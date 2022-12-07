Четверо поліцейських загинули на Херсонщині, підірвавшись на каскаді ворожих мін. ФОТО
У Херсонській області на ворожих мінах підірвались і загинули четверо поліцейських з Черкаської області.
Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок", - йдеться у повідомленні.
Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. На деокупованій території вони проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога. Керівником зведеного загону був начальник ГУ Національної поліції України в Черкаській області Михайло Куратченко, який завжди разом із поліцейськими виїжджав на небезпечні локації, брав участь у найскладніших операціях.
Сьогодні поліцейські вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон. Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із Михайлом Куратченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога, неподалік села Федорівка.
Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І вже повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Троє поліцейських загинули на місці, один – помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.
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Кацапам - горіть у пеклі!
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Земля пухом бійцям.
НАКАЗ
24.07.2017 № 621
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 998/30866
Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами
5. Посадова особа вибухотехнічного підрозділу поліції:
виїжджає до проведення огляду місця події (пожежі), унаслідок якої загинуло дві та більше, постраждало три і більше осіб; площа пожежі складає 1000 та більше метрів квадратних; завдано збитків у розмірі однієї тисячі та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; відбулося загоряння більше двох транспортних засобів в одному місці, для організації проведення якісних оглядів місць подій, спільних дій з фіксації обстановки на місці пожежі та установлення причин пожеж;
бере участь в огляді місця події як спеціаліст;
у взаємодії зі слідчим і спеціалістами інших залучених служб планує роботу на місці пожежі;
як член СОГ з'ясовує обставини виникнення та розвитку пожежі;
як спеціаліст надає допомогу в огляді місця пожежі з метою виявлення осередку та причин виникнення і розповсюдження пожежі, виявлення, фіксації та вилучення зразків, об'єктів, проб, технічної та іншої документації і предметів, що надалі можуть бути використані як речові докази. Надає слідчому допомогу у фіксації в протоколі огляду місця події інформації щодо виявлених зразків, об'єктів, речовин тощо, а в разі потреби в їх упакуванні;
терміново інформує слідчого про одержані дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для їх фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та подальших негласних слідчих (розшукових) дій;
за необхідності за погодженням зі слідчим та іншими спеціалістами з дослідження пожеж проводить попередні дослідження вилучених під час огляду місця події (пожежі) зразків, об'єктів, речовин тощо;
вносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів безпеки при поводженні з отруйними і сильнодіючими речовинами;
вносить пропозиції слідчому, посадовій особі або черговому територіального органу поліції щодо вжиття конкретних заходів безпеки, спрямованих на запобігання загибелі або пораненню людей.
Це я так - "навскидку" тобі знайшов
Розкладу тобі "по поличках":
Ти стверджуєш, що "Взрывотехник- специалист по подрыву" Тоді поясни, для чого з "спеціалістів по підриву" у МНС створена ціла "вибухотехнічна служба"? Це ціла структура зі спеціальним обладнанням і купою людей, яким роками платять немаленьке грошове утримання Питання: "Навіщо?" Раз вони повинні лише "щось підривать"? І що ж вони підривають? Думаю - ти навіть не здогадуєшся Вони раз у кілька років підривають льодові затори перед ******** та мостами під час льдоходу! І все! Тоді питання: "А чим вони займаються решту часу? Горобцям дулі дають?" Чи не надто дороге задоволення для держави? Зараз вони ще займаються підривами нерозірваних *********** на звільненій від окупації території Але ж вибухотехнічна служба була створена разом з утворенням МНС! А тоді ні про яку війну ніхто і не думав!
Слідуючи твоїй логіці, "мінер" - людина що ставить міни", а "сапер" - той хто їх знешкоджує Доводжу до твого відома, що будівництво доріг, мостів, оборонних споруд - це також "саперна робота" І водій бульдозера чи траншеєкопача - теж сапер І людина що сьогодні ставить міни на передньому краю оборони, а завтра закладає вибухівку щоб підірвать крутий берег річки для створення проїзду мостоукладача до урізу води - теж сапер
А "триндьож заради триндєжа - це саме до тебе Хоча-б стосовно "загазованості Це все одно що спитать - "харчове отруєння у закладі громадського харчування - це питання кухарів чи спеціалістів СЕС?"
Нарватися на велику пастку як факт, я не критикую, а кажу свою думку, як там було покаже слідство.
Героям Слава!
Співчуття рідним...
А кацапським недолюдям ---- свинособакам,горіть в пеклі. Їм,їхнім дітям
Щоб на кацапських скотах, закінчився їх рід.
Пам'ятаємо кожного полеглого Героя. Мразюка російських,невибачим ніколи. Виродки,горіть в пеклі, диряві пітараси. Скоро кацапські їпуни косорилі, від голоду будуть жерти своїх личинок. Фу, мразюки "тіпа православні" Здохніть уіпани,до сьомого коліна. Нехай попереду вас несуть вінки і щоб ви музики не чули.
Амінь
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Інша справа змиють провину своєю кровю.
хлопцям вічна пам,ять...