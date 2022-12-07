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Шахраї пропонували "працевлаштування" на різні посади у Бюро економбезпеки за $6-15 тисяч

хабар

Співробітники Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України виявили шахрайську схему з "працевлаштування" до БЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу.

"Зловмисники обіцяли посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки. При цьому пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість такого "працевлаштування"становила від 6000 до 15 000 доларів.

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Автор: 

шахрайство (1078) Бюро економічної безпеки (612)


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хана їм - Єрмак згноить цих покидьків щоб іншим було не повадно влазити в його бізнес
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07.12.2022 20:50 Відповісти
Дуже сумніваюся, що то були шахраї.
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07.12.2022 20:58 Відповісти
Не шкода зовсім тих, хто попався тим шахраям на вудку.
Перлись до корита, глитаї.
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07.12.2022 21:26 Відповісти
Пф... Точно шахраи... Расценки так себе в 10 раз ниже рыночных)
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07.12.2022 23:46 Відповісти
Ага, зрозумів: то були неліцензовані шахраї!
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08.12.2022 00:24 Відповісти
Не тих шахраїв кошмарять, не тих...
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08.12.2022 05:09 Відповісти
 
 