Четверо поліцейських загинули на Херсонщині, підірвавшись на каскаді ворожих мін. ФОТО

У Херсонській області на ворожих мінах підірвались і загинули четверо поліцейських з Черкаської області.

Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок", - йдеться у повідомленні.









Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

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Як повідомляє пресслужба Нацполіції, поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. На деокупованій території вони проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога. Керівником зведеного загону був начальник ГУ Національної поліції України в Черкаській області Михайло Куратченко, який завжди разом із поліцейськими виїжджав на небезпечні локації, брав участь у найскладніших операціях.

Сьогодні поліцейські вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон. Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із Михайлом Куратченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога, неподалік села Федорівка.

Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І вже повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Троє поліцейських загинули на місці, один – помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.