Нідерландів нагадали, що невиконання Росією цього наказу "є черговим порушенням її міжнародних зобов'язань".

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Автор: 

Канада (2189) Нідерланди (1560) Міжнародний суд ООН (166)


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Суд постановив,мордор не виконав...Що далі?
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07.12.2022 20:07 Відповісти
Госдеп уже объяснил, «что дали».

1. Ордер на арест всех военных преступников.

2. Задержания, когда они окажуться на территории любой другой страны.

3. Новое после путинское правительство само их выдаст международному суду.

Взрослые дяди уже взялись за этот юридический вопрос Серьезно.
Ожидайте писца, кацапы!
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08.12.2022 05:47 Відповісти
Сліпий казав пробачимо. Наразі це тільки слова на папері.
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08.12.2022 08:54 Відповісти
Так, кацапы по новой конституции же сняли всю подсудность международному уголовному суду (кстати, США по-моему тоже). То есть через 3 года вынесет суд заключение: "Кацапы нам не подсудны, всего доброго, хорошего настроения".

А может ли этот суд обязывать третьи страны, которые подсудны международному уголовному суду, исполнять свои решения? Например, конфисковать всю собственность, забирать деньги с каждого кубометра газа в их страны, включая даже газ через 2 страны-прокладки? Если так, то в этом есть смысл и хороший смысл. Но к этому есть вопросы.
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07.12.2022 20:11 Відповісти
ті страни які долучилися до позову, рішення суду виконають.
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07.12.2022 20:22 Відповісти
Конституция рф не признаёт судебную подсудность другим
органам кроме своих.
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07.12.2022 20:16 Відповісти
"Как-то прочитал новость, что столицей Дальнего востока считается Владивосток. Хотя раньше думал, что Хабаровск.

Нашу Пермь называют в местных СМИ столицей Западного Урала. Хотя есть столица всего Урала - Екатеринбург. И является ли, например, столицей Челябинск?
Думал, что столица Сибири - Тюмень. Но гугл выдает ещё варианты Новосибирск и Тобольск." - русская галава чюєт нєізбєжнасть...
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07.12.2022 20:33 Відповісти
 
 