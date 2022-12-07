Делегація збройних сил Іспанії зустрілася із Залужним та відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами, – Генштаб

Делегація Збройних сил Королівства Іспанії, яка прибула з офіційним візитом в Україну, на чолі з начальником Генерального штабу оборони адмірал-генералом Теодором Лопесом Кальдероном відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Під час візиту делегація ЗС Королівства Іспанії була ознайомлена із ситуацією з безпекою в Україні.

Крім того, було обговорено оцінку ймовірного характеру дій противника надалі, ситуацію на українсько-білоруському кордоні, а також тенденції розвитку військово-стратегічної обстановки у східній Європі та Чорноморському регіоні.

В рамках візиту делегація відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами, зокрема міста-герої Гостомель, Ірпінь.

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"Я побачив, що для них (російських окупантів) немає різниці, який об'єкт обстрілювати – чи то критична інфраструктура, чи цивільна військова. Звичайно, ми не можемо повірити в те, що це може відбуватися і відбувається в серці Європи", – сказав адмірал-генерал Кальдерон під час візиту до Ірпеня.

У свою чергу, головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний зазначив, що приїзд колеги Теодора Лопеса Кальдерона в Україну в цей складний час є свідченням підтримки та солідарності у війні проти РФ.

"Від імені всього особового складу ЗСУ дякую оборонному відомству, уряду і народу Іспанії за дієву допомогу. Військова співпраця між нашими державами сприяє зміцненню європейської безпеки", - підкреслив Залужний.

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