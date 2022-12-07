Шахраї пропонували "працевлаштування" на різні посади у Бюро економбезпеки за $6-15 тисяч
Співробітники Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України виявили шахрайську схему з "працевлаштування" до БЕБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу.
"Зловмисники обіцяли посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки. При цьому пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість такого "працевлаштування"становила від 6000 до 15 000 доларів.
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